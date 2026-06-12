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Meta Edits ऐप में आया AI असिस्टेंट, अब आसानी से बना पाएंगे Reels

Edits का Desktop Version जल्द लॉन्च होगा, जिससे क्रिएटर्स बड़ी स्क्रीन पर बेहतर और प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकेंगे. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: मेटा का एडिट्स ऐप अब और भी स्मार्ट हो गया है. अगर आप इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं और चाहते हैं कि आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, यह ख़बर आपके लिए काफी काम की हो सकती है. मेटा ने अपने वीडियो एडिटिंग ऐप एडिट्स में कई नए फीचर्स जोड़ने का ऐलान किया है. इनमें सबसे बड़े और खास फीचर का नाम एआई असिस्टेंट है. यह फीचर आपको एडिट्स ऐप में रील एडिटिंग करते वक्त बताएगा कि आपकी वीडियो क्यों चले और आगे क्या बनाए. इसके अलाव मेटा ने अपने इस एडिटिंग ऐप का डेस्कटॉप वर्ज़न लॉन्च करने का ऐलान भी कर दिया है, जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है. इससे यूज़र्स को बड़ी स्क्रीन पर एडिटिंग करना आसान हो जाएगा. एआई असिस्टेंट से कैसे मिलेगी मदद एडिट्स में आने वाला एआई असिस्टेंट आपके इंस्टाग्राम डेटा को पढ़कर समझेगा कि आपके किस वीडियो ने कितना काम किया. यह देखेगा कि लोगों ने वीडियो कितनी देर तक देखा, कहां छोड़ा और कितने नए फॉलोअर्स मिले. इस डेटा के आधार पर यह आपको नए वीडियो आइडियाज देगा. अगर कोई ट्रेंडिंग ऑडियो चल रहा है, तो उसका सुझाव भी देगा. इसका मतलब है कि अब आपको एडिटिंग में हेल्प लेने के लिए अलग से चैटजीपीटी या किसी अन्य एआई ऐप की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि सबकुछ एडिट्स के अंदर ही मिल जाएगा.