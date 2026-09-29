मेटा ने शुरू किया एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म, कंपनियों को एआई से आगे बढ़ाने पर रहेगा फोकस
मेटा ने कारोबारियों को एआई से आगे बढ़ाने के लिए एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जिसकी कमान सीजे देसाई के पास है.
Published : September 29, 2026 at 8:44 PM IST
हैदराबाद: मेटा ने कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ाने के लिए एक नए बिजनेस डिविजन की शुरुआत की है. इसका नाम मेटा एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है. इसका ऐलान खुद मेटा के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने किया. उनका मानना है कि एडवांस्ड एआई लोगों और बिजनेस, दोनों के लिए बड़े मौके लेकर आएगा. कंपनी का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म कारोबार करने का तरीका बदलने में मदद करेगा.
जुकरबर्ग ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि मेटा पहले से अरबों लोगों तक पहुंच रहा है और दुनियाभर के करोड़ों बिजनेसमैन को उनके ग्राहकों से जोड़ने में मदद करता है. अब उनका नया प्लेटफॉर्म यानी मेटा एंटरप्राइज कारोबारियों के लिए काफी खास साबित हो सकता है. जुकरबर्ग के मुताबिक, उनके पास ऐसी पावर है, जो बहुत कम कंपनियों के पास है. जिसमें एडवांस्ड एआई मॉडल, बेहतरीन एआई एजेंट, बड़े पैमाने का इन्फ्रास्ट्रक्चर और कारोबारियों के साथ सालों का काम शामिल है.
Today we are starting Meta Enterprise Platform to help businesses use AI to grow and transform in new ways, and Chirantan "CJ" Desai will join Meta as Chief Enterprise Platform Officer. https://t.co/8VjGBu2WFK— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 28, 2026
मेटा सबसे पहले अपनी पूरी टेक्नोलॉजी यानी म्यूज एजेंट (Muse agent), मेटा बिजनेस एजेंट (Meta Business Agent), म्यूज एपीआई (Muse API) और म्यूज कोड (Muse Code) जैसे टूल्स को कंपनियों और डेवलपर्स तक पहुंचाना चाहता है. इन सभी का मकसद कारोबार को बढ़ाना है. हालांकि, अभी तक इनकी कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है.
सीजे देसाई को मिली नई डिवीजन की कमान
मेटा एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म को संभालने की जिम्मेदारी चिरंतन सीजे देसाई (Chirantan CJ Desai) को दी गई है. उन्हें चीफ एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म ऑफिसर बनाया गया है. वो सीधे मार्क जुकरबर्ग को रिपोर्ट करेंगे. जुकरबर्ग के मुताबिक, देसाई अनुभवी एंटरप्राइज लीडर हैं. उन्होंने एआई, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस एप्लिकेशन और सिक्योरिटी में पूरा सॉफ्टवेयर तैयार करने का अच्छा रिकॉर्ड बनाया है.
देसाई मेटा में मोंगोडीबी (MongoDB) से आए हैं. मोंगोडीबी में वो सीईओ और प्रेसिडेंट थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो सोमवार को ही अपने उस पद से हट गए और कंपनी ने डेव इट्टीसेरिया (Dev Ittycheria) को अंतरिम सीईओ बनाया है. इससे पहले देसाई क्लाउडफ्लेयर (Cloudflare) में प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग के हेड थे. इसके अलावा उन्होंने सर्विस नाऊ में भी करीब आठ साल तक प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) की भूमिका में काम किया था. जुकरबर्ग ने कहा कि वे इस नए दौर की शुरुआत को लेकर उत्साहित हैं और देसाई के साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहे हैं.
छोटे कारोबारियों के लिए म्यूज
एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के तहत मेटा ने अलग से "म्यूज फॉर स्मॉल बिजनेसेज" (Muse for Small Businesses) का भी ऐलान किया है. इस नए अपडेट से कारोबारी यानी बिजनेसमैन मेटा के प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोफेशनल अकाउंट को एड कर सकेंगे. म्यूज़ उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम के बिजनेस और क्रिएटर अकाउंट के आंकड़ें और रिकॉर्ड्स दिखाएगा. इससे विज्ञापन अकाउंट का डेटा भी देखा जा सकेगा.
Today, we’re announcing Muse for Small Business. Muse, Meta’s new personal AI agent, is one of the most important products we've built for the era of personal superintelligence.— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 29, 2026
Now, we're expanding it with a collection of new skills and connectors inside Muse to help people…
मेटा के मुताबिक, इसमें थर्ड-पार्टी टूल्स का सपोर्ट भी मिलेगा. इसमें कैनवा (Canva), ड्रॉपबॉक्स (Dropbox), फिग्मा (Figma), ग्रैनोला (Granola), हाईलेवल (HighLevel), इंट्यूट क्विकबुक्स (Intuit QuickBooks), क्लैवियो (Klaviyo), लवेबल (Lovable), नोशन (Notion), शॉपिफाई (Shopify), स्लैक (Slack), स्ट्राइप (Stripe) और जूम (Zoom) जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी फायदा उठाया जा सकेगा.