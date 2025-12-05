ETV Bharat / technology

Meta ने बदला Facebook और Instagram का सपोर्ट सिस्टम, अब अकाउंट रिकवरी और भी आसान

Meta ने Facebook और Instagram पर नया सपोर्ट हब, स्मार्ट AI सिक्योरिटी और आसान अकाउंट रिकवरी फीचर्स लॉन्च किए हैं.

Meta on Facebook and Instagram launched a new support hub and AI security features, making account recovery and protection easier than ever.
Facebook और Instagram पर Meta ने नया सपोर्ट हब और AI सिक्योरिटी फीचर्स लॉन्च किए, जिससे अकाउंट रिकवरी और प्रोटेक्शन अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है.
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 5, 2025 at 12:21 PM IST

हैदराबाद: आजकल ज्यादातर लोगों की ऑनलाइन लाइफ पूरी तरह सोशल मीडिया पर टिकी हुई है. ऐसे में अकाउंट सिक्योर रखना सिर्फ यूज़र की नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी बड़ी जिम्मेदारी है. इसी Meta ने Facebook और Instagram पर अकाउंट सपोर्ट और सिक्योरिटी को पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्मार्ट बना दिया है. कंपनी ने साफ कहा है कि कई बार सपोर्ट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, इसलिए अब बड़े बदलाव किए जा रहे हैं ताकि हर यूज़र को टाइम पर मदद मिले और उसका अकाउंट हमेशा सेफ रहे.

आइए हम सबसे पहले नए सपोर्ट हब की बात करते हैं. फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर एक नया सेंट्रलाइज़्ड हब रोल आउट हो रहा है, जहां एक ही जगह से अकाउंट से जुड़ी हर मदद मिल सकेगी. यहां आप अकाउंट प्रॉब्लम रिपोर्ट कर सकते हैं, Meta AI सर्च से तुरंत जवाब पा सकते हैं और कई जरूरी सेटिंग्स को हैंडल कर सकते हैं.

रियल टाइम में मदद करेगा AI असिस्टेंट

यह अपडेट दुनिया भर में iOS और Android सभी यूज़र्स तक पहुंच रहा है. Meta ने एक AI सपोर्ट असिस्टेंट भी टेस्ट करना शुरू किया है जो इंस्टेंट पर्सनलाइज्ड मदद देगा. इसमें चाहे अकाउंट रिकवरी हो, प्रोफाइल सेटिंग या कोई और दिक्कत, AI आपको रियल टाइम में गाइड करेगा.

यह अपडेट दुनिया भर में iOS और Android सभी यूज़र्स तक पहुंच रहा है.

सिक्योरिटी की बात करें तो मेटा के मुताबिक , पिछले एक साल में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नए अकाउंट हैक 30 प्रतिशत तक कम हुए हैं. इसकी वजह है उनके AI सिक्योरिटी सिस्टम जो रियल टाइम में शक वाले लॉगिन और फ़िशिंग कोशिशों को पकड़ लेते हैं. ये सिस्टम कई तरह के सिग्नल चेक करते हैं और अटैकर को रोकते हैं. इसमें खास बात है कि अब कम अकाउंट गलती से डिसेबल हो रहे हैं और अपील प्रोसेस भी पहले से तेज हैं.

अकाउंट रिकवरी भी हुई आसान

मेटा ने अकाउंट रिकवर करना भी आसान लगा दी है. अब सही रिकवरी ऑप्शन सही टाइम पर दिखाई देते हैं. इसमें SMS और ईमेल अलर्ट भी और क्लियर कर दिए गए हैं ताकि यूज़र को पता चले कि उनके अकाउंट पर क्या चल रहा है. इसमें सिस्टम अब आपके भरोसेमंद डिवाइस और फैमिलियर लोकेशन्स को ज्यादा अच्छे से पहचानता है. इसमें जरूरत पड़े तो आप सेल्फी वीडियो देकर भी अपनी पहचान कंफर्म कर सकते हैं. कंपनी कहती है कि अमेरिका और कनाडा में हैक्ड अकाउंट रिकवरी में सफलता 30% तक बढ़ गई है. नीचे कुछ फीचर्स दिए जा रहे हैं जो यूज़र खुद भी तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं:

  • Security Checkup: यहां से आप पासवर्ड, लॉगिन अलर्ट और दूसरे सिक्योरिटी स्टेप्स चेक कर सकते हैं
  • Two Factor Authentication: यानी एक अतिरिक्त सुरक्षा परत मिलती है
  • Passkeys: जिनसे आप fingerprint या face के जरिए लॉगिन कर सकते हैं

Meta कहती है कि 2026 में और भी नए सपोर्ट और रिकवरी टूल आने वाले हैं ताकि यूज़र बिना टेंशन अपनी डिजिटल लाइफ एन्जॉय कर सकें.

