ETV Bharat / technology

JSW MG Motor ने भारत में लॉन्च किया Hector STORM सीरीज, जानें इसकी खास बातें

इन दोनों मॉडल में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और सीवीटी गियरबॉक्स के साथ 143 पीएस पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है. ( Image Credit: Special Arrangement/JSW MG Motor India )

हैदराबाद: JSW MG मोटर इंडिया ने अपनी पॉपुलर SUV हेक्टर की एक खास लिमिटेड एडिशन स्टॉर्म सीरीज लॉन्च की है. इसमें दो वर्ज़न शामिल हैं. Hector Blackstorm और Hector Snowstorm. ये दोनों गाड़ियां उन ग्राहकों के लिए हैं, जो अपनी एसयूवी को ज्यादा अलग और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं. हेक्टर पहले से बोल्ड डिज़ाइन, मॉर्डन टेक्नोलॉजी, बेहतर सुरक्षा और आराम के लिए जानी जाती है.

इसका इंजन 143 पीएस पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है. (Image Credit: Special Arrangement/JSW MG Motor India)

स्टॉर्म सीरीज में नई बाहरी थीम, डार्क इंटीरियर और खास एक्सेसरीज जोड़कर इसे और अटरैक्टिव बना दिया है. ये दोनों मॉडल 5 सीटर में उपलब्ध हैं. इनमें 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ सीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है. इंजन 143 पीएस पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है, जिससे ड्राइविंग स्मूथ और रिफाइंड रहती है.

स्टॉर्म सीरीज का सबसे बड़ा अटरैक्शन नई ऑल-ब्लैक स्टॉर्म हेक्स ग्रिल है. इसके आगे-पीछे के बंपर गार्निश नए डिज़ाइन के हैं. इसमें स्पोर्टी लुक के लिए डायनामिक आरा स्टॉर्म ब्लेड अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं, जिनके साथ लाल ब्रेक कैलिपर भी हैं. इसमें डार्क क्रोम एक्सेंट ब्रांड लोगो, स्किड प्लेट्स, टेलगेट और बॉजी साइड क्लैंडिंग पर मौजूद है.

पियानो ब्लैक रूफ रेल्स, LED हेडलैंप के साथ पियानो ब्लैक बेजल्स और स्मोक्ड कनेक्टेड टेल लैम्प गाड़ी को अलग पहचान देते हैं. इसके अंदर निंबस ब्लैक इंटीरियर दिया गया है, जिसमें डार्क एकसेंट लगे हैं. इसमें ऑल-ब्लैक लेदर अपहोल्सट्री पर फ्रंट हेडरेस्ट में ब्लैकस्टॉर्म या स्नोस्टॉर्म की खास एम्बॉसिंग की गई है. इसका स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड और गन मेटल फिनिश के साथ आता है. डीलरशिप पर बिना अतिरिक्त खर्च के स्टॉर्म सीरीज पैकेज लगवाया जा सकता है, जिसमें बैज, लाल टेलगेट एकसेंट, फॉग लैम्प आई शैडो, ओआरवीएम प्रोटेक्टर पर लाल एकसेंट और साइड स्टेप बोर्ड शामिल हैं.

टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी की खूबियां

कंपनी ने जानकारी दी है कि इसमें सेगमेंट का सबसे बड़ा 14 इंच का एचडी पोर्ट्रेट इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो स्मार्ट बूस्ट टेक्नोलॉजी से तेज और रिस्पॉन्सिव है. इसमें आई-स्वाइप टच जेस्चर कंट्रोल से दो-तीन ऊंगलियो से एसी, म्यूज़िक और नेविगेशन को ऑपरेट किया जा सकता है. इसके अलावा इसमें प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस अलर्ट, रिमोट एसी कंट्रोल, डिजिटल ब्लूटूथ की, 7 इंच का फुल डिजिटल क्लस्टर और की शेयरिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. एमजी कीआई-स्मार्ट कनेक्टेड टेक्नोलॉजी में 70 से ज्यादा फीचर्स हैं. इसके अलावा इसमें सुरक्षा के लिए 60 डिग्री एचडी कैमरा विद व्हील व्यू, एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड और ब्रेक असिस्ट शामिल हैं.

इसमें सेगमेंट का सबसे बड़ा 14 इंच का एचडी पोर्ट्रेट इंफोटेनमेंट स्क्रीन है. (Image Credit: Special Arrangement/JSW MG Motor India)

इस गाड़ी के बारे में बताते हुए एसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विनोय रैना ने कहा, "हेक्टर एमजी की इंडिया जर्नी का एक अहम हिस्सा है. स्टॉर्म सीरीज स्टाइल और पर्सनलैलिटी का बोल्ड रूप पेश करती है, जबकि टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, आराम और रिफाइनमेंट वही रहता है."

जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया की इस नई गाड़ी में आराम के लिए डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, 8 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, ऑटोमैटिक पावर्ड टेलगेट, पीएम 2.5 फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर, रेन सेंसिंग वाइपर, फ्रंट पार्किंग सेंसर और आई-स्मार्ट ऐप से ऑडियो-एसी-लाइटिंग कंट्रोल जैसी सुविधाएं दी गई हैं. ग्राहक ऑन-रोड कीमत पर 100% फाइनेंसिंग 84 महीने तक ले सकते हैं. एमजी शील्ड प्रोग्राम के तहत 3+3+3 पैकेज मिलता है, जिसमें तीन साल अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी, तीन साल रोडसाइड असिस्टेंस और तीन लेबर-फ्री सर्विस. इसमें जरूरत पड़ने पर एक्सटेंडेट ऑप्शन भी उपलब्ध है.