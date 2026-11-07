Meta Muse का नया 'Spaces' फीचर लॉन्च: शॉपिंग हब से वेडिंग प्लानिंग तक, सब होगा आसान
Meta के Muse एजेंट्स Spaces के जरिए रोजमर्रा के कामों को आसान और व्यवस्थित बनाने में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं.
Published : November 7, 2026 at 8:15 AM IST
हैदराबाद: मेटा ने हाल ही में अपने म्यूज़ एजेंट्स लॉन्च किए थे, जो हर यूज़र्स का पर्सनल, क्यूट और मददगार एआई एजेंट है. ये यूज़र्स के काम को आसान बनाते हैं. अब कंपनी ने Spaces नाम की एक नई सुविधा की शुरुआत की है. इसके जरिए लोग म्यूज़ के साथ बातचीत और काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं.
Spaces क्या है और कैसे काम करता है?
Spaces असल में एक खास टॉपिक पर फोकस करने वाली अलग बातचीत है. मेटा ने कस्टम एक्सपीरियंस कहा है. ये म्यूज़ एजेंट के इंटरफेस के साइडबार में रहते हैं. जब आप किसी स्पेस पर क्लिक करते हैं तो वो बातचीत खुल जाती है. इसमें म्यूज़ आपके दिए गए गोल पर काम करता है.
Spaces are here. Describe a planner, a tracker, a game, whatever you need, and Muse builds it right into the app. Pin it to your tabs, come back anytime, and it’ll already be up to date. https://t.co/6ryENwa6PN— Muse (@Muse) November 6, 2026
उदाहरण के लिए अगर आप छुट्टियों की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए नया स्पेस खोल सकते हैं. जब भी उस प्रोजेक्ट पर काम करना हो तो उसी टैब पर क्लिक कर दें. परिवार के इवेंट के लिए रेसिपी इकट्ठा करनी हो तो उसके लिए अलग स्पेस बना लें. मेटा ने और भी कई उदाहरणों के लिए समझाया कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसे- हॉलिडे गिफ्ट ट्रैकर और वेडिंग प्लानिंग जैसे कामों के लिए Spaces का इस्तेमाल किया जा सकता है.
मेटा ने बताया कि जब यूज़र्स चैट में कोई आइडिया बताएगा तो Muse खुद उसके लिए Space बना देगा. ये ट्रैकर, प्लानर या प्रोजेक्ट बोर्ड किसी भी रूप में हो सकता है. Spaces को थर्ड-पार्टी ऐप्स और जानकारी से आसानी से जोड़ा जा सकता है. इससे कई कॉन्सर्ट डेट्स, प्राइस चेंज या सेविंग्स या प्रोग्रेस बैकग्राउंड में अपने आप अपडेट हो जाता है.
Spaces से आप क्या-क्या बना सकते हैं
- Shopping hub: इसमें हॉलिडे और बर्थडे गिफ्ट आइडियाज़, इंस्टाग्राम सेव्स से बनी विशलिस्ट्स, मार्केटप्लेस लिस्टिंग्स और बायर मैसेजेस जैसी चीज़ें एक ही जगह पर दिखती हैं.
- School dashboard: इसमें स्कूल ईमेल से बच्चों के इवेंट्स निकालकर आपके कैलेंडर में जोड़ दिए जाते हैं.
- Music Tracker: इसमें आपके पसंदीदा आर्टिस्ट्स की नई रिलीज़ और अपकमिंग शोज़ आदि दिखाए जाते हैं.
- Wedding planner: इसमें RSVP लिस्ट, वेंडर इनवॉइस, टू-डू लिस्ट और शादी की प्लानिंग से जुड़ी तमाम जानकारी व काम दिखाए और बताए जाते हैं.
Design the Muse app that’s perfect for you. Build spaces for whatever you want, pick what lives in your tabs, and even set when they show up. Here are a few we’ve made so far ↓ https://t.co/vsaqc86NRh— Muse (@Muse) November 6, 2026
- Trivia game: इसमें आपकी पसंदीदा मूवीज़, म्यूज़िक या स्पोर्ट्स टीम पर सवाल पूछे जा सकते हैं.
- Podcast studio: इसमें एपिसोड आइडियाज़, रिसर्च और स्क्रिप्ट्स एक साथ रहते हैं.
- Order tracker: इसे छोटे बिज़नेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें नए ऑर्डर्स, कस्टमर मैसेजेस और आज शिप होने वाली चीज़ें होती हैं.
- Client hub (freelance): यह फ्रीलांस काम के लिए होता है, जिसमें प्रोजेक्ट्स, डेडलाइन्स और इनवॉइस होते हैं.
- Trip planner: इसमें फ्लाइट, होटल, रिज़र्वेशन और दिन-प्रतिदिन का इटिनरेरी होता है.
मार्क जुकरबर्ग ने क्या कहा
शुक्रवार यानी 6 नवंबर को मेटा के फाउंडर और सीईओ मार्क ज़ुकरबर्ग ने एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि वो Muse में Spaces के साथ खेल रहे हैं. Muse को बताओ क्या चाहिए वो बना देता है. उन्होंने BBQ गेम, इवेंट ट्रैकर और होम कंट्रोल डैशबोर्ड बनाए हैं.
Playing around with spaces in Muse lately -- tell Muse what you need and it builds it. I've made a BBQ game, an event tracker, and a home control dashboard. Excited to see what you build. https://t.co/ksaKEQVKa9— Mark Zuckerberg (@finkd) November 6, 2026
म्यूज़ एजेंट्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अक्टूबर की अर्निंग्स कॉल में ज़ुकरबर्ग ने बताया कि अमेरिका और कनाडा में इनके 10 मिलियन यूज़र्स हो चुके हैं. Spaces पिछले एक हफ्ते में आई दूसरी नई सुविधा है. बीते गुरुवार को मेटा ने Muse Voice भी लॉन्च किया जिससे वीडियो चैट और बोलकर कमांड दे सकते हैं. Meta अब OpenAI के dots और SpaceXAI के Grokbot से मुकाबला कर रहा है.