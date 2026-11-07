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Meta Muse का नया 'Spaces' फीचर लॉन्च: शॉपिंग हब से वेडिंग प्लानिंग तक, सब होगा आसान

Muse Voice फीचर से अब लोग अपने प्यारे एजेंट से सीधे वीडियो कॉल पर बात करके कमांड दे सकते हैं और काम तेजी से निपटा सकते हैं बिना टाइप किए. ( Meta )

हैदराबाद: मेटा ने हाल ही में अपने म्यूज़ एजेंट्स लॉन्च किए थे, जो हर यूज़र्स का पर्सनल, क्यूट और मददगार एआई एजेंट है. ये यूज़र्स के काम को आसान बनाते हैं. अब कंपनी ने Spaces नाम की एक नई सुविधा की शुरुआत की है. इसके जरिए लोग म्यूज़ के साथ बातचीत और काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं.

Spaces क्या है और कैसे काम करता है?

Spaces असल में एक खास टॉपिक पर फोकस करने वाली अलग बातचीत है. मेटा ने कस्टम एक्सपीरियंस कहा है. ये म्यूज़ एजेंट के इंटरफेस के साइडबार में रहते हैं. जब आप किसी स्पेस पर क्लिक करते हैं तो वो बातचीत खुल जाती है. इसमें म्यूज़ आपके दिए गए गोल पर काम करता है. उदाहरण के लिए अगर आप छुट्टियों की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए नया स्पेस खोल सकते हैं. जब भी उस प्रोजेक्ट पर काम करना हो तो उसी टैब पर क्लिक कर दें. परिवार के इवेंट के लिए रेसिपी इकट्ठा करनी हो तो उसके लिए अलग स्पेस बना लें. मेटा ने और भी कई उदाहरणों के लिए समझाया कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसे- हॉलिडे गिफ्ट ट्रैकर और वेडिंग प्लानिंग जैसे कामों के लिए Spaces का इस्तेमाल किया जा सकता है. मेटा ने बताया कि जब यूज़र्स चैट में कोई आइडिया बताएगा तो Muse खुद उसके लिए Space बना देगा. ये ट्रैकर, प्लानर या प्रोजेक्ट बोर्ड किसी भी रूप में हो सकता है. Spaces को थर्ड-पार्टी ऐप्स और जानकारी से आसानी से जोड़ा जा सकता है. इससे कई कॉन्सर्ट डेट्स, प्राइस चेंज या सेविंग्स या प्रोग्रेस बैकग्राउंड में अपने आप अपडेट हो जाता है.