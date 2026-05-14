Meta ने WhatsApp पर पेश किया Incognito चैट फीचर, अब निजी रहेगी Meta AI से बातचीत
Meta AI वाला Incognito चैट फ़ीचर WhatsApp की प्राइवेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर बना है, जो इसके साथ यूज़र की बातचीत को प्राइवेट रखता है.
Published : May 14, 2026 at 1:20 PM IST
हैदराबाद: टेक दिग्गज Meta ने अपने पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर एक नया फीचर, Incognito Chat with Meta AI के लॉन्च करने की घोषणा की है. कंपनी का दावा है कि यह फीचर Meta AI के साथ पूरी तरह से प्राइवेट बातचीत करने का एक नया तरीका देता है.
WhatsApp की प्राइवेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर बना, Incognito Chat with Meta AI उन लोगों के लिए है, जो प्राइवेट फाइनेंस, पर्सनल, हेल्थ या काम के डेटा जैसे बहुत सेंसिटिव टॉपिक या सिचुएशन के बारे में पूछना चाहते हैं.
Meta ने बताया कि, Incognito मोड वाले दूसरे AI ऐप्स के उलट, यूज़र्स की पर्सनल जानकारी AI ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि, "Meta AI के साथ Incognito चैट सच में प्राइवेट है — कोई भी आपकी बातचीत नहीं पढ़ सकता, हम भी नहीं."
today we're launching Incognito Chat with Meta AI, a new way to have completely private conversations with AI. built on top of our Private Processing technology, Incognito Chat lets you talk to Meta AI in a way that is invisible to anyone else.— WhatsApp (@WhatsApp) May 13, 2026
when you start an Incognito Chat…
कैसे काम करता है यह फीचर
Meta AI फ़ीचर के साथ Incognito चैट एक प्राइवेट, टेम्पररी बातचीत बनाता है, जिसे सिर्फ़ यूज़र देख सकता है. Meta का कहना है कि मैसेज एक सुरक्षित माहौल में प्रोसेस किए जाते हैं, जिसे प्राइवेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनी भी एक्सेस नहीं कर सकती.
इसके लिए, प्राइवेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी AI रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए ट्रस्टेड एक्ज़ीक्यूशन एनवायरनमेंट (TEE) का इस्तेमाल करती है, और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) या ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग जैसी ही प्राइवेसी बनाए रखती है, जहां ये मुमकिन नहीं हैं.
Meta ने बताया कि यूज़र्स की बातचीत सेव नहीं होती है, और उनके मैसेज डिफ़ॉल्ट रूप से गायब हो जाते हैं, जिसे कंपनी बिना किसी को दिखे सोचने और आइडिया एक्सप्लोर करने के लिए एक जगह के तौर पर हाईलाइट करती है. कंपनी ने बताया कि मेटा AI के साथ Incognito चैट में पोटेंशियल है कि यह लोगों के WhatsApp पर AI के साथ चैट करने के तरीके का हिस्सा बन सकता है.
साइड चैट फीचर
Meta AI के साथ Incognito Chat के लॉन्च के साथ, टेक की बड़ी कंपनी आने वाले महीनों में Side Chat लाने का प्लान बना रही है. यह आने वाला फ़ीचर यूज़र्स को मेन बातचीत में रुकावट डाले बिना किसी भी चैट में कॉन्टेक्स्चुअल प्राइवेट हेल्प पाने में मदद करेगा.
Meta AI में कैसे कर सकेंगे Incognito चैट
Meta AI फ़ीचर के साथ Incognito चैट आने वाले महीनों में WhatsApp और Meta AI ऐप पर रोल आउट किया जाएगा. Meta मेटा ने यह भी बताया है कि आने वाले महीनों में साइड चैट फ़ीचर भी लॉन्च किया जाएगा.
इसके अलावा, Meta ने हाल ही में WhatsApp Business ऐप के लिए एक नया फ़ीचर, Business AI पेश किया है. इसे Meta AI का इस्तेमाल करके कस्टमर सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है, बिना किसी थर्ड-पार्टी टूल को इंस्टॉल किए. Business AI फ़ीचर बिज़नेस को WhatsApp Business ऐप पर 24/7 कस्टमर क्वेरी को ऑटोमेट करने, लीड कैप्चर करने, अपॉइंटमेंट बुक करने और सेल्स बढ़ाने की सुविधा देता है.