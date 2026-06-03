ETV Bharat / technology

Meta ला रहा है Instagram-Facebook पर 'Series' फीचर, एपिसोडिक कंटेंट होगा आसान

Meta इस Series फीचर को मोनेटाइज करने के तरीकों पर विचार कर रहा है, जिससे क्रिएटर्स को कमाई का नया जरिया मिल सकता है. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: सोशल मीडिया की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक मेटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक और इंस्टग्राम पर रील बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए एक बड़े काम का फीचर लेकर आने वाला है. इस फीचर की मदद से क्रिएटर्स अपने दर्शकों को बार-बार जोड़ पाएंगे. मेटा के इस नए फीचर का नाम सीरीज है. मेटा "Series" फीचर टेस्ट कर रहा है. टेकक्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फीचर को खासतौर पर उन क्रिएटर्स के लिए तैयार किया जा रहा है, जो सिलसिलेवार यानी एपिसोडिक कंटेंट बनाते हैं. इस फीतर के जरिए दर्शक किसी भी क्रिएटर की पूरी सीरीज एक जगह पर ही देख सकेंगे, जिससे दर्शकों का व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो जाएगा. Series फीचर आखिर काम कैसे करेगा? TechCrunch को दी गई जानकारी में Meta ने बताया कि सेलेक्ट क्रिएटर्स अपने पुराने और नए दोनों Reels को मिलाकर एक Series बना सकेंगे. हर Reel उस सीरीज का एक एपिसोड बन जाएगा और क्रिएटर की प्रोफाइल पर एक अलग डेडिकेटेड हब तैयार होगा. उदाहरण के तौर पर, अगर कोई क्रिएटर "10 दिनों की हेल्दी बेकिंग" पर वीडियो बना रहा है, तो वो सभी 10 वीडियो एक ही सीरीज में बंडल हो जाएंगे. यूजर्स उन एपिसोड्स को क्रम से देख सकेंगे और जहां छोड़ा था वहां से फिर शुरू भी कर सकेंगे. फीड या Reels टैब पर स्क्रॉल करते वक्त जब कोई एपिसोड दिखे, तो वहीं से पूरी सीरीज तक पहुंचने का विकल्प मिलेगा. इसके अलावा यूजर्स किसी भी सीरीज को बाद में देखने के लिए सेव भी कर सकेंगे.