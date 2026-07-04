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Meta ने लॉन्च किया नया एआई ऐप Pocket, जानें इसकी खास बातें

मेटा ने Pocket नाम का नया एआई ऐप लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से गेम्स और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस बना सकते हैं.

The Pocket app is the result of Meta's acquisition of Gizmo and is part of the company's growing portfolio of AI creative tools.
Pocket ऐप मेटा की Gizmo एक्विजिशन का नतीजा है और यह कंपनी के बढ़ते एआई क्रिएटिव टूल्स पोर्टफोलियो का हिस्सा है. (Image Credit: Google Play Store)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 4, 2026 at 12:11 PM IST

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हैदराबाद: मेटा अब गेमिंग की दुनिया में भी कदम रखने की कोशिश कर रहा है. कंपनी ने एक नया एआई-पावर्ड ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम Pocket है. इस ऐप की खास बात यह है कि यूज़र्स सिर्फ टेक्स्ट में प्रॉम्प्ट लिखकर अपने गेम और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस बना सकते हैं.

इसके लिए यूज़र्स को किसी भी कोडिंग नॉलेज की भी जरूरत नहीं है. दिलचस्प बात यह है कि मेटा ने इस ऐप को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, फिर भी यह ऐप एपल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर लिस्ट हो चुका है.

Gizmo का नतीजा Pocket

दरअसल, पॉकेट मेटा की उस टीम की मेहनत का नतीजा है, जिसे कंपनी ने Gizmo नाम के स्टार्टअप के एक्विजिशन के जरिए हासिल किया था. Gizmo एक ऐसा स्टार्टअप था, जो एआई-जनरेटेड इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस बनाने में माहिर था. Gizmo को मेटा ने इसी साल अपने एआई क्रिएटिव टूल्स को बढ़ाने की रणनीति के तहत खरीदा था.

गूगल प्ले पर मौजूद स्क्रीनशॉट्स को देखें तो Pocket, ओरिजिनल Gizmo ऐप से काफी मिलता-जुलता नजर आता है. दोनों ऐप्स में यूजर्स सिर्फ अपनी जरूरत बताकर इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस जनरेट कर सकते हैं. इसमे गौर करने वाली बात है कि Gizmo ऐप अभी भी उपलब्ध है, फिर भी मेटा ने उसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अपना अलग वर्ज़न तैयार किया है.

रिवर्स इंजीनियर एलेसेंड्रो पालुज्जी ने इस ऐप को सबसे पहले स्पॉट किया था और गूगल प्ले लिस्टिंग के स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर शेयर किए थे. ऐप इंटेलिजेंस फर्म Appfigures के मुताबिक, Pocket को 29 जून 2026 को iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश किया गया था. चूंकि ऐप को लॉन्च हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसलिए इसके यूज़र्स की सही संख्या अभी सामने नहीं आई है.

एआई पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है कंपनी

पॉकेट, मेटा के बढ़ते एआई-पावर्ड क्रिएटिव टूल्स के पोर्टफोलियो का ताजा उदाहरण है. कंपनी ने पहले ही अपने मेटा एआई ऐप के जरिए एआई-जनरेटेड इमेजेज बनाने की सुविधा मुहैया कर रखी है. इसके अलावा मेटा ने Vibes ऐप के जरिए एआई वीडियो जनरेशन भी उपलब्ध कराया गया.

फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी जेनरेटिव एआई फीचर्स को इंटीग्रेट किया जा चुका है. इसके अलावा मेटा ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वीडियो एडिटिंग की सुविधा देने के लिए Edits नाम का एक एआई-असिस्टेड एडिटिंग ऐप भी पेश किया हुआ है.

अब मेटा एआई-जनरेटेड गेम्स और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस की दुनिया में एंट्री करने जा रहा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दौर में मेटा भविष्य में कौन-कौन से एआई-जनरेटेड सर्विसेज को लॉन्च करता है.

यह भी पढ़ें: Instagram पर आए मेटा ग्लासेज़ के लिए नए स्टोरी फीचर्स, स्पिन व्यू से मिलेगा 360 डिग्री एक्सपीरियंस

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