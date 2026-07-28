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Meta Ray-Ban डिस्प्ले ग्लासेज़ को मिला नया सॉफ्टवेयर अपडेट, अब चलेगा Threads

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हैदराबाद: मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने अपने पहले एआई आर स्मार्ट ग्लासेज़, Meta Ray-Ban Display के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट रोलआउन करना शुरू कर दिया है. यह स्मार्ट ग्लासेज़ पिछले साल सितंबर में चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हुए थे और इनमें ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन दी गई थी. इस साल मई में कंपनी ने इस ग्लासेज़ के लिए न्यूरल हैंडराइटिंग सपोर्ट भी रोल आउट किया था. अब मेनलो पार्क में मौजूद इस टेक कंपनी ने बताया है कि नया फर्मवेयर अपडेट कई सुधारों के साथ आ रहा है, जिसमें सबसे अहम कंपनी के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म थ्रेड्स का सपोर्ट है. थ्रेड्स और इंस्टाग्राम पर मिलेंगे नए फीचर्स कंपनी ने मंगलवार को अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि यह नया फर्मवेयर वर्ज़न चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है. अगर किसी यूज़र्स के ग्लासेज़ पर अभी तक अपडेट नहीं आया है, तो कंपनी ने उन्हें बाद में दोबारा चेक करने की सलाह दी है. इस अपडेट के बाद यूज़र्स अपने स्मार्ट ग्लासेज़ से ही थ्रेड्स फीड ब्राउज़ कर सकेंगे, मीडिया देख सकेंगे, पोस्ट पर एंगेज कर सकेंगे और मैसेजिंग पर शेयर भी कर सकेंगे.