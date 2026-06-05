ETV Bharat / technology

Instagram Reels पर Gen Z से लेकर महिलाओं तक सबकी एंगेजमेंट बढ़ी, Meta की रिपोर्ट में बड़े खुलासे

Instagram Reels अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि शॉपिंग का जरिया भी बन गया है, जो 81 प्रतिशत प्रोडक्ट डिस्कवरी और 47 प्रतिशत खरीदारी के फैसलों को प्रभावित कर रहा है. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: भारत में डिजिटल कंटेंट की दुनिया काफी तेजी से बदलती जा रही है. अमेरिकन कंपनी मेटा के प्लेटफॉर्म्स की एक नई स्टडी से पता चला है कि अब वीडियो देखने की आदत सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये छोटे कस्बों और गावों में भी काफी तेजी से फैल रही है. मेटा की स्टडी के मुताबिक, छोटे कस्बों और गांवों में भी लोग शहरों की तरह ही तेजी से मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो देख रहे हैं. यह स्टडी मेटा ने मार्केट रिसर्च फर्म Ipsos से करवाई, जिसमें 23 शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों के 4,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया. शहर और गांव का फर्क हो रहा कम इस स्टडी में कई चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं. सर्वे में शामिल 97 प्रतिशत भारतीय यूजर्स मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर रोज वीडियो देखते हैं. शहरों में यह आंकड़ा 98% है तो गांवों में 94%, यानी दोनों के बीच अंत अब काफी कम हो गया है. Gen Z यूजर्स में 97%, महिलाओं में 97% और NCCS A जैसे प्रीमियम ऑडियंस में 98% लोग रोज वीडियो कंटेंट देख रहे हैं. यह आंकड़े बताते हैं कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स हर तबके और हर इलाके में गहरी पैठ बना चुके हैं.