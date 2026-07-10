Meta Muse Image पर मचा बवाल, बिना इज़ाजत हो रहा फोटोज़ का इस्तेमाल, जानें बचने का तरीका
मेटा के Muse Image टूल से कोई भी पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग कर उसकी फोटोज़ से बिना इजाजत एआई इमेज बना सकता है.
Published : July 10, 2026 at 6:34 PM IST
हैदराबाद: मेटा ने हाल ही में अपना एक नया एआई इमेज टूल लॉन्च किया था, जिसका नाम Muse Image है. इस इमेज को लेकर कंपनी को पूरी दुनिया के यूज़र्स के आलोचना का सामना करना पड़ता है.
इसका कारण इंस्टाग्राम के पब्लिक अकाउंट्स की फोटोज़ का बिना अनुमति एआई कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करना है. दरअसल, मेटा ने 7 जुलाई 2026 को अपने इस नए एआई इमेज टूल को लॉन्च किया, जिसका नाम Muse Image है. यह टूल मेटा सुपरइंटेलीजेंस लैब्स का पहला इमेज जनरेशन मॉडल है और फिलहाल मेटा एआई ऐप, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ और कुछ देशों में व्हाट्सएप पर उपलब्ध है.
अब सोशल मीडिया पर ऐसी ख़बरें और रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम अपने पब्लिक अकाउंट्स वाले यूजर्स की फोटोज़ का इस्तेमाल, उनके अनुमति के बिना एआई कंटेंट बनाने के लिए कर रहा है. आइए हम आपको इस पूरे विवाद के बारे में बताते हैं और इस समस्या से बचने का तरीका भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले यह जानते हैं कि मेटा म्यूज़ काम कैसे करता है?
Muse Image कैसे काम करता है?
म्यूज़ इमेज में यूज़र किसी भी पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग या मेंशन करके उस यूज़र की प्रोफाइल फोटोज़ को अपनी एआई इमेज में शामिल कर सकते हैं. मेटा ने अपने ब्लॉग में कहा कि यूज़र्स इवेंट इनविटेशन डिज़ाइन करने या पर्सनलाइज़्ड ग्राफिक्स बनाने के लिए किसी का यूज़रनेम टैग कर सकते हैं.
कंपनी का दावा है कि यूज़र्स के पास अपने कंटेंट को टैग होने से रोकने का ऑप्शन भी मौजूद है. हालांकि, उसमें दिक्कत यह है कि जिन अकाउंट्स की फोटोज़ इस्तेमाल हो रही है, उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी जाती है. जिन यूज़र्स का अकाउंट प्राइवेट है या 18 साल से कम उम्र वाले यूज़र्स के अकाउंट को कोई भी मेटा म्यूज़ एआई इमेज बनाने के लिए मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सभी पब्लिक अडल्ट अकाउंट्स इस फीचर के दायरे में आते हैं.
इस फीचर पर विवाद
हॉलीवुड यूनियन SAG-AFTRA ने इस फीचर पर सख्त नाराज़गी जताते हुए अपने मेंबर्स और सभी इंस्टाग्राम यूज़र्स से इस परमिशन को बटाने की अपील की है. यूनियन ने चेतावनी दी है कि इस तरह इस्तेमाल होने वाली फोटोज़ से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है.
गौरतलब है कि हाल ही में एलन मस्क की कंपनी एक्स पर ग्रोक चैटबॉट के जरिए असली लोगों की फोटोज़ से "न्यूडिफाई" या सेक्सुअल डीपफेक बनाकर सर्कुलेट करने का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था. हालांकि, उसके बाद ग्रोक ने दावा किया कि उसने ऐसी इमेज बनाने पर रोक लगा दी है.
मेटा म्यूज़ इमेज की परमिशन कैसे बंद करें?
अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पब्लिक रखते हैं और चाहते हैं कि आपके अकाउंट की फोटोज़ का इस्तेमाल कोई भी आपकी परमिशन के बिना न कर सकें तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
- स्टेप 1: अपना इंस्टाग्राम ऐप खोलें.
- स्टेप 2: अपनी प्रोफाइल पर जाएं.
- स्टेप 3: ऊपर दाईं ओर मौजूद थ्री-लाइन मेन्यू पर टैप करें.
- स्टेप 4: Settings and activity ओपन करें.
- स्टेप 5: नीचे स्क्रॉल कर Sharing and reuse पर जाएं.
- स्टेप 6: Allow people to use your content on Instagram with AI features on Meta सेक्शन पर जाएं.
- स्टेप 7: Posts के लिए टॉगल बंद करें.
- स्टेप 8: Reels के लिए टॉगल बंद करें.
- स्टेप 9: सेटिंग्स बंद करें, बदलाव अपने आप सेव हो जाएंगे.
इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद आप ध्यान रखें कि इससे सिर्फ आगे की एआई रीयूज़ रुकेगी, लेकिन पहले से बन चुकी एआई इमेजेज़ नहीं हटेगी. इस कारण अगर अपनी इमेज और अकाउंट को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसे प्राइवेट करना ही बेहतर विकल्प है. हालांकि, अभी तक म्यूज़ इमेज का फीचर सभी मेटा यूज़र्स तक नहीं पहुंचा है.