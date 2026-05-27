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भारत में लॉन्च हुई नई MG Majestor एसयूवी, सिर्फ 4X2 ऑटोमेटिक ट्रिम में उपलब्ध, जानें कीमत

नई MG Majestor एसयूवी भारत में लॉन्च ( फोटो - JSW MG Motor India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी MG Motor ने कुछ समय पहले ही अपनी नई MG Majestor एसयूवी को लॉन्च किया था. इस कार ने करीब एक माह पहले ही एक रेल को खींचकर गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया. अब JSW MG Motor India ने MG Majestor SUV को भारत में लॉन्च कर दिया है, और इस कार को 40.99 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. अभी के लिए, यह SUV एक ही Savvy वेरिएंट में उतारा गया है, जिसमें रियर-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन दिया गया है. मौजूदा समय में, MG Motor के लाइनअप में Majestor को Gloster के ऊपर रखा गया है, जिसमें अपडेटेड स्टाइलिंग और ज़्यादा फ़ीचर वाला पैकेज मिलता है, जबकि इसका प्लेटफ़ॉर्म MG Gloster जैसा ही है. MG Gloster SUV की कीमतें 38.33 लाख रुपये से 46.43 लाख रुपये के बीच हैं. जबकि, MG Majestor की कीमतें सबसे ज़्यादा 44.99 लाख रुपये (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) हैं. MG Majestor का एक्सटीरियर

MG Gloster के मुकाबले, नई MG Majester का लुक ज़्यादा चौकोर है. इसमें नया फ्रंट-एंड डिज़ाइन मिलता है, जिसमें एक खास मोज़ेक मैट्रिक्स ग्रिल, नए LED DRLs, और बंपर पर नीचे की तरफ ट्राई-बीम LED प्रोजेक्टर हेडलैंप लगाए गए हैं. बंपर खुद भी बड़ा किया गया है और इसमें एक खास स्किड प्लेट मिलती है. साइड प्रोफ़ाइल पर नजर डालें तो इस SUV में 19-इंच के डुअल-टोन एलॉय व्हील्स मिलते हैं, और इसमें खास व्हील आर्च, साइड स्टेप्स और स्लिम रूफ रेल्स मिलती हैं. कार के रियर प्रोफाइल पर नजर डालें तो, इसमें नए डिज़ाइन वाले LED टेल-लैंप्स लगाए गए हैं, जो एक लाइट बार से जुड़े हैं, जिसके ऊपर 'Morris Garage' लिखा है, और नीचे 'Majestor' नाम लिखा है. पीछे के बंपर में हैवी क्लैडिंग, फॉक्स एग्जॉस्ट टिप्स और एक स्किड प्लेट लगाई गई है. MG Majestor के दोनों ट्रिम्स चार कलर ऑप्शन में मिलते हैं, जिनमें ब्लैक ऐश, ब्लैक मेटल, कंक्रीट ग्रे और पर्ल व्हाइट कलर शामिल हैं. आकार की बात करें तो MG Motor का दावा है कि यह कार 5,046mm लंबी, 2,016mm चौड़ी है, और इसमें 2,950mm का व्हीलबेस मिलता है, जो अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी SUV है. तीनों रो ऊपर करने पर बूट स्पेस 343 लीटर है, और तीसरी रो को फोल्ड करने पर यह 1,350 लीटर तक बढ़ जाता है.