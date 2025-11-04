MG Motor ने भारत में पार किया 1 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का आंकड़ा
JSW MG Motor India ने देश में 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.
Published : November 4, 2025 at 1:09 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW MG Motor India ने घोषणा की है कि कंपनी ने साल 2020 में MG ZS EV की लॉन्च के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री शुरू करने के बाद से देश में 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की है. Tata Motors के बाद MG Motor यह बिक्री उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी कंपनी है. Tata Motors ने अगस्त 2023 में भारत में 1 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया था और इस साल फरवरी में कंपनी ने 2 लाख वाहनों की बिक्री का आंकड़ा हासिल किया था.
भारत में MG के EVs की बिक्री
MG Motor India की इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पारी जनवरी 2020 में ZS EV के साथ शुरू हुई थी. हालांकि अप्रैल 2023 में इस e-SUV के साथ काफ़ी छोटी MG Comet EV भी शामिल हो गई, लेकिन सितंबर 2024 में MG Windsor EV के लॉन्च होने तक MG की EV बिक्री में कोई ख़ास बढ़ोतरी नहीं देखी गई. मई 2025 में, Tata Nexon EV की इस प्रतिद्वंदी को MG Windsor EV नामक एक लंबी दूरी वाला वर्जन भी दिया गया.
इसके अलावा, MG Motor, जिसने अपनी बिक्री में 70-80 प्रतिशत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का योगदान करने का लक्ष्य रखा था, अब उसने घोषणा की है कि अब इलेक्ट्रिक कारें मासिक बिक्री में 70 प्रतिशत से अधिक का योगदान देती हैं. वास्तव में, MG Motor का कहना है कि भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उसकी हिस्सेदारी 2024 के अंत तक 26 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई है.
अप्रैल से सितंबर 2025 तक, MG Motor ने 26,640 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 220 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. वहीं इस साल, कंपनी ने अपने MG Select पोर्टफोलियो के साथ प्रीमियम ईवी सेगमेंट में कदम रखा.
कंपनी के इस पोर्टफोलियो में MG Cyberster Roadster और MG M9 एमपीवी शामिल हैं. हालांकि इनमें से कोई भी महंगा मॉडल MG Motor की बिक्री में बड़ी हिस्सेदारी नहीं देगा, लेकिन ये कंपनी की पूरी तरह से इलेक्ट्रिक लक्ज़री आकांक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए हैं.