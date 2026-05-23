ETV Bharat / technology

Meta ने लॉन्च किया फेसबुक ग्रुप्स का नया ऐप 'फोरम', Reddit का नया अल्टरनेटिव

एआई टूल्स की मदद से ग्रुप एडमिन्स आसानी से कंटेंट मॉडरेट कर पाएंगे जिससे स्वस्थ माहौल बना रहेगा और गलत जानकारी कम होगी. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने फेसबुक ग्रुप्स के लिए एक अलग स्टैंडअलोन ऐप 'फोरम' लॉन्च किया है. यह ऐप उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है, जो किसी भी विषय पर काफी डीप डिस्कशन, सवालों के सही जवाब और अपनी पसंदीदा कम्यूनिटीज़ में ज्यादा समय बिताना चाहते हैं. सोशल मीडिया कंसल्टेंट मैट नवार्रा ने सबसे पहले इस ऐप की जानकारी दी थी. फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करने के बाद फोरम ऐप आपके ग्रुप्स, प्रोफाइल और एक्टिविटी को आसानी से लोड कर लेता है. यहां आप निकनेम का इस्तेमाल करके पोस्ट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मुख्य फेसबुक ऐप में होता है. इसके बारे में मेटा ने साफ कहा है कि आपके ग्रुप्स अभी भी फेसबुक पर मौजूद रहेंगे और फोरम पर शेयर की गई कोई भी चीज़ फेसबुक ग्रुप्स में भी दिखाई देगी. इसका मतलब है कि इस ऐप में आपको Reddit जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा. नए ऐप के फीचर्स यह ऐप खासतौर पर ग्रुप्स के अंदर होने बातचीत पर फोकस करेगा. यूजर्स ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बजाय असली लोगों की राय देख पाएंगे. साथ ही जहां से उन्होंने छोड़ा था, वहां से आसानी से चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं. ऐप में एक खास AI-पावर्ड 'Ask' टैब भी है, जहां यूजर्स सवाल पूछ सकते हैं और अलग-अलग ग्रुप्स की चर्चाओं से संकलित जवाब मिलेंगे. ग्रुप एडमिन्स के लिए भी एक AI असिस्टेंट उपलब्ध है, जो कंटेंट मॉडरेट करने और ग्रुप मैनेजमेंट में मदद करेगा. यह मेटा का फेसबुक ग्रुप्स के लिए दूसरा स्टैंडअलोन ऐप है. साल 2014 में भी कंपनी ने एक समर्पित ग्रुप्स ऐप लॉन्च किया था, लेकिन 2017 में उसे बंद कर दिया गया था.