ETV Bharat / technology

Meta ने लॉन्च किया नया AI मॉडल - Muse Spark, जानें इसकी खास बातें

Muse Spark यूज़र्स को इमेज समझने, कोड बनाने और शॉपिंग सुझाव देने में अधिक स्मार्ट और उपयोगी अनुभव प्रदान करता है. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: मेटा ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते हुए एक नया एआई मॉडल "Muse Spark" पेश किया है, जो कंपनी के एआई रिसर्च डिवीज़न मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स (Meta Superintelligence Labs) का पहला बड़ा प्रोडक्ट माना जा रहा है. यह लॉन्च उस डिवीजन के गठन के करीब नौ महीने बाद हुआ और उसे मेटा एआई के फ्यूचर के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. कंपनी के अनुसार, Muse Spark एक हल्का लेकिन तेज़ एआई मॉडल है, जिसे खासतौर पर स्पीड और स्मार्ट रिस्पॉन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह मॉडल न सिर्फ सामान्य सवालों को जवाब देने में सक्षम है, बल्कि साइंस, मैथ्स और हेल्थ जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से समझ सकता है. यूज़र्स इसमें Fast और Thinking मोड के बीच स्विच कर सकते हैं, जिससे वे अपनी जरूरत के अनुसार तेज़ या गहराई से सोचने वाला जवाब चुन सकते हैं.