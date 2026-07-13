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Meta के जवाब पर सरकार की नजर, IT सचिव बोले - जांच के बाद होगी कार्रवाई

भारत सरकार सरकार फ्रंटियर AI मॉडल्स तक पहुंच को प्राथमिकता मान रही है. ( Representational Image (Credit: AP) )

कृष्णन के मुताबिक कंपनी का जवाब शनिवार को आया, जो डेडलाइन का आखिरी दिन था. भारत सरकार ने पहले इंस्टाग्राम को ऐसी सभी विज्ञापन और कंटेंट्स को हटाने का निर्देष दिया था, जो चाइल्ड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज को बढ़ावा दे रहे थे या उस तक पहुंच को आसान बना रहे थे. अब मेटा ने इस मामले में अपना जवाब भारत सरकार को सौंपा. आईटी सचिव ने कहा कि मेटा के जवाब की समीक्षा की जा रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.

हैदराबाद: आजकल देश-दुनिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है. भारत में भी ऐसा ही हो रहा है. इसी कड़ी में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सोमवार को बताया कि इंस्टाग्राम (Instagram) पर चाइल्ड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल (CSAM) से जुड़े विज्ञापनों के मामले में मेटा का जवाब मिल चुका है और उसकी जांच चल रही है. IT सचिव एस. कृष्णन ने Digital Threat Report 2025-26 के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी.

इस बीच मंत्रालय एक और अहम मुद्दे पर भी काम कर रहा है, जो मैसेजिंग ऐप्स पर यूज़रनेम आधारित पहचान से जुड़ा है. भारत का आईटी मंत्रालय यूज़रनेम आधारित पहचान के लिए कुछ कॉमन नियम बना रहा है. व्हाट्सएप ने हाल ही में यूज़रनेम फीचर लॉन्च किया था, जिसके तहत यूज़र्स अपने व्हाट्सएप अकाउंट का यूज़रनेम बना सकते हैं और किसी के साथ फोन नंबर के बिना भी कनेक्ट हो सकते हैं. इस फीचर पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई और व्हाट्सएप के साथ-साथ Telegram और Signal जैसे प्लेटफॉर्म्स से भी इसके बारे में जवाब मांगा था कि उनका यूज़रनेम सिस्टम कैसे काम करता है और फर्जीवाड़े से बचाव के लिए क्या इंतजाम हैं. इन जवाबों पर भी अभी अध्ययन जारी है.

फ्रंटियर AI मॉडल्स पर सरकार की नज़र

जब कृष्णन से Mythos और Fable 5 जैसे एडवांस AI मॉडल्स को लेकर सरकार की रणनीति पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि एडवांस्ड एआई मॉडल्स और हाई-एंड हार्डवेयर तक पहुंचना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है. उन्होंने बताया कि इस पर अमेरिका के अधिकारियों और संबंधित कंपनियों से बातचीत चल रही है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के दायरे में आते हैं. फिलहाल, भारत सैंडबॉक्स मॉडल्स के साथ काम कर रहा है, जो फ्रंटियर मॉडल की करीब 60 से 70 प्रतिशत क्षमता पर काम करते हैं.

इसके अलावा एक अलग साइबर सुरक्षा कानून पर कृष्णन ने कहा कि, इसके ऊपर अभी भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि तेजी से बदलते डिजिटल माहौल में सही नियम बनाना आसान नहीं है. उन्होंने यह भी साफ किया कि सरकार साइबर सुरक्षा के लिए एक ही केंद्रीय संस्था बनाने के बजाय RBI, SEBI और CERT-In जैसे सेक्टर-वाइज नियामकों के जरिए काम करना बेहतर मानती है.

इसके अलावा आईटी सचिव ने आज टाटा इलेक्ट्रोनिक्स (Tata Electronics) से जुड़े साइबर ब्रीच पर भी बात की. उन्होंने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट CERT-In को कर दी गई है और अभी तक किसी भी क्रिटिकल डेटा लॉस के सबूत नहीं मिले हैं, जिससे कंपनियां फिलहाल संतुष्ट नजर आ रही हैं.