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Meta Muse Image पर मचा बवाल, बिना इज़ाजत हो रहा फोटोज़ का इस्तेमाल, जानें बचने का तरीका

यूज़र्स Settings and activity में जाकर Sharing and reuse सेक्शन से Posts और Reels का टॉगल बंद कर इस फीचर से बच सकते हैं. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: मेटा ने हाल ही में अपना एक नया एआई इमेज टूल लॉन्च किया था, जिसका नाम Muse Image है. इस इमेज को लेकर कंपनी को पूरी दुनिया के यूज़र्स के आलोचना का सामना करना पड़ता है.

इसका कारण इंस्टाग्राम के पब्लिक अकाउंट्स की फोटोज़ का बिना अनुमति एआई कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करना है. दरअसल, मेटा ने 7 जुलाई 2026 को अपने इस नए एआई इमेज टूल को लॉन्च किया, जिसका नाम Muse Image है. यह टूल मेटा सुपरइंटेलीजेंस लैब्स का पहला इमेज जनरेशन मॉडल है और फिलहाल मेटा एआई ऐप, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ और कुछ देशों में व्हाट्सएप पर उपलब्ध है.

अब सोशल मीडिया पर ऐसी ख़बरें और रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम अपने पब्लिक अकाउंट्स वाले यूजर्स की फोटोज़ का इस्तेमाल, उनके अनुमति के बिना एआई कंटेंट बनाने के लिए कर रहा है. आइए हम आपको इस पूरे विवाद के बारे में बताते हैं और इस समस्या से बचने का तरीका भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले यह जानते हैं कि मेटा म्यूज़ काम कैसे करता है?

Muse Image कैसे काम करता है?

म्यूज़ इमेज में यूज़र किसी भी पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग या मेंशन करके उस यूज़र की प्रोफाइल फोटोज़ को अपनी एआई इमेज में शामिल कर सकते हैं. मेटा ने अपने ब्लॉग में कहा कि यूज़र्स इवेंट इनविटेशन डिज़ाइन करने या पर्सनलाइज़्ड ग्राफिक्स बनाने के लिए किसी का यूज़रनेम टैग कर सकते हैं.

कंपनी का दावा है कि यूज़र्स के पास अपने कंटेंट को टैग होने से रोकने का ऑप्शन भी मौजूद है. हालांकि, उसमें दिक्कत यह है कि जिन अकाउंट्स की फोटोज़ इस्तेमाल हो रही है, उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं दी जाती है. जिन यूज़र्स का अकाउंट प्राइवेट है या 18 साल से कम उम्र वाले यूज़र्स के अकाउंट को कोई भी मेटा म्यूज़ एआई इमेज बनाने के लिए मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सभी पब्लिक अडल्ट अकाउंट्स इस फीचर के दायरे में आते हैं.