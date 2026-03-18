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15 जून 2026 से Quest VR पर बंद हो जाएगा Horizon Worlds, Meta ने बदला अपना फोकस

अब कंपनी ने कम्युनिटी फोरम पर एक नई पोस्ट में इसकी सटीक तारीख और डिटेल्स रिलीज़ की है. मार्च 2026 के अंत तक यानी 31 मार्च तक Horizon Worlds और उसके इवेंट्स क्वेस्ट के स्टोर में लिस्ट नहीं होंगे. यूज़र्स कुछ पॉपुलर वर्ल्ड्स जैसे Horizon Central, Events Arena, Kaiju और Bobber Bay को VR में विजिट नहीं कर पाएंगे और फिर 15 जून 2026 के बाद Horizon Worlds का पूरा ऐप क्वेस्ट हेडसेट से हटा लिया जाएगा. उसके बाद वीआर हारीजॉन वर्ल्ड बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होगा.

हैदराबाद: मेटा ने अपना मेटावर्स वाला बड़ा सपना अब छोटा कर दिया है. मेटा ने ऐलान किया है कि Horizon Worlds को वर्चुअल रियलिटी हेडसेट से पूरी तरह हटा लिया जाएगा. 15 जून 2026 के बाद क्वेस्ट हेडसेट वाले यूज़र्स इस प्लेटफॉर्म को वीआर में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. कंपनी ने फरवरी में ही संकेत दे दिए थे कि वो Horizon Worlds को Quest VR प्लेटफॉर्म से अलग करने वाले हैं और अपना पूरा फोकस स्मार्टफोन ऐप पर शिफ्ट करने वाले हैं.

अब Horizon Worlds का सबसे आसान रास्ता मोबाइल ऐप रहेगा. iOS और Android दोनों पर Meta Horizon ऐप के जरिए यूज़र्स इन वर्ल्ड्स को एक्सेस कर पाएंगे. कंपनी का कहना है कि 2025 में मोबाइल वर्ज़न पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसलिए अब कंपनी सिर्फ उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है. इसके साथ ही एक नई बीटा फीचर Hyperscape Capture को भी Horizon Worlds से हटा दिया जाएगा. यह फीचर क्वेस्ट यूज़र को रियल लाइफ लोकेशन्स के डिटेल्स 3डी स्कैन कैप्चन करने, शेयर करने और दूसरों के साथ विजिट करने देता था. अब कैप्चर और देखने का फीचर तो चालू रहेगा, लेकिन शेयरिंग, इनवाइट और साथ में एक्सपीरियंस करने वाले फीचर्स बंद हो जाएंगे.

यह फैसला मेटा के "मेटावर्स कंपनी" होने के इमेज में थोड़ा उल्टा लग रहा है. सालों से वीआर को भविष्य बताया जा रहा था, लेकिन अब कंपनी का ज्यादातर पैसा और ध्यान एआई और स्मार्ट ग्लासेस पर जा रहा है. क्वेस्ट हेडसेट यूज़र के लिए ये ख़बर थोड़ी निराशाजनक है, क्योंकि Horizon Worlds को मेटावर्स का मुख्य हिस्सा माना जाता था.

हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि क्वेस्ट हेडसेट और दूसरे वीआर ऐप्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी सिर्फ Horizon Worlds का VR वर्ज़न ही बंद कर रही है. जो लोग मोबाइल पर स्विच कर लेंगे, उन्हें ऑप्टिमाइज्ड वर्ल्ड्स मिलेंगे. लिहाजा, अब हम ऐसा कह सकते हैं कि मेटा अब मेटावर्स को वीआर से हटाकर मोबाइल यूज़र्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में देखना होगा कि मेटा की ये नई स्ट्रैटेजी कितनी सफल होती है, क्योंकि मेटा के इस घोषणा से वीआर कम्युनिटी में काफी निराशा है.