Meta ने लॉन्च किया Muse Wonder, एक्टिव मेमोरी वाला नया पावरफुल एआई मॉडल
मेटा का म्यूज वंडर मॉडल लंबे समय तक यूजर की बातें याद रखता है, मुश्किल कामों में भी रुकावट आने पर दूसरा तरीका आजमाता है.
Published : October 13, 2026 at 2:33 PM IST
हैदराबाद: मेटा ने सोमवार को अपने सुपरइंटेलिजेंस लैब से दो नए मॉडल रिलीज किए. इनके नाम म्यूज़ वंडर और म्यूज़ वंडर फुल हैं. कंपनी ने इनके बारे में बताया कि ये दोनों उसके अभी तक के सबसे सक्षम एआई मॉडल्स हैं. ये मॉडल पर्सनल और प्रोफेशनल एजेंटिक टास्क यानी असली जिंदगी के काम करने के लिए बनाए गए हैं. जैसे - इंश्योरेंस क्लेम समझना, लीज पेपर पढ़ना या कोई ऐप बनाना. ये मॉडल म्यूज़ स्पार्क की नींव पर बने हैं.
मेटा ने कहा कि पिछले चौदह महीनों में कंपनी ने अपनी एआई टीम को दोबारा खड़ा किया है और अब फ्रंटियर लेवल पर पहुंच गई है. म्यूज वंडर आज से डेवलपर्स के लिए मेटा मॉडल एपीआई और म्यूज कोड पर उपलब्ध है. म्यूज वंडर फुल सिर्फ म्यूज कोड सब्सक्राइबर्स को मिलेगा. कंपनी का कहना है कि जल्द ही ये मॉडल म्यूज़ ऐप में भी काम करना शुरू कर देंगे. हालांकि, पहले सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही ये सुविधा मिलेगी.
एक्टिव मेमोरी और एक्टिव फोकस क्या है
कई मुश्किल काम ऐसे होते हैं, जो एक दिन में खत्म नहीं होते, बल्कि कई दिनों या हफ्तों तक चलते हैं. इस कारण मेटा ने अपने इन नए एआई मॉडल्स में दो खास चीजों पर फोकस किया है.
- पहला - एक्टिव मेमोरी - इसका मतलब है कि मॉडल आपकी जरूरी बातें याद रखेगा और पुरानी बातचीत से सही डिटेल निकालकर नए कामों में इस्तेमाल करेगा.
- दूसरा - एक्टिव फोकस - जब कोई काम मुश्किल हो जाए या गलती हो जाए तो मॉडल रुककर बैठ नहीं जाएगा. वो दूसरा तरीका आजमाएगा, गलती सुधारेगा. जरूरत पड़ने पर आपसे पूछेगा. खास या महत्वपूर्ण काम करने से पहले चेक भी करेगा. मेटा के रिसर्च साइंटिस्ट ने कहा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है ताकि मॉडल दिन, हफ्ते और महीने तक आपकी जरूरी बातें याद रख सके.
सुरक्षा और असली दुनिया के काम
मेटा ने सुरक्षा पर भी जोर दिया है. कंपनी का कहना है कि ये मॉडल बिना परमिशन प्राइवेट जानकारियों को शेयर नहीं करेंगे. नुकसान पहुंचाने वाले काम करने से खुद मना कर देंगे. इसके अलावा साइबर सुरक्षा मजबूत करने में भी मदद करेंगे. डेवलपर्स अपने कोड में खामी ढूंढने के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. कंपनी ने कहा कि ये मॉडल मेटा सुपरइंटेलिजेंस स्केलिंग फ्रेमवर्क के मानकों पर ट्रेन और टेस्ट किए गए हैं. कंपनी ने बताया कि इसकी पूरी सेफ्टी रिपोर्ट जल्द ही रिलीज़ की जाएगी.
It's been just over a year since we started Meta Superintelligence Labs. Muse Spark was our first family of models, and now Muse Wonder is a much larger and more advanced class of models that brings us to the frontier. We're releasing two models today. Muse Wonder for fast frontier performance and Muse Wonder Full for the full version of the model.— Mark Zuckerberg (@finkd) October 12, 2026
कंपनी ने बताया कि म्यूज वंडर को रियल वर्ल्ड के कामों के लिए तैयार किया गया है. ये लॉ, फाइनेंस और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. इनके अलावा कोडिंग के मामले में ये एआई मॉडल सबसे आगे हैं. छोटे से गेम से लेकर नए बिजनेस का ऐप बनाने तक में भी मदद कर सकते हैं.
मेटा का कहना है कि ये पर्सनल सुपरइंटेलिजेंस की तरफ एक बड़ा कदम है. अभी बहुत कुछ आने वाला है. म्यूज़ ऐप पहले से ही काफी लोकप्रिय हो चुका है. अब नए मॉडल आने से एजेंट और बेहतर तरीके से लंबे समय तक चलने वाले काम संभाल सकेंगे.