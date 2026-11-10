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Meta ने लॉन्च किया अपना सबसे छोटा AI मॉडल Muse Ember, भारत में म्यूज़ एआई की कीमत लीक

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में Muse एजेंट के दो प्लान 1,799 और 8,999 रुपये से शुरू हो सकते हैं. ( Meta )

हैदराबाद: मार्क ज़ुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने अपने एआई फैमिली Muse AI में एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम Muse Ember है. मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब ने इसे सोमवार को लॉन्च किया है. यह कंपनी का अभी तक का सबसे हल्का और सस्ता एआई मॉडल है.

मेटा का कहना है इसे इन कामों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एआई एजेंट दिनभर में रिपीट करते हैं. जैसे टूल कॉल, कोडिंग के छोटे हिस्से, रूटिंग, जानकारी निकालना और लंबे डॉक्यूमेंट्स पढ़ना. मार्क ज़ुकरबर्ग ने म्यूज़ एंबर के बारे में पोस्ट करने के बाद एक और पोस्ट करके जानकारी दी कि Muse Ember, Muse Spark 1.3 और Muse Wonder गूगल क्लाउड पर उपलब्ध हो चुका है.

म्यूज़ एंबर की खासियत और कीमत म्यूज़ एंबर को कठिन रीजनिंग और बार-बार होने वाले कामों के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी कीमत दस सेंट प्रति मिलियन इनपुट टोकन और पचास सेंट प्रति मिलियन आउटपुट टोकन रखी गई है. मेटा के मुताबिक, आर्टिफिशियल एनालिसिस इंडेक्स पर पर Ember और Claude Haiku 5.5 दोनों का स्कोर 36 है, जबकि GPT-6 Luna का 28. कंपनी का दावा है कि Ember यह स्कोर Haiku के करीब एक तिहाई खर्च में देता है. Terminal-Bench 4.0 में Ember को 40.9, Haiku को 39.2 और Luna को 16.4 प्रतिशत अंक मिले, लेकिन FrontierCode 2.0-AA में Haiku आगे रहा, 34.9 के सामने Ember का स्कोर 27.2 है. ये आंकड़े मेटा के अपने हैं.