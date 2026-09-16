Meta One सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च, जानें फीचर्स, प्लान्स और कीमत की डिटेल्स
मेटा ने नया Meta One सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, जिसमें बेहतर एक्सप्रेशन फीचर्स के साथ क्रिएटर्स और बिजनेस के लिए खास टूल्स दिए गए हैं.
Published : September 16, 2026 at 4:16 PM IST
हैदराबाद: मेटा ने एक नई सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च की है, जिसका नाम Meta One है. ये सर्विस इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और मेटा एआई पर काम करेगी. इसमें ज्यादा एआई इस्तेमाल की सुविधा मिलेगी. एक्सप्रेशन वाले फीचर्स भी बढ़ जाएंगे. क्रिएटर्स और बिजनेस वाले लोगों के लिए प्रोफेशनल टूल्स भी दिए गए हैं. इसका मुख्य अनुभव अभी भी मुफ्त होगा.
ये सभी एक्स्ट्रा फीचर्स का फायदा सब्सक्रिप्शन लेने पर ही मिलेगा. इसमें अभी तक 50 से भी ज्यादा फीचर्स लॉन्च हो चुके हैं. 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्रिप्शन और ट्रायल भी हो चुके हैं. धीरे-धीरे और फीचर्स जुड़ते जाएंगे. Edits और AI Glasses में भी ये सर्विस आएगी.
इंडिविजुअल और AI यूजर्स के लिए प्लान
इस साल पहले मेटा ने अलग-अलग प्लान शुरू किए थे, जिनमें इंस्टाग्राम प्लस, फेसबुक प्लस और व्हाट्सएप प्लस शामिल थे. इनसे कनेक्शन और क्रिएटिविटी बढ़ती है. व्हाट्सएप पर ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनलाइजेशन भी आसान हो जाता है.
इंस्टाग्राम प्लस में अब कस्टम डीएम और स्टोरी फॉन्ट्स मिल रहे हैं. कुछ खास लोगों के स्टोरी देखने पर नोटिफिकेशन भी आता है. डीएम प्रीव्यू भी उपलब्ध है. फेसबुक प्लस में मैसेंजर कस्टमाइजेशन, ज्यादा रील्स इनसाइट्स और सुपर रिएक्शन्स मिल रहे हैं. व्हाट्सएप प्लस जल्द ही चैट और मीडिया बैकअप के लिए स्टोरेज टेस्ट भी करेगा. इसमें Focus Schedules नाम का भी फीचर आएगा, जिससे तय समय पर चैट म्यूट या छुपाई जा सकेगी.
मेटा वन में कोर और प्रीमियम बंडल प्लान भी हैं. इनमें सिंगल ऐप वाले फीचर्स के साथ-साथ ज्यादा एआई इस्तेमाल मिलता है. मेटा एआई से ज्यादा इमेज और वीडियो बनाई जा सकती है. इस काम को Muse मॉडल्स की मदद से किया जाता है. इंस्टाग्राम पर रीस्टाइल जैसे टूल्स भी काफी बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
मेटा एआई डेली-लाइफ के इस्तेमाल के लिए मुफ्त रहेगा. कोर और प्रीमियम उन लोगों के लिए हैं, जो एआई टूल्स से ज्यादा क्रिएटिव काम करना चाहते हैं. शुरुआती टेस्ट में आधे से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ने एआई और एक्सप्रेशन दोनों फीचर्स इस्तेमाल किए हैं. रीस्टाइल और वॉइस इफेक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर रहे.
क्रिएटर्स और बिजनेस के लिए प्लान
सोशल मीडिया पर ऑडियंस बढ़ाने और बिजनेस चलाने में काफी मेहनत लगती है. मेटा वन के क्रिएटर और बिजनेस प्लान में प्रोफेशनल टूल्स दिए गए हैं. इसके लिए यूज़र्स को नया अकाउंट बनाने या नया ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सभी सुविधाएं उन्हीं ऐप्स पर मिलेगी, जहां आपके फॉलोअर्स और कस्टमर्स पहले से हैं.
