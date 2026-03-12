ETV Bharat / technology

Meta का बड़ा कदम, अब फेसबुक, मैसेंजर और व्हाट्सएप पर AI से पकड़े जाएंगे स्कैम और फर्जी अकाउंट

Meta ने Facebook, WhatsApp और Messenger पर AI आधारित नए टूल लॉन्च किए, जो स्कैम, फर्जी अकाउंट और संदिग्ध लिंक पहचानेंगे. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: ऑनलाइन ठगी और स्कैम के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेटा ने फेसबुक, मैसेंजर और व्हाट्सएप पर कई नए सिक्योरिटी टूल्स लॉन्च किए हैं. कंपनी का कहना है कि अब इन प्लेटफॉर्म्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से स्कैमर्स की पहचान पहले से ज्यादा तेजी और सटीक तरीके से की जा सकेगी. मेटा ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि उसने एक एडवांस्ड एआई सिस्टम तैयार किया है, जो टेक्स्ट, इमेज और उनके आसपास के कॉन्टेक्स्ट जैसे कई संकेतों को एक-साथ समझकर स्कैम के पैटर्न को पहचान सकता है. मेटा ने बताया कि उनके इस एडवांस्ड एआई सिस्टम का मकसद उन ठगों पर लगाम लगाना है, जो लोगों को धोखा देने के लिए नकली अकाउंट, फर्ज़ी लिंक और गलत जानकारी का इस्तेमाल करते हैं. कंपनी के मुताबिक, अब एआई की मदद से उन मामलों को भी जल्दी पकड़ा जा सकेगा, जहां स्कैमर्स किसी सेलिब्रिटी, पब्लिक फिगर या किसी बड़ी कंपनी के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं. कई बार ठग ऐसे लिंक भी भेजते हैं. जो दिखने में बिल्कुल असली वेबसाइट जैसे लगते हैं, लेकिन असल में वो पूरी तरह से फर्ज़ी होते हैं. मेटा का नया सिस्टम ऐसे मामलों को पहचानकर उन पर एक्शन करेगा. फेसबुक पर भी यूज़र्स को सुरक्षित रखने के लिए एक अलर्ट सिस्टम टेस्ट किया जा रहा है. अगर किसी यूज़र को ऐसे अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जिसमें संदिग्ध गतिविधियों के कोई संकेत हों, तो फेसबुक उस यूज़र को चेतावनी देगा. इससे यूज़र तय कर पाएंगे कि उस रिक्वेस्ट स्वीकार करनी है या उसे ब्लॉक करना बेहतर होगा. मेटा का एडवांस्ड एआई सिस्टम