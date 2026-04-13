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Meta बना रहा मार्क जुकरबर्ग का AI Clone, जो कर्मचारियों से करेगा बात

यह अलग प्रोजेक्ट जुकरबर्ग को अपने दैनिक कामों में तेजी लाने वाले एआई एजेंट से अलग है जो मार्च में रिपोर्ट हुआ था. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग जल्द ही अपने एक एआई क्लोन के साथ बातचीत कर सकेंगे, जो कंपनी के कर्मचारियों को फीडबैक देने में मदद करेगा. फाइेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेटा इस एआई अवतार को जुकरबर्ग की इमेज, आवाज, अंदाज-ए-बयान, लहजे और सार्वजनिक बयान पर ट्रेनिंग दे रहा है. इसका मकसद यह है कि कर्मचारी संस्थापक से ज्यादा जुड़ाव महसूस करें, भले ही वो सीधा न मिल पाए फिर भी. यह प्रोजेक्ट अभी तक शुरुआती स्टेज में है, लेकिन अगर यह सफल रहा तो मेटा क्रिएटर्स को भी खुद के एआई अवतार बनाने की इजाजत दे सकता है. साल 2024 में कंपनी ने एक लाइव डेमो दिखाया था, जिसमें देखा गया था कि क्रिएटर्स के एआई पर्सोना को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा इंस्टाग्राम पर क्रिएटर्स पहले से ही अपने एआई वर्जन बना सकते हैं, जो फॉलोअर्स की कमेंट्स का जवाब देते हैं. हालांकि हाल ही में कंपनी ने टीनएजर्स के लिए इस फीचर पर पाबंदी लगा दी है. यूज़र्स कस्टम एआई चैटबॉट्स भी बन सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र कुछ बदलाव भी किए गए हैं. जुकरबर्ग की एआई अवतार ट्रेनिंग