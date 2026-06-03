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Meta ला रहा है Instagram-Facebook पर 'Series' फीचर, एपिसोडिक कंटेंट होगा आसान

Meta का नया Series फीचर Instagram और Facebook पर क्रिएटर्स को अपने एपिसोडिक Reels वीडियो एक जगह व्यवस्थित करने में मदद करेगा.

Meta is considering ways to monetize this Series feature, which could provide creators with a new source of income.
Meta इस Series फीचर को मोनेटाइज करने के तरीकों पर विचार कर रहा है, जिससे क्रिएटर्स को कमाई का नया जरिया मिल सकता है. (Image Credit: Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 3, 2026 at 4:05 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: सोशल मीडिया की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक मेटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक और इंस्टग्राम पर रील बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए एक बड़े काम का फीचर लेकर आने वाला है. इस फीचर की मदद से क्रिएटर्स अपने दर्शकों को बार-बार जोड़ पाएंगे. मेटा के इस नए फीचर का नाम सीरीज है. मेटा "Series" फीचर टेस्ट कर रहा है.

टेकक्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फीचर को खासतौर पर उन क्रिएटर्स के लिए तैयार किया जा रहा है, जो सिलसिलेवार यानी एपिसोडिक कंटेंट बनाते हैं. इस फीतर के जरिए दर्शक किसी भी क्रिएटर की पूरी सीरीज एक जगह पर ही देख सकेंगे, जिससे दर्शकों का व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो जाएगा.

Series फीचर आखिर काम कैसे करेगा?

TechCrunch को दी गई जानकारी में Meta ने बताया कि सेलेक्ट क्रिएटर्स अपने पुराने और नए दोनों Reels को मिलाकर एक Series बना सकेंगे. हर Reel उस सीरीज का एक एपिसोड बन जाएगा और क्रिएटर की प्रोफाइल पर एक अलग डेडिकेटेड हब तैयार होगा. उदाहरण के तौर पर, अगर कोई क्रिएटर "10 दिनों की हेल्दी बेकिंग" पर वीडियो बना रहा है, तो वो सभी 10 वीडियो एक ही सीरीज में बंडल हो जाएंगे. यूजर्स उन एपिसोड्स को क्रम से देख सकेंगे और जहां छोड़ा था वहां से फिर शुरू भी कर सकेंगे. फीड या Reels टैब पर स्क्रॉल करते वक्त जब कोई एपिसोड दिखे, तो वहीं से पूरी सीरीज तक पहुंचने का विकल्प मिलेगा. इसके अलावा यूजर्स किसी भी सीरीज को बाद में देखने के लिए सेव भी कर सकेंगे.

TikTok से है सीधा मुकाबला

TikTok ने इस फीचर साल 2023 में ही लॉन्च कर दिया था और अब मेटा ने भी टिकटॉक की तरह अपने प्लेटफॉर्म्स पर सीरीज फीचर को पेश करने का प्लान बनाया है. TikTok पर क्रिएटर्स पेवॉल के पीछे प्रीमियम कंटेंट रखकर उसे बेच सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार मेटा भी इस फीचर को मोनेटाइज करने के तरीकों पर विचार कर रहा है, हालांकि अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है. इससे साफ है कि मेटा भविष्य में क्रिएटर्स को कमाई का एक नया जरिया देने की तैयारी में है.

मेटा का यह कदम बताता है कि कंपनी अब शॉर्ट-फॉर्म वीडियो की तेज स्क्रॉलिंग से आगे बढ़कर लंबे समय तक दर्शकों को जोड़े रखने की रणनीति पर काम कर रही है. सीरीज फीचर से क्रिएटर्स को ट्यूटोरियल, चैलेंज या किसी भी थीम पर वीडियो को व्यवस्थित तरीके से पेश करने का मौका मिलेगा. इससे उनके फॉलोअर्स भी बार-बार उनकी प्रोफाइल पर आने के लिए प्रेरित होंगे.

फिलहाल, मेटा इस फीचर को उन क्रिएटर्स के साथ मिलकर टेस्ट कर रहा है, जो पहले से ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एपिसोडिक कंटेंट शेयर करते रहे हैं. अभी तक यह फीचर कुछ सीमित क्रिएटर्स तक ही उपलब्ध है, लेकिन अगर टेस्टिंग सफल रही तो जल्द ही इसे सभी यूज़र्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आने वाला सीरीज फीचर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

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