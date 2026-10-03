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Meta ने लॉन्च किया Muse Gadgets, इस ओपन सोर्स कोड से खुद घर पर बना सकेंगे AI गैजेट्स, जानें कैसे

Meta ने Muse Gadgets को ओपन सोर्स बनाकर डेवलपर्स और हॉबीस्ट्स को अपना खुद का AI गैजेट बनाने का मौका दे दिया है.

A small device named Muse Home Link will serve to connect Muse to the home's smart TVs and speakers.
Muse Home Link नाम का छोटा डिवाइस Muse को घर के स्मार्ट टीवी और स्पीकर से जोड़ने का काम करेगा. (Image Credit: Meta/Nat Friedman)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: मेटा ने अपने एआई एजेंट म्यूज़ (Muse) को लेकर एक नया और इंटरेस्टिंग कदम उठाया है. कंपनी ने म्यूज़ गैजेट्स (Muse Gadgets) नाम के प्लान को ओपन सोर्स बना दिया है. अब कोई भी डेवलपर या हॉबीस्ट अपने हाथ से बने गैजेट्स में म्यूज़ एआई (Muse AI) एजेंट को जोड़ सकता है. मेटा ने ESP32 फर्मवेयर, Linux SDK, GitHub रिपॉजिटरी और डेवलपर डॉक्यूमेंट्स जारी कर दिए हैं. इससे लोग आसानी से अपनी पसंद के हार्डवेयर में म्यूज़ को फिट कर सकते हैं.

डेवलपर्स अपना गैजेट कैसे बना सकते हैं

कोई भी इंसान gadgets.muse.ai से API टोकन ले सकता है. उसके बाद आम मार्केट में मिलने वाले ESP32 बोर्ड या Raspberry Pi जैसे Linux डिवाइस पर काम शुरू कर सकता है. इन बोर्ड्स पर स्क्रीन, बटन, सेंसर, ऑडियो और दूसरे पार्ट्स जोड़कर अपना खुद का गैजेट तैयार किया जा सकता है.

मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स के हेड ऑफ प्रोडक्ट नेट फ्राइडमैन (Nat Friedman) ने बताया, "लोग एपीआई टोकन लेकर GitHub रिपॉजिटरी की मदद से आसानी से अपना पेरिफेरल बना सकते हैं. यह सुविधा उन लोगों के लिए खास है जो कोडिंग और हार्डवेयर दोनों में रुचि रखते हैं."

Muse Home Link का खास उदाहरण

मेटा ने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए. कंपनी ने खुद एक गैजेट भी बनाया है. इसका नाम Muse Home Link है. यह एक छोटा यूएसबी-सी वाला डिवाइस है. इसमें म्यूज़ को घर के वाई-फाई नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है और फिर स्मार्ट टीवी, स्पीकर या कोई भी ऐसा डिवाइस कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें लोकल HTTP API हो.

कंपनी ने इस गैजेट की 5000 यूनिट बनाई हैं. म्यूज़ के सब्सक्राइबर्स को यह मुफ्त में मिलेगा. इसकी डिलीवरी कुछ हफ्तों में शुरू होने वाली है. म्यूज़ होम लिंक का पूरा कोड भी ओपन सोर्स है. इसे कोई भी देखकर अपना वर्ज़न खुद बना सकता है.

हॉबीस्ट्स और आम लोगों के लिए नया मौका

मेटा ने साफ कहा है कि म्यूज़ गैजेट्स सिर्फ प्रोफेशनल डेवलपर्स के लिए नहीं है. इसमें हॉबीस्ट्स भी शामिल हो सकते हैं. आम ESP32 बोर्ड या Raspberry Pi लेकर SDK की मदद से स्क्रीन, बटन, सेंसर और एक्ट्यूएटर जोड़कर अपना डिवाइस बनाया जा सकता है.

इसका ऐलान सितंबर में म्यूज़ के लॉन्च होने का बाद किया गया है. उसके वक्त मेटा ने VR Glasses, नई AI ग्लासेस, Enterprise Platform और छोटे बिजनेस के लिए म्यूज़ पेश किया था. अब म्यूज़ गैजेट्स के जरिए कंपनी चाहती है कि लोग खुद के हार्डवेयर में इस एआई एजेंट का इस्तेमाल करें.

इससे घर के ऑटोमेशन से लेकर छोटे प्रोजेक्ट्स तक कई संभावनाएं खुल गई हैं. कोई भी व्यक्ति अपने वर्क टेबल पर पड़े पुराने पार्ट्स से नया गैजेट तैयार कर सकता है. मेटा का यह कदम एआई को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक और कोशिश लगता है. अब डेवलपर्स और हॉबीस्ट्स Muse को अपनी कल्पना के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं. API टोकन लेकर और ओपन सोर्स कोड की मदद से नई चीजें बनाना अब आसान हो गया है.

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