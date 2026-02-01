Instagram ला सकता है नया फीचर, अब Close Friends लिस्ट से खुद को हटा सकेंगे यूज़र
Instagram एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूज़र खुद को किसी की Close Friends लिस्ट से हटा सकेंगे.
Published : February 1, 2026 at 4:58 PM IST
हैदराबाद: इंस्टाग्राम यूज़र्स के लिए जल्द ही एक ऐसा फीचर आ सकता है, जिसका बहुत सारे यूज़र्स को लंबे समय से इंतजार था. दरअसल, अभी तक इंस्टाग्राम पर आपको आपकी फ्रेंड लिस्ट में से कोई भी यूज़र अपनी क्लोज़ फ्रैंड की लिस्ट में शामिल कर सकता है, लेकिन मेटा अब एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जिसके बाद आप चाहे तो अपने-आप अपने दोस्त के क्लोज़ फ्रेंड की लिस्ट से हटा पाएंगे.
टेकक्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक, मेटा इंस्टाग्राम के इस फीचर पर काम कर रहा है, जिसके जरिए यूज़र खुद को किसी दूसरे यूज़र की "Close Friends" लिस्ट से हटा सकेंगे. फिलहाल, यह फीचर शुरुआती स्टेज में है और अभी तक पब्लिक टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है. इस नए फीचर के इंटरनल प्रोटोटाइप को मशहूर रिवर्स इंजीनियर Alessandro Paluzzi ने सबसे पहले देखा.
#Instagram is working on a feature that lets users remove themselves from another user's Close Friends list 👀 pic.twitter.com/ftgDSfxE7p— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 29, 2026
वह अक्सर इंस्टाग्राम और अन्य मेटा ऐप्स के आने वाले फीचर्स को उनके लॉन्च से पहले ही खोज लेते हैं. उनके शेयर किए गए स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक, अगर कोई यूज़र किसी की क्लोज़ फ्रैंड लिस्ट छोड़ता है, तो इंस्टाग्राम उसे पहले चेतावनी देगा. इस चेतावनी में बताया जाएगा कि क्लोज़ फ्रैंड लिस्ट से हटने के बाद यूज़र उस व्यक्ति की Close Friends Stories या कंटेंट नहीं देख पाएगा, जब तक कि वो व्यक्ति उसे दोबारा अपनी क्लोज़ फ्रैंड लिस्ट में न जोड़ दे. इसका मतलब है कि आपको अपने दोस्त की क्लोज़ फ्रैंड लिस्ट से निकलने का फैसला सोच-समझकर लेना पड़ेगा.
स्नैपचैट में पहले से मौजूद फीचर
यह फीचर कुछ लोगों के लिए अच्छा और कुछ लोगों के लिए बुरा भी हो सकता है. हालांकि, यह फीचर इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार लोग औपचारिकता या असहज स्थिति से बचने के लिए किसी की क्लोज़ फ्रैंड लिस्ट में बन रहते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं चाहते हैं. इसमें दिलचस्प बात यह है कि इंस्टाग्राम के बड़े कॉम्पिटीटर Snapchat में पहले से ही ऐसा फीचर मौजूद है. स्नैपचैट यूज़र्स किसी भी प्राइवेसी स्टोरी से खुद को हटा सकते हैं. ऐसे में इंस्टाग्राम का यह कदम प्लेटफॉर्म को ज्यादा यूज़र-कंट्रोल देने की दिशा में देखा जा रहा है.
आपको बता दें कि इंस्टाग्राम का क्लोज़ फ्रैंड्स फीचर्स साल 2018 में लॉन्च हुआ था. इस फीचर की मदद से यूज़र्स अपनी स्टोरीज़, रील्स और पोस्ट को सभी फॉलोअर्स के साथ शेयर करने के बजाय सिर्फ कुछ चुनिंदा यूज़र्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. लेकिन इस फीचर में एक कमी थी कि यूज़र अगर किसी दोस्त को अपने क्लोज़ फ्रैंड्स की लिस्ट में जोड़ ले तो वो यूज़र्स खुद को उस लिस्ट से नहीं निकाल सकता था. अब ऐसा नहीं होगा.
क्लोज़ फ्रैंड्स के इस फीचर के अलावा मेटा Instagram, Facebook और WhatsApp के लिए नए सब्सक्रिप्शन मॉडल पर भी काम कर रहा है. कंपनी के मुताबिक, आने वाले समय में कुछ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यूज़र्स को एक्सक्लूसिव फीचर्स मिल सकते हैं. इनमें अनलिमिटेड ऑडियंस लिस्ट बनाना, यह देखना कि कौन आपको फॉलो बैक नहीं करता और बिना सामने वाले को बताए स्टोरीज़ देखना जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं. मेटा का कहना है कि उसका मकसद कोर फीचर्स को फ्री रखते हुए यूज़र्स को ज्यादा कंट्रोल और नए ऑप्शन देना है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि ये फीचर्स कब और किस रूप में सभी यूज़र्स के लिए लॉन्च होंगे.