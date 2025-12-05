ETV Bharat / technology

Meta ने बदला Facebook और Instagram का सपोर्ट सिस्टम, अब अकाउंट रिकवरी और भी आसान

Facebook और Instagram पर Meta ने नया सपोर्ट हब और AI सिक्योरिटी फीचर्स लॉन्च किए, जिससे अकाउंट रिकवरी और प्रोटेक्शन अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है. ( फोटो क्रेडिट: Meta )

हैदराबाद: आजकल ज्यादातर लोगों की ऑनलाइन लाइफ पूरी तरह सोशल मीडिया पर टिकी हुई है. ऐसे में अकाउंट सिक्योर रखना सिर्फ यूज़र की नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी बड़ी जिम्मेदारी है. इसी Meta ने Facebook और Instagram पर अकाउंट सपोर्ट और सिक्योरिटी को पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्मार्ट बना दिया है. कंपनी ने साफ कहा है कि कई बार सपोर्ट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, इसलिए अब बड़े बदलाव किए जा रहे हैं ताकि हर यूज़र को टाइम पर मदद मिले और उसका अकाउंट हमेशा सेफ रहे. आइए हम सबसे पहले नए सपोर्ट हब की बात करते हैं. फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर एक नया सेंट्रलाइज़्ड हब रोल आउट हो रहा है, जहां एक ही जगह से अकाउंट से जुड़ी हर मदद मिल सकेगी. यहां आप अकाउंट प्रॉब्लम रिपोर्ट कर सकते हैं, Meta AI सर्च से तुरंत जवाब पा सकते हैं और कई जरूरी सेटिंग्स को हैंडल कर सकते हैं. रियल टाइम में मदद करेगा AI असिस्टेंट यह अपडेट दुनिया भर में iOS और Android सभी यूज़र्स तक पहुंच रहा है. Meta ने एक AI सपोर्ट असिस्टेंट भी टेस्ट करना शुरू किया है जो इंस्टेंट पर्सनलाइज्ड मदद देगा. इसमें चाहे अकाउंट रिकवरी हो, प्रोफाइल सेटिंग या कोई और दिक्कत, AI आपको रियल टाइम में गाइड करेगा.