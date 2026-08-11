मार्क जुकरबर्ग का बड़ा दावा, 5 साल में हर किसी के पास होगा पर्सनल AI एजेंट
मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि अगले पांच सालों में अरबों लोगों के पास पर्सनल AI एजेंट होगा, जबकि मेटा का स्टॉक 10% गिर गया है.
Published : August 11, 2026 at 2:04 PM IST
हैदराबाद: Meta के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल में इन्वेस्टर्स के सामने एक बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा है कि अगल पांच सालों में दुनियाभर के अरबों लोगों के पास अपना पर्सनल एआई एजेंट होगा, जो उनके गोल्स को समझकर 24 घंटे उनके लिए काम करेगा. जुकरबर्ग के मुताबिक, ये एजेंट्स लोगों की फाइनेंस, हेल्थ, रिश्तों और घर के मैनेजमेंट में मदद कर सकते हैं.
उन्होंने ये भी कहा कि जैसे-जैसे लोग कई एआई एजेंट्स से इंटरैक्ट करेंगे, वैसे-वैसे व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स की अहमियत और बढ़ेगी. दरअसल, व्हाट्सएप ने पहले से ही मेटा एआई के इस्तेमाल के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है.
I believe everyone should have access to superintelligence, and I wrote a long piece about Meta's philosophy and values for building a positive future for everyone. https://t.co/2ZoNZXZ39T— Mark Zuckerberg (@finkd) August 10, 2026
मेटा अकेली कंपनी नहीं है, जो एजेंटिक एआई पर दांव लगा रही है, बल्कि गूगल ने भी अपने सर्च में कस्टम एआई एजेंट्स को अहम और बेहद खास फीचर बनाया है. इनके अलावा एंथ्रोपिक (Anthropic) के Claude Code जैसे एजेंटिक कोडिंग टूल्स की सब्सक्रिप्शन में भी बढ़ोतरी देखी गई है.
रियलिटी लैब्स का बड़ा नुकसान
मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने बहुत बड़ा दावा तो किया है, लेकिन इन बड़े दावों के बावजूद इन्वेस्टर्स का भरोसा मेटा पर उतना मजबूत नहीं दिखा. अर्निंग्स यानी कमाई के बाद मेटा का स्टॉक करीब 10% तक गिर गया और इसकी बड़ी वजह मेटा की Reality Labs डिवीजन रही है, जो VR हेडसेट्स और AR ग्लासेज पर काम करती है. इस क्वार्टर में इस डिवीजन को करीब 4.6 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ, जिससे 2021 से अब तक का कुल घाटा लगभग 88 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया.
Meta's Reality Labs unit lost another $4.6 billion in Q2, bringing its cumulative losses since 2020 up to $87 billion. We've never seen a public company light money on fire to this extent. $META pic.twitter.com/7TutXqTg4o— Charlie Bilello (@charliebilello) July 29, 2026
मेटा का फ्री कैश प्लो भी इस क्वार्टर में 91% गिरकर सिर्फ 784 मिलियन डॉलर रह गया, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 8.55 बिलियन डॉलर था. इसका बड़ा कारण कंपनी का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा और भारी निवेश करना बना. इसी हफ्ते मेटा ने BlackRock के साथ मिलकर टेक्सास के El Paso में 14 बिलियन डॉलर के एक नए डेटा सेंटर की घोषणा भी की थी.
personal superintelligence should be available to everyone, and opening access to our models is abig part of that. read more from mark: https://t.co/ij03Aubt1D https://t.co/QAZ7sr2dIP— Alexandr Wang (@alexandr_wang) August 10, 2026
जुकरबर्ग का मानना है कि सर्विस बेचना कंप्यूट बेचने से ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, लेकिन कंप्यूट बेचना भी कंपनी के लिए एक बड़ा मौका बना रहेगा. उनका कहना है कि पर्सनल एजेंट्स आने वाले महीनों और सालों में मेटा के नए प्रोडक्ट्स और रेवेन्यू का आधार बनेंगे. इसी क्वार्टर में व्हाट्सएप और मैसेंजर पर लॉन्च हुए बिजनेस एजेंट्स को पहले ही 10 लाख से ज्यादा बिजनेसेस अपना चुके हैं, लेकिन आम लोगों को कंज्यूमर एआई एजेंट्स अपनाने के लिए राजी करना कंपनी के लिए अभी भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है.