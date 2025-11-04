ETV Bharat / technology

MG Motor ने भारत में पार किया 1 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का आंकड़ा

MG Motor इलेक्ट्रिक व्हीकल ( फोटो - JSW MG Motor India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी JSW MG Motor India ने घोषणा की है कि कंपनी ने साल 2020 में MG ZS EV की लॉन्च के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री शुरू करने के बाद से देश में 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की है. Tata Motors के बाद MG Motor यह बिक्री उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी कंपनी है. Tata Motors ने अगस्त 2023 में भारत में 1 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया था और इस साल फरवरी में कंपनी ने 2 लाख वाहनों की बिक्री का आंकड़ा हासिल किया था. भारत में MG के EVs की बिक्री

MG Motor India की इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पारी जनवरी 2020 में ZS EV के साथ शुरू हुई थी. हालांकि अप्रैल 2023 में इस e-SUV के साथ काफ़ी छोटी MG Comet EV भी शामिल हो गई, लेकिन सितंबर 2024 में MG Windsor EV के लॉन्च होने तक MG की EV बिक्री में कोई ख़ास बढ़ोतरी नहीं देखी गई. मई 2025 में, Tata Nexon EV की इस प्रतिद्वंदी को MG Windsor EV नामक एक लंबी दूरी वाला वर्जन भी दिया गया.