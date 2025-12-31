Meta ने सील की 2025 की अपनी आखिरी डील, ऑटोनॉमस एजेंट डेवलपर Manus AI को खरीदा
Meta ने सिंगापुर के स्टार्टअप, Manus AI का अधिग्रहण पूरा कर लिया. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी अपने ऑटोनॉमस जनरल-पर्पस AI एजेंट के लिए प्रसिद्ध है.
Published : December 31, 2025 at 1:56 PM IST
हैदराबाद: टेक दिग्गज Meta ने सोमवार को सिंगापुर के स्टार्टअप, Manus AI का अधिग्रहण पूरा कर लिया. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी अपने ऑटोनॉमस जनरल-पर्पस AI एजेंट के लिए जानी जाती है, जो यूज़र के प्रॉम्प्ट के आधार पर कई तरह के काम पूरे कर सकता है.
यह AI एजेंट मार्च में रिलीज़ हुआ था, और बाद में कंपनी ने इसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्रिप्शन-बेस्ड सर्विस शुरू की. अधिग्रहण के बाद भी, यह सर्विस और मुख्य प्रोडक्ट यूज़र्स के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन इन्हें मेनलो पार्क स्थित टेक दिग्गज द्वारा मैनेज किया जाएगा. खास बात यह है कि यह साल 2025 में Meta का पांचवां AI अधिग्रहण है.
Meta का लेटेस्ट AI अधिग्रहण Manus AI
इस अधिग्रहण के बारे में Meta और Manus AI ने अलग-अलग पोस्ट में जानकारी दी. इस खरीद की घोषणा करते हुए, फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने कहा कि, "हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि Manus, Meta में शामिल हो रहा है, ताकि अरबों लोगों तक एक लीडिंग एजेंट पहुंचाया जा सके और हमारे प्रोडक्ट्स में बिज़नेस के लिए अवसर खोले जा सकें. दूसरी ओर, Manus AI ने इसे जनरल-पर्पस AI एजेंट के साथ हमारे अग्रणी काम की पुष्टि बताया."
हालांकि इस अधिग्रहण की फाइनेंशियल डिटेल्स किसी भी पार्टी ने पब्लिक नहीं कीं, लेकिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि मार्क ज़करबर्ग की कंपनी ने इस डील के लिए 2 बिलियन डॉलर यानी करीब 17,990 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए. पब्लिक डेटा के आधार पर, टेक दिग्गज कंपनी ने आखिरी बार इतनी बड़ी रकम 2014 में खर्च की थी, जब उसने Oculus VR को खरीदा था.
बाद में Oculus की टेक्नोलॉजी Meta के Quest-ब्रांडेड वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का आधार बनी. Manus AI सिंगापुर का एक स्टार्टअप है, हालांकि, इसकी पेरेंट कंपनी, बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, चीन में बेस्ड है. लेकिन, ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद, Meta ने निक्केई एशिया को बताया कि अब चीन से कोई संबंध नहीं रहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Manus AI देश में अपनी सर्विस और ऑपरेशन भी बंद कर देगा.
इस AI स्टार्टअप को मार्च में तब मेनस्ट्रीम पॉपुलैरिटी मिली थी, जब कंपनी ने एक जनरल-पर्पस AI एजेंट लॉन्च किया, जो रिज्यूमे और CV को छांटना, सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिखना, ऑनलाइन होटल और मूवी टिकट बुक करना, और कई तरह के काम कर सकता था. लॉन्च के समय, कंपनी ने दावा किया था कि उसका एजेंट OpenAI के डीप रिसर्च से बेहतर परफॉर्मेंस देता है.
स्टार्टअप कंपनी के मुताबिक, AI एजेंट ने अब तक 147 ट्रिलियन से ज़्यादा टोकन प्रोसेस किए हैं और "80 मिलियन से ज़्यादा वर्चुअल कंप्यूटर बनाने में मदद की है." Meta भी स्टार्टअप को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर चलाने का प्लान नहीं बना रही है. कंपनी ने एक पोस्ट में कहा कि, "हम Manus AI सर्विस को ऑपरेट करना और बेचना जारी रखेंगे, साथ ही इसे अपने प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट भी करेंगे."