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मेटा ने शुरू किया एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म, कंपनियों को एआई से आगे बढ़ाने पर रहेगा फोकस

छोटे कारोबारी अब म्यूज में अपने बिजनेस अकाउंट जोड़ सकेंगे, और कैनवा, शॉपिफाई व स्लैक जैसे टूल्स भी साथ चलेंगे. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: मेटा ने कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ाने के लिए एक नए बिजनेस डिविजन की शुरुआत की है. इसका नाम मेटा एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है. इसका ऐलान खुद मेटा के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने किया. उनका मानना है कि एडवांस्ड एआई लोगों और बिजनेस, दोनों के लिए बड़े मौके लेकर आएगा. कंपनी का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म कारोबार करने का तरीका बदलने में मदद करेगा.

जुकरबर्ग ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि मेटा पहले से अरबों लोगों तक पहुंच रहा है और दुनियाभर के करोड़ों बिजनेसमैन को उनके ग्राहकों से जोड़ने में मदद करता है. अब उनका नया प्लेटफॉर्म यानी मेटा एंटरप्राइज कारोबारियों के लिए काफी खास साबित हो सकता है. जुकरबर्ग के मुताबिक, उनके पास ऐसी पावर है, जो बहुत कम कंपनियों के पास है. जिसमें एडवांस्ड एआई मॉडल, बेहतरीन एआई एजेंट, बड़े पैमाने का इन्फ्रास्ट्रक्चर और कारोबारियों के साथ सालों का काम शामिल है. मेटा सबसे पहले अपनी पूरी टेक्नोलॉजी यानी म्यूज एजेंट (Muse agent), मेटा बिजनेस एजेंट (Meta Business Agent), म्यूज एपीआई (Muse API) और म्यूज कोड (Muse Code) जैसे टूल्स को कंपनियों और डेवलपर्स तक पहुंचाना चाहता है. इन सभी का मकसद कारोबार को बढ़ाना है. हालांकि, अभी तक इनकी कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है. सीजे देसाई को मिली नई डिवीजन की कमान