एन्हांस्ड प्रोफाइल में वेबसाइट, लोकेशन और लोगों की राय दिखाई जाएगी. रील्स पर बोल्ड फॉलो बटन आएगा. जो लोग आपके कॉन्टेंट से जुड़ेंगे उन्हें ऑटोमेटिक फॉलो इनविटेशन जाएगा. मेटा बिजनेस एजेंट से दिन-रात कस्टमर्स को जवाब दिया जा सकेगा.
इसके अलावा जल्द ही Edits Plus भी मेटा वन से जुड़ेगा. इसमें ज्यादा क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा. प्रोजेक्ट्स अलग-अलग डिवाइस पर सिंक हो सकेंगे. एडिट्स असिस्टेंट से इंस्टाग्राम इनसाइट्स समझने और नए आइडिया बनाने में मदद मिलेगी.
कीमत और उपलब्धता
मेटा वन प्लान्स अब दुनिया भर में उपलब्ध हैं.
- सिंगल प्रोडक्ट प्लान 2.99 डॉलर प्रति महीने से शुरू होते हैं.
- इंडिविजुअल बंडल 7.99 डॉलर से शुरू होते हैं.
- क्रिएटर-बिजनेस बंडल 14.99 डॉलर से शुरू होते हैं.
सिंगल प्रोडक्ट प्लान इस प्रकार हैं:
- Instagram Plus (3.99 डॉलर/महीना): खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करें और दोस्तों से गहरा कनेक्शन बनाएं.
- WhatsApp Plus (2.99 डॉलर/महीना): खास थीम, आइकॉन, स्पेशल इफेक्ट स्टिकर और ज्यादा चैट पिन करने की सुविधा.
- Facebook Plus (3.99 डॉलर/महीना): कस्टम ऐप आइकॉन, सुपर हार्ट्स और ज्यादा कस्टमाइजेशन.
इंडिविजुअल बंडल:
- Core (7.99 डॉलर/महीना): ज्यादा रीस्टाइल, वॉयस इफेक्ट्स, मेटा एआई से ज्यादा इमेज-वीडियो और तीनों ऐप के प्लस फीचर्स.
- Premium (19.99 डॉलर/महीना): कोर की सभी चीजें प्लस सबसे ज्यादा एआई क्रिएशन की आजादी.
बिजनेस और क्रिएटर बंडल:
- Essential (14.99 डॉलर/महीना से): बेहतर प्रोफाइल, फॉलो टूल्स, मेटा बिजनेस एजेंट की ज्यादा पहुंच, वेरिफाइड बैज और इंपर्सनेशन प्रोटेक्शन.
- Advanced (49.99 डॉलर/महीना से): स्टोरी 30 दिन पहले शेड्यूल, ऑर्गेनिक पोस्ट में लिंक, एनालिटिक्स एक्सपोर्ट, टीम एक्सेस और ज्यादा बिजनेस एजेंट रिस्पॉन्स.
- Expert (149 डॉलर/महीना से) और Max (499 डॉलर/महीना से): सबसे ऊंचे लेवल की सुविधाएं और बड़े टीम के लिए हाई कैपेसिटी.
इनकी कीमत और फीचर्स क्षेत्र, ऐप और अकाउंट के हिसाब से बदल सकते हैं. इनकी पूरी डिटेल देखने के लिए सब्सक्रिप्शन प्रोसेस शुरू करना होगा. मेटा वन असल में उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जो फ्री फीचर्स से आगे बढ़कर ज्यादा क्रिएटिविटी, एआई पावर और प्रोफेशनल टूल्स चाहते हैं. बेसिक एक्सपीरियंस फ्री ही रहेगा, लेकिन जो ज्यादा फीचर्स चाहते हैं, उनके लिए ये नया रास्ता खुल गया है.