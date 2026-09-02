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मेटा ने लॉन्च किया म्यूज वॉयस ट्रांसक्राइब, हिंदी समेत इन भाषाओं को करेगा सपोर्ट

यह मॉडल हिंदी तमिल तेलुगु समेत 25 भाषाओं को समझता है और 20 से ज्यादा बोलने वालों को अलग पहचान लेता है. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: मेटा ने अपने यूज़र्स के लिए एक नया मॉडल पेश किया है. इस मॉडल का नाम म्यूज वॉयस ट्रांसक्राइब (Muse Voice Transcribe) है. इसे कंपनी ने अपनी मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स में बनाया है. इसकी खास बात है कि यह आवाज़ को रियल-टाइम में लिख देता है और यह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मॉडल है. मेटा ने दावा किया है कि उनका म्यूज वॉयस ट्रांसक्राइब एआई मॉडल भाषा और बोलने वाले व्यक्ति की पहचान तुरंत कर लेता है. यह कई भाषाओं में काम करता है और आवाज़ आते ही लिखना शुरू कर देता है. कहां-कहां उपलब्ध है? मेटा एआई फॉर मैक पर यह मॉडल मिल रहा है. यूजर Fn बटन दबाकर किसी भी ऐप में बोलकर लिखवा सकता है. डेवलपर्स के लिए म्यूज कोड और मेटा मॉडल एपीआई के जरिए भी उपलब्ध है.