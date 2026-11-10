Meta ने लॉन्च किया अपना सबसे छोटा AI मॉडल Muse Ember, भारत में म्यूज़ एआई की कीमत लीक
मेटा ने अपना सबसे छोटा और किफायती AI मॉडल Muse Ember लॉन्च किया, जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो समझकर काम करेगा.
Published : November 10, 2026 at 11:29 AM IST
हैदराबाद: मार्क ज़ुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने अपने एआई फैमिली Muse AI में एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम Muse Ember है. मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब ने इसे सोमवार को लॉन्च किया है. यह कंपनी का अभी तक का सबसे हल्का और सस्ता एआई मॉडल है.
मेटा का कहना है इसे इन कामों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एआई एजेंट दिनभर में रिपीट करते हैं. जैसे टूल कॉल, कोडिंग के छोटे हिस्से, रूटिंग, जानकारी निकालना और लंबे डॉक्यूमेंट्स पढ़ना. मार्क ज़ुकरबर्ग ने म्यूज़ एंबर के बारे में पोस्ट करने के बाद एक और पोस्ट करके जानकारी दी कि Muse Ember, Muse Spark 1.3 और Muse Wonder गूगल क्लाउड पर उपलब्ध हो चुका है.
Muse Ember, Muse Spark 1.3, and Muse Wonder are now available on Google Cloud.— Mark Zuckerberg (@finkd) November 9, 2026
म्यूज़ एंबर की खासियत और कीमत
म्यूज़ एंबर को कठिन रीजनिंग और बार-बार होने वाले कामों के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी कीमत दस सेंट प्रति मिलियन इनपुट टोकन और पचास सेंट प्रति मिलियन आउटपुट टोकन रखी गई है. मेटा के मुताबिक, आर्टिफिशियल एनालिसिस इंडेक्स पर पर Ember और Claude Haiku 5.5 दोनों का स्कोर 36 है, जबकि GPT-6 Luna का 28. कंपनी का दावा है कि Ember यह स्कोर Haiku के करीब एक तिहाई खर्च में देता है. Terminal-Bench 4.0 में Ember को 40.9, Haiku को 39.2 और Luna को 16.4 प्रतिशत अंक मिले, लेकिन FrontierCode 2.0-AA में Haiku आगे रहा, 34.9 के सामने Ember का स्कोर 27.2 है. ये आंकड़े मेटा के अपने हैं.
Today we're introducing Muse Ember, our smallest and most efficient model, built for complex reasoning execution and everyday agent work. Muse Ember can carry workflows across apps, call tools in sequence, run tests and make targeted code fixes. With a 1M-token context window and native understanding of text, images, audio and video, it can also work across large document sets and varied inputs.— AI at Meta (@AIatMeta) November 9, 2026
किन कामों में और कैसे काम करता है?
बड़े मॉडल जैसे म्यूज़ वंडर प्लान बनाते हैं. म्यूज़ एंबर उस प्लान के हिसाब से बड़ी मात्रा में काम निपटाता है. कंपनी ने साफ कहा है कि म्यूज़ वंडर प्लान बनाएगा और म्यूज़ एंबर वॉल्यूम संभालेगा. यह टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो तीनों को नेटिव समझता है. स्क्रीनशॉट, चार्ट, स्कैन किए दस्तावेज, वॉइस मेमो या मीटिंग रिकॉर्डिंग सीधे पढ़ सकता है. इसके लिए किसी अलग मॉडल की जरूरत नहीं पड़ती. म्यूज़ एंबर म्यूज़ कोड और मेटा मॉडल एपीआई पर आज से ही उपलब्ध करा दिया गया है. यह म्यूज़ वंडर फुल से ट्रेन किया गया पहला मॉडल है. इससे पहले स्पार्क, ग्लिमर और वंडर आ चुके हैं.
According to The Hindu, Indian pricing for Meta's upcoming Muse AI agent has leaked ahead of its official launch: – Power tier: ₹1,799 – Maximum tier: ₹8,999 These backend figures are not final, and Meta has yet to officially comment. #Muse #MuseIndiaPrice https://t.co/6LkUEFmKEg— Devesh Jha (@Deveshjhaa) November 10, 2026
भारत में Muse एजेंट की कीमत
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, म्यूज़ एजेंट का पावर प्लान भारत में 1,799 रुपये और मैक्सिमम प्लान 8,999 रुपये से शुरू हो सकता है. हालांकि, इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि ये प्लान प्राइस मंथली है या एनुअली. अमेरिका में ये प्लान 20 और 100 डॉलर महीने पर मिलते हैं. बता दें कि म्यूज़ एआई एजेंट को अभी तक भारत में लॉन्च नहीं किया गया है, उम्मीद है कि इसे जल्द ही भारतीय यूज़र्स के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा.