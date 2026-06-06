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Meta ने Facebook पर AI क्रिएटर असिस्टेंट किया पेश, Reel डबिंग के लिए मिलेंगी 5 नई भाषाएं

Meta ने Facebook पर 'क्रिएटर असिस्टेंट' पेश किया है. यह एक AI टूल है, जो क्रिएटर्स को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से जानकारी देता है.

Creator Assistant rolled out in Facebook.
Facebook पर 'क्रिएटर असिस्टेंट' लॉन्च किया गया. (फोटो - Meta Newsroom)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 6, 2026 at 4:00 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: Meta ने अपने लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म Facebook के लिए AI-पावर्ड नया फ़ीचर 'क्रिएटर असिस्टेंट' पेश किया है. यह टूल क्रिएटर्स को उनके ऑडियंस को बेहतर ढंग से समझने, कंटेंट की परफ़ॉर्मेंस को बेहतर बनाने और क्रिएटिव रुकावटों (creative blocks) को दूर करने में मदद करने के लिए बनाया गया है.

यह नया फ़ीचर सीधे क्रिएटर डैशबोर्ड में जोड़ा गया है. यह एंगेजमेंट ट्रेंड्स और ऑडियंस के व्यवहार का विश्लेषण करके खास जानकारी देता है. क्रिएटर बातचीत वाले सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि कोई खास रील बेहतर क्यों चली या समय के साथ उनकी ऑडियंस कैसे बदली है.

इसके बाद यह टूल साफ़ और काम के जवाब देता है, जिससे क्रिएटर को कई चार्ट और डैशबोर्ड देखे बिना अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है.

Creator Assistant: Elements explained
क्रिएटर असिस्टेंट: एलिमेंट्स के बारे में जानकारी (फोटो - Meta Newsroom)

क्रिएटर असिस्टेंट की उपलब्धता
'क्रिएटर असिस्टेंट' फ़ीचर को सबसे पहले अमेरिका (US), कनाडा और भारत में रोल आउट किया जाएगा. इसके बाद आने वाले महीनों में इसे दुनिया भर में फैलाने और इसमें नए फ़ीचर जोड़ने की योजना है.

क्रिएटर असिस्टेंट कैसे मदद करता है?
आम तौर पर, क्रिएटर्स सफलता मापने के लिए नंबरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन यह समझना मुश्किल रहा है कि कोई कंटेंट लोगों को क्यों पसंद आता है. 'क्रिएटर असिस्टेंट' का मकसद फ़ॉर्मैट, टाइमिंग और ऑडियंस के देखने के तरीके जैसी चीज़ों को आपस में जोड़कर इस कमी को दूर करना है.

यह एक क्रिएटिव पार्टनर की तरह काम करता है और हर क्रिएटर के लक्ष्यों — जैसे ऑडियंस बढ़ाना, बेहतर एंगेजमेंट या कमाई करना — के हिसाब से पर्सनलाइज़्ड सुझाव देता है. जब क्रिएटिव ब्लॉक (रचनात्मक रुकावट) आता है, तो यह टूल ब्रेनस्टॉर्मिंग में मदद करता है.

ट्रेंडिंग ऑडियो, कल्चरल मोमेंट्स और पॉपुलर कंटेंट स्टाइल के आधार पर, 'क्रिएटर असिस्टेंट' नए आइडिया और सही समय पर प्रेरणा देता है. समय के साथ, यह हर क्रिएटर की महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से खुद को ढाल लेता है और उनकी बदलती ज़रूरतों के अनुसार सुझाव देता है.

Creator Assistant
क्रिएटर असिस्टेंट (फोटो - Meta Newsroom)

AI-पावर्ड रील्स ट्रांसलेशन में नई भाषाएं
क्रिएटर असिस्टेंट के साथ-साथ, Facebook रील्स के लिए AI-पावर्ड ट्रांसलेशन की सुविधा को भी बढ़ा रहा है. पिछले साल लॉन्च होने के बाद से, नौ भाषाओं के क्रिएटर्स ने ट्रांसलेशन सुविधा का इस्तेमाल किया है, जिससे हर हफ़्ते 50 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स AI-ट्रांसलेटेड वीडियो देख पाते हैं.

यह टेक्नोलॉजी वीडियो के टोन और आवाज़ को बनाए रखती है और इसमें लिप-सिंकिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे क्रिएटर्स कोई दूसरी भाषा बोल रहे हों. AI-पावर्ड रील्स ट्रांसलेशन में जल्द ही अरबी, बहासा इंडोनेशियाई, फ़्रेंच, थाई और वियतनामी जैसी भाषाएं शामिल होंगी, जिससे इनकी ग्लोबल पहुंच और बढ़ेगी.

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