Meta ने Muse Glimmer AI मॉडल किया लॉन्च, लोकल तौर पर कंप्यूटर में करेगा काम
Meta ने Muse Glimmer AI मॉडल लॉन्च किया है, जो एक 30B-पैरामीटर वाला AI मॉडल है. यह कंज्यूमर GPU पर लोकल तौर पर चलता है.
Published : August 11, 2026 at 12:58 PM IST
नई दिल्ली: Meta ने 'Muse Glimmer' लॉन्च किया है. यह 30-बिलियन-पैरामीटर वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, जिसे कंज्यूमर कंप्यूटर पर लोकल तौर पर AI एजेंट चलाने के लिए बनाया गया है. इससे डेवलपर्स ऐसे AI टूल बना सकते हैं, जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर या इंटरनेट एक्सेस पर लगातार निर्भर रहे बिना काम कर सकें.
Meta Superintelligence Labs द्वारा विकसित इस मॉडल को Apache 2.0 लाइसेंस के तहत ओपन वेट्स के साथ भी जारी किया गया है, जिससे डेवलपर्स को इसका इस्तेमाल करके एप्लिकेशन बनाने और कस्टमाइज़ करने की सुविधा मिलती है.
Meta ने कहा कि Muse Glimmer को 'हमेशा चालू रहने वाले लोकल एजेंट वर्कफ़्लो' के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह इतना छोटा है कि इसे एक ही कंज्यूमर ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) वाले Mac या PC पर चलाया जा सकता है.
AI मॉडल को लोकल तौर पर चलाने का मतलब है कि इसकी ज़्यादातर प्रोसेसिंग रिमोट डेटा सेंटर में रिक्वेस्ट भेजने के बजाय सीधे यूज़र के कंप्यूटर पर हो सकती है. मेटा ने कहा कि इससे AI का इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकेगा, यहां तक कि बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी.
यह मॉडल खास तौर पर AI एजेंट के लिए बनाया गया है - ऐसे सिस्टम जो यूज़र की तरफ़ से काम कर सकते हैं. Meta के अनुसार, ऐसे एजेंट शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं, मैसेज का ड्राफ़्ट तैयार कर सकते हैं और फ़ाइलों को व्यवस्थित कर सकते हैं. इसके साथ ही इस मॉडल का इस्तेमाल कोडिंग और डेवलपर से जुड़े दूसरे कामों के लिए भी किया जा सकता है.
Muse Glimmer टेक्स्ट और इमेज दोनों को प्रोसेस कर सकता है, जिससे यह बातचीत के साथ-साथ स्क्रीनशॉट, चार्ट और डॉक्यूमेंट को भी समझ सकता है. इसे 100 से ज़्यादा भाषाओं के डेटा पर ट्रेन भी किया गया है.
Introducing Muse Glimmer, an open-weight 30B-parameter model optimized for local, always-on agent workflows.— AI at Meta (@AIatMeta) August 10, 2026
Muse Glimmer delivers strong performance on key agentic use cases and benchmarks compared with leading models in its size category, and is designed to run entirely on… pic.twitter.com/mI4z91GPnE
बड़े AI मॉडल को लोकल लेवल पर चलाने में एक बड़ी चुनौती उनके लिए ज़रूरी कंप्यूटर मेमोरी की मात्रा है. Meta ने कहा कि पूरी प्रिसिजन वाले 30-बिलियन-पैरामीटर मॉडल के लिए 55 GB से ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होगी, जो ज़्यादातर कंज्यूमर GPU की क्षमता से बाहर है.
इस समस्या को हल करने के लिए, कंपनी ने 'क्वांटाइज़ेशन' नाम की तकनीक का इस्तेमाल करके 'Muse Glimmer' का साइज़ 20 GB से कम कर दिया है. इस तकनीक से मॉडल की परफ़ॉर्मेंस को बनाए रखते हुए ज़रूरी मेमोरी की मात्रा कम हो जाती है.
Meta के अनुसार, इससे मॉडल और उसके सपोर्टिंग कंपोनेंट्स 24 GB या 32 GB मेमोरी में काम कर पाते हैं. कंपनी ने बताया कि उसने इस मॉडल को MacBook M4 Max और M5 Max डिवाइस के साथ-साथ NVIDIA के RTX 5090 GPU पर भी टेस्ट किया है.
Meta ने मॉडल के जवाब देने की रफ़्तार को बेहतर बनाने पर भी काम किया है. कंपनी का कहना है कि Muse Glimmer पूरी तरह से डिवाइस पर चलते हुए भी 'बेहतरीन बातचीत और रियल-टाइम एजेंट इंटरैक्शन' के लिए काफ़ी तेज़ है.
कंपनी ने बताया कि डेवलपर्स इस मॉडल को Hugging Face से डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही, Ollama, LM Studio, llama.cpp, ExecuTorch और MLX जैसे प्लेटफ़ॉर्म और फ़्रेमवर्क के साथ इसके इंटीग्रेशन की भी उम्मीद है.
Meta ने कहा कि वह अलग-अलग डिवाइस पर मॉडल की परफ़ॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए AMD, Arm, Dell, Intel और NVIDIA जैसी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है.