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Meta ने लॉन्च किया Muse Wonder, एक्टिव मेमोरी वाला नया पावरफुल एआई मॉडल

म्यूज वंडर फुल सिर्फ म्यूज कोड सब्सक्राइबर्स को उपलब्ध है जबकि आम मॉडल एपीआई से भी इस्तेमाल हो सकता है. ( Meta )

हैदराबाद: मेटा ने सोमवार को अपने सुपरइंटेलिजेंस लैब से दो नए मॉडल रिलीज किए. इनके नाम म्यूज़ वंडर और म्यूज़ वंडर फुल हैं. कंपनी ने इनके बारे में बताया कि ये दोनों उसके अभी तक के सबसे सक्षम एआई मॉडल्स हैं. ये मॉडल पर्सनल और प्रोफेशनल एजेंटिक टास्क यानी असली जिंदगी के काम करने के लिए बनाए गए हैं. जैसे - इंश्योरेंस क्लेम समझना, लीज पेपर पढ़ना या कोई ऐप बनाना. ये मॉडल म्यूज़ स्पार्क की नींव पर बने हैं.

मेटा ने कहा कि पिछले चौदह महीनों में कंपनी ने अपनी एआई टीम को दोबारा खड़ा किया है और अब फ्रंटियर लेवल पर पहुंच गई है. म्यूज वंडर आज से डेवलपर्स के लिए मेटा मॉडल एपीआई और म्यूज कोड पर उपलब्ध है. म्यूज वंडर फुल सिर्फ म्यूज कोड सब्सक्राइबर्स को मिलेगा. कंपनी का कहना है कि जल्द ही ये मॉडल म्यूज़ ऐप में भी काम करना शुरू कर देंगे. हालांकि, पहले सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही ये सुविधा मिलेगी.

एक्टिव मेमोरी और एक्टिव फोकस क्या है कई मुश्किल काम ऐसे होते हैं, जो एक दिन में खत्म नहीं होते, बल्कि कई दिनों या हफ्तों तक चलते हैं. इस कारण मेटा ने अपने इन नए एआई मॉडल्स में दो खास चीजों पर फोकस किया है. पहला - एक्टिव मेमोरी - इसका मतलब है कि मॉडल आपकी जरूरी बातें याद रखेगा और पुरानी बातचीत से सही डिटेल निकालकर नए कामों में इस्तेमाल करेगा.

- इसका मतलब है कि मॉडल आपकी जरूरी बातें याद रखेगा और पुरानी बातचीत से सही डिटेल निकालकर नए कामों में इस्तेमाल करेगा. दूसरा - एक्टिव फोकस - जब कोई काम मुश्किल हो जाए या गलती हो जाए तो मॉडल रुककर बैठ नहीं जाएगा. वो दूसरा तरीका आजमाएगा, गलती सुधारेगा. जरूरत पड़ने पर आपसे पूछेगा. खास या महत्वपूर्ण काम करने से पहले चेक भी करेगा. मेटा के रिसर्च साइंटिस्ट ने कहा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है ताकि मॉडल दिन, हफ्ते और महीने तक आपकी जरूरी बातें याद रख सके.