Meta Ray-Ban डिस्प्ले ग्लासेज़ को मिला नया सॉफ्टवेयर अपडेट, अब चलेगा Threads
Meta Ray-Ban Display AR स्मार्ट ग्लासेज़ के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है, जिसमें थ्रेड्स सपोर्ट भी शामिल होगा.
Published : July 28, 2026 at 7:26 PM IST
हैदराबाद: मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने अपने पहले एआई आर स्मार्ट ग्लासेज़, Meta Ray-Ban Display के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट रोलआउन करना शुरू कर दिया है. यह स्मार्ट ग्लासेज़ पिछले साल सितंबर में चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हुए थे और इनमें ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन दी गई थी.
इस साल मई में कंपनी ने इस ग्लासेज़ के लिए न्यूरल हैंडराइटिंग सपोर्ट भी रोल आउट किया था. अब मेनलो पार्क में मौजूद इस टेक कंपनी ने बताया है कि नया फर्मवेयर अपडेट कई सुधारों के साथ आ रहा है, जिसमें सबसे अहम कंपनी के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म थ्रेड्स का सपोर्ट है.
थ्रेड्स और इंस्टाग्राम पर मिलेंगे नए फीचर्स
कंपनी ने मंगलवार को अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि यह नया फर्मवेयर वर्ज़न चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है. अगर किसी यूज़र्स के ग्लासेज़ पर अभी तक अपडेट नहीं आया है, तो कंपनी ने उन्हें बाद में दोबारा चेक करने की सलाह दी है.
इस अपडेट के बाद यूज़र्स अपने स्मार्ट ग्लासेज़ से ही थ्रेड्स फीड ब्राउज़ कर सकेंगे, मीडिया देख सकेंगे, पोस्ट पर एंगेज कर सकेंगे और मैसेजिंग पर शेयर भी कर सकेंगे.
इसके अलावा फोटोज़ को डायरेक्ट इंस्टाग्राम के नए फीचर Instants पर शेयर करने की सुविधा भी मिलेगी. इसके लिए यूज़र्स "Hey Meta, share an instant" जैसे वॉइस कमांड इस्तेमाल कर सकेंगे. साथ ही इंस्टाग्राम रील्स को कॉन्टैक्ट्स से शेयर करने, कमेंट्स देखने और वॉइस कमांड से रील्स सर्च करने की सुविधा भी दी गई है.
म्यूज़ स्पार्क और न्यूरल हैंडराइटिंग में सुधार
इस अपडेट के साथ Meta AI को म्यूज़ स्पार्क मॉडल्स से अपग्रेड किया गया है, जिससे कंपनी के मुताबिक ग्लासेज़ बेहतर जवाब दे पाएंगे और यूज़र जो देख रहा है उसे बेहतर तरीके से समझकर सुझाव दे पाएंगे.
इसके अलावा मेटा न्यूरल बैंड के लिए न्यूरल हैंडराइटिंग फीचर में भी सुधार किया गया है, हालांकि यह फिलहाल सिर्फ अमेरिका और कनाडा में अर्ली एक्सेस प्रोग्राम से जुड़े यूज़र्स के लिए ही उपलब्ध है. इस अपग्रेड के बाद यूज़र्स बिना बोले, सिर्फ अंगूठे से डबल-टैप करके और AI होम पर Write बटन दबाकर Meta AI से हैंडराइटिंग मोड में जवाब मांग सकेंगे.