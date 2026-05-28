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Instagram, Facebook और WhatsApp का पेड प्लान लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Meta ने Instagram Plus, Facebook Plus और WhatsApp Plus सब्सक्रिप्शन प्लान ग्लोबली लॉन्च किए हैं जो पैसे लेकर एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं.

Professional plans for $14.99 and $49.99 for creators and businesses are also being tested under Meta One.
Meta One के तहत क्रिएटर्स और बिज़नेस के लिए $14.99 और $49.99 के प्रोफेशनल प्लान भी टेस्ट किए जा रहे हैं. (Image Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 28, 2026 at 1:38 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो यह ख़बर आपके लिए काफी खास होने वाली है. मेटा ने ऐलान किया है कि वो अपने इन तीनों मेन ऐप्स यानी Instagram, Facebook और WhatsApp के लिए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान ग्लोबली रोलआउट कर रहा है.

इसका मतलब है कि अब आप इन ऐप्स पर कुछ अतिरिक्त या ज्यादा फीचर्स का एक्सपीरियंस उठाना चाहते हैं तो उसके आपको हर महीने कुछ पैसे चुकाने होंगे. Instagram Plus और Facebook Plus की कीमत $3.99 प्रति माह और WhatsApp Plus की कीमत $2.99 प्रति माह रखी गई है. Meta के प्रोडक्ट हेड Naomi Gleit ने कहा कि आगे चलकर और भी फीचर्स जोड़े जाएंगे. आइए हम आपको इन पेड प्लान्स की डिटेल्स बताते हैं.

Instagram Plus और Facebook Plus में क्या मिलेगा?

  • Instagram Plus लेने वाले यूज़र्स को कई दिलचस्प फीचर्स मिलेंगे जैसे-
  • Story को देखने वाले दर्शकों की संख्या ट्रैक करना
  • अनलिमिटेड ऑडियंस लिस्ट बनाना
  • हफ्ते में एक बार Story को Spotlight करके ज़्यादा व्यूज़ पाना और Story को 24 घंटे से आगे बढ़ाना
  • इसके अलावा बिना Viewer में दिखे Story का प्रीव्यू देखना
  • Story Viewer लिस्ट में सर्च करना
  • Super Heart एनिमेटेड रिएक्शन
  • कस्टम ऐप आइकन
  • प्रोफाइल बायो के लिए अलग फॉन्ट और प्रोफाइल पर एक्स्ट्रा पिन करना

इस तरह के कई फीचर्स इंस्टाग्राम और फेसबुक के प्लस यानी पेड प्लान्स में शामिल होंगे. इनसे यूज़र्स का इन ऐप्स को यूज़ करने के अनुभव नया और बेहतर हो सकता है.

WhatsApp Plus में क्या मिलेगा?

WhatsApp Plus का फोकस मैसेजिंग को ज़्यादा पर्सनल बनाने पर है. इसमें ऐप थीम्स, कस्टम रिंगटोन, ज़्यादा पिन्ड चैट, लिस्ट कस्टमाइज़ेशन और प्रीमियम स्टिकर्स जैसे फीचर्स मिलेंगे. यह प्लान उन लोगों के लिए खास है जो व्हाट्सएप को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफी गहराई से इस्तेमाल करते हैं.

Meta One - AI और प्रोफेशनल प्लान्स

Meta यहीं नहीं रुका. कंपनी ने 'Meta One' नाम का एक नया सब्सक्रिप्शन हब भी पेश किया है, जो आने वाले समय में सभी पेड प्लान्स का केंद्र बनेगा. Meta AI यूज़र्स के लिए दो प्लान टेस्ट किए जाएंगे. $7.99 प्रति माह वाला Meta One Plus और $19.99 प्रति माह वाला Meta One Premium.

इन दोनों में एक जैसे फीचर्स होंगे लेकिन प्रीमियम प्लान ज़्यादा मुश्किल कामों के लिए डीप रीज़निंग और ज़्यादा वीडियो और इमेज जेनरेशन क्षमता देगा. ये AI प्लान अगले महीने सिंगापुर, ग्वाटेमाला और बोलीविया में टेस्ट किए जाएंगे.

क्रिएटर्स और बिज़नेस के लिए अलग प्लान

क्रिएटर्स और बिज़नेस के लिए Meta One Essential (कीमत - $14.99 प्रति महीना) और Meta One Advanced (कीमत - 49.99 प्रति महीना) प्लान भी टेस्ट होने वाले हैं. Essential प्लान में Verified बैज, इम्पर्सोनेशन प्रोटेक्शन और एनहांस्ड लिंकशीट मिलेगी. Advanced प्लान में फेसबुक फीड में फीचर होने का मौका, सर्च रिज़ल्ट में ऊपर आना, Reels पर बोल्ड Follow बटन, कंटेंट रियूज़ का अलर्ट, बेहतर एनालिटिक्स और इंस्टाग्राम पोस्ट और Reels के ज़रिए वेबसाइट या शॉप पर ट्रैफिक भेजने की सुविधा समेत कई खास फीचर्स मिलेंगे.

यह भी पढ़ें: ChatGPT, Gemini को टक्कर देने आ रहा Meta AI का शॉपिंग टूल, जो देगा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन

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