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Meta ने बंद किया Muse Image फीचर, लॉन्च होते ही प्राइवेसी विवाद में फंस गया AI फीचर

भारत सरकार ने भी इस टूल को मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत परखने की बात कही है, फीचर अभी देश में लॉन्च नहीं हुआ था. ( Image Credit: Meta )

म्यूज़ इमेज, मेटा का पहला बड़ा एआई इमेज जेनरेशन टूल है, जिसे कंपनी की सुपरइंटेलीजेंस लैब्स की टीम ने बनाया है. इस हफ्ते ही कंपनी ने इस नए टूल को लॉन्च किया. इसके जरिए यूज़र्स को Meta AI चैटबॉट पर किसी भी पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग करके उस अकाउंट के कंटेंट के आधार पर एआई इमेज या रीमिक्स बनाने की एक सुविधा मिल गई.

मेटा का यह नया फीचर म्यूज़ इमेज इंस्टाग्राम पर पब्लिक अकाउंट वाले यूज़र्स की अनुमति लिए बिना, उनके अकाउंट पर मौजूद कंटेंट का इस्तेमाल एआई इमेज बनाने के लिए कर रहा था. लॉन्च होने के कुछ दिन बाद ही यूज़र्स की प्राइवेसी पर विवाद खड़ा हो गया और फिर आखिरकार कंपनी को अपना यह टूल वापस लेना पड़ा.

हैदराबाद: मेटा ने हाल ही में अपना एक नया एआई-इमेज जनरेशन टूल लॉन्च किया था, जिसका नाम Muse Image है. अब मेटा ने अपने इस एआई इमेज जनरेशन टूल को पूरी तरह वापस ले लिया है. दरअसल, मेटा का यह टूल लॉन्च होते ही विवादों के घेरे में बुरी तरह फंस गया.

इस सुविधा की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि यह डिफॉल्ट रूप से ऑन थी, यानी किसी भी पब्लिक अकाउंट वाले यूजर की तस्वीरों का इस्तेमाल उसकी जानकारी या मंजूरी के बिना हो सकता था. इसका मतलब था कि कोई भी व्यक्ति बिना बताए किसी और के चेहरे और कंटेंट से नई इमेज बना सकता था.

इस कारण म्यूज़ इमेज लॉन्च होते विवादों में फंस गया. दुनियाभर में लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया. हॉलीवुड की एक्टर्स यूनियन SAG-AFTRA ने अपने मेंबर्स और सभी इंस्टाग्राम यूजर्स से इस फीचर को ऑप्ट-आउट करने की अपील की थी. यूनियन ने भी इसे लोगों की छवि की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मसला बताया. उधर, लंदन की एक संस्था प्राइवेसी इंटरनेशनल ने भी इस फीचर पर सवाल उठाए और कहा कि यह इस बात का ताज़ा उदाहरण है कि AI कंपनियां लोगों की तस्वीरों और डेटा को सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ समझती हैं.

मेटा की सफाई और भारत में जांच के संकेत

इस फीचर को लेकर बढ़ते विवाद के बाद मेटा ने माना कि उनसे गलती हुई है. कंपनी ने कहा कि उसका मकसद यूज़र्स को एक क्रिएटिव टूल देना था और साथ ही लोगों को यह तय करने का अधिकार देना था कि उनका पब्लिक कंटेंट इस तरह से इस्तेमाल हो या नहीं. रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने यह भी कहा है कि उसने यूज़र्स के रिएक्शन को काफी गंभीरता से लिया है.

पीटीएआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस विवाद के बीच भारत सरकार ने भी इस मामले में दखल देने का संकेत दिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि मंत्रालय इस फीचर को मौजूदा कानूनी ढांचे और मिलने वाली शिकायतों के आधार पर परखेगा. हालांकि यह फीचर अभी भारत में लॉन्च नहीं हुआ था, फिर भी इसे लेकर यहां भी चिंता जताई गई.

मेटा ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि म्यूज़ इमेज फिलहाल सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही सीमित था, लेकिन कंपनी की प्लानिंग इसे भविष्य में व्हाट्सएप, फेसबुक और मैसजेंर पर भी शुरू करने की है. इसके साथ ही एक एआई वीडियो टूल भी डेवलप किया जा रहा है. इसके अलावा फिलहाल कंपनी ने इस मामले पर कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है.