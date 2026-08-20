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मेटा के पूर्व इंजीनियर ने कोर्ट में खोले राज़, बच्चों की सेफ्टी को किया गया नजरअंदाज

पूर्व मेटा इंजीनियर आर्तुरो बेजर ने कोर्ट में बताया कि कंपनी को बच्चों को हो रहे नुकसान की जानकारी थी, फिर भी कुछ नहीं किया.

In this case, Meta could face damages of up to $200 billion, and the trial will last for six weeks.
इस केस में मेटा पर 200 अरब डॉलर तक का हर्जाना लग सकता है, और ट्रायल छह हफ्ते तक चलेगा. (Image Credit: AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 3:55 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: अमेरिका में मेटा को लेकर एक बहुत बड़ा केस चल रहा है, जिसमें कंपनी पर आरोप लगे हैं कि उसने बच्चों की सुरक्षा को जानबूझकर नजरअंदाज किया. इस मामले में मेटा के ही एक पुराने इंजीनियर ने कोर्ट में ऐसी बातें बताई हैं, जिनसे कंपनी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं.

मेटा में कई सालों तक काम करने वाले सेफ्टी इंजीनियर आर्तुरो बेजर ने कैलिफोर्निया के ओकलैंड शहर की एक फेडरल कोर्ट में गवाही दी है. उन्होंने बताया कि मेटा को पता था कि उसके प्लेटफॉर्म्स बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. बेजर के मुताबिक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कई बार ऐसा कंटेंट बच्चों तक पहुंचाया गया, जो सेक्शुअल प्रीडेटर्स और हिंसा से जुड़ा था.

FILE - Former Facebook employee Arturo Bejar speaks during a rally to protect kids online on Capitol Hill in Washington, Jan. 31, 2024.
फाइल - फेसबुक के पूर्व कर्मचारी आर्टुरो बेजार 31 जनवरी, 2024 को वॉशिंगटन में कैपिटल हिल पर बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए आयोजित एक रैली में बोलते हुए. (AP Photo/Jose Luis Magana)

मेटा के पूर्व इंजीनियर ने क्या कहा?

उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने खुद मेटा के सीईओ यानी मार्क जुकरबर्ग को करीब 100 बार इस गंभीर समस्या के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन जुकरबर्ग ने कभी जवाब नहीं दिया. साल 2021 में बेजर ने जुकरबर्ग को एक ईमेल भी भेजा था, जिसमें टीनएजर्स की मेंटल हेल्थ को हो रहे नुकसान की चेतावनी दी गई थी.

बेजर ने अपनी बेटी का उदाहरण भी दिया, जिसे इंस्टाग्राम पर अनचाहे मैसेज और गंदी पिक्चर्स मिली थीं. उन्होंने टीनएजर्स पर एक सर्वे भी किया था, जिसमें 51% यूज़र्स का कहना था कि उन्होंने पिछले सात दिनों में कोई बुरा अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन इनमें से सिर्फ 0.02% मामलों में ही आपत्तिजनक कंटेंट हटाया गया.

Parents hold pictures of their deceased children during a protest against social media platforms outside the Ronald V. Dellums Federal Building and U.S. Courthouse on Tuesday, Aug. 18, 2026, in Oakland, Calif.
मंगलवार, 18 अगस्त, 2026 को कैलिफ़ोर्निया के ओकलैंड में रोनाल्ड वी. डेलम्स फ़ेडरल बिल्डिंग और U.S. कोर्टहाउस के बाहर सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन के दौरान माता-पिता अपने गुज़र चुके बच्चों की तस्वीरें लिए हुए हैं. (AP Photo/Noah Berger)

यह केस इतना बड़ा क्यों है?

यह केस साल 2023 में अमेरिका के 29 राज्यों के अटॉर्नी जनरल्स ने मिलकर दाखिल किया था, लेकिन अभी असली ट्रायल सिर्फ चार राज्यों - कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी के लिए ही लड़ा जा रहा है. राज्यों का आरोप है कि मेटा ने जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, जो बच्चों को एडिक्ट करते हैं यानी उन्हें लत लगाते हैं और साथ ही 13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा भी बिना अनुमति के इकट्ठा किया गया. अगर मेटा इस केस में हारता है, तो उसे 200 अरब डॉलर तक का हर्जाना देना पड़ सकता है, जो कंपनी के सालाना रेवेन्यू के बराबर है. इसके अलावा कोर्ट मेटा को अपने प्लेटफॉर्म्स की डिज़ाइन बदलने का भी आदेश दे सकता है.

California Attorney General Rob Bonta discusses a lawsuit against Meta during a press conference on Tuesday, Aug. 18, 2026, in Oakland, Calif. Joining him are Colorado Attorney General Philip Weiser, and New Jersey Attorney General Jennifer Davenport.
कैलिफ़ोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने मंगलवार, 18 अगस्त, 2026 को ओकलैंड, कैलिफ़ोर्निया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेटा के ख़िलाफ़ मुक़दमे के बारे में बात की. उनके साथ कोलोराडो के अटॉर्नी जनरल फिलिप वाइज़र और न्यू जर्सी की अटॉर्नी जनरल जेनिफर डेवनपोर्ट भी मौजूद थीं. (AP Photo/Noah Berger)

अभी तक मेटा ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है. मेटा के वकील का कहना है कि लोगों को सोशल मीडिया में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेटा ने इसे ठीक करने के लिए कई नए टूल्स बनाए हैं और अपने प्लेटफॉर्म्स में जोड़े हैं. कंपनी का यह भी कहना है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने की इजाजत नहीं है और अब तक दस लाख से ज्यादा ऐसे अकाउंट्स को बंद किए जा चुके हैं. यह ट्रायल करीब छह हफ्ते तक चलने की उम्मीद और आगे खुद मार्क जुकरबर्ग समेत इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी भी गवाही देंगे.

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