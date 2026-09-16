AI सेफ्टी पर मार्क जुकरबर्ग ने रखी अपनी राय, बताया कि क्यों Meta Muse को लॉन्च करने में हुई देरी
मार्क जुकरबर्ग ने साफ कहा कि मेटा ने म्यूज मॉडल को सुरक्षा जांच के लिए जानबूझकर कई महीने रोका ताकि मॉडल पूरी तरह भरोसेमंद बने.
Published : September 16, 2026 at 5:57 PM IST
हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी दुनिया में लंबी बहस चल रही है. एआई इंडस्ट्री के अंदर से लेकर बाहर तक लोगों की राय दो पक्षों में बंट गई है. एक पक्ष का कहना है कि एआई की लगातार बेहतर होने की गति पर नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि इससे आने वाले कुछ सालों में इंसानियत भी खतरे में पड़ सकती हैं. वहीं, दूसरे पक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा. इस बहस में अब दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियों में से एक मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी कूद गए हैं. उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी ने अपनी नई एडवांस्ड एआई मॉडल Muse की लॉन्चिंग को जानबूझकर कई महीनों के लिए रोक दिया था और उसका कारण था सुरक्षा.
मार्क जुकरबर्ग ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने एआई के बारे में अपनी सोच दुनिया के साथ शेयर की है. आजकल एआई की दुनिया काफी तेजी से आगे बढ़ रही है. हर कंपनी अपनी एआई मॉडल को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिल बनाकर लॉन्च करना चाहती है, लेकिन मार्क जुकरबर्ग का मानना है कि जल्दबाजी से बेहतर जिम्मेदारी से काम करना है.
Last month I wrote about how we can build a positive and safe future for everyone: https://t.co/1KtONlqBs5— Mark Zuckerberg (@finkd) September 15, 2026
Every lab has the responsibility and incentive to move at the pace required to train its models safely, and the ability to take its own actions to ensure that happens.
The…
मार्क की तीन मुख्य बातें बताई
- पहला - अलाइंगमेंट - एआई को यूज़र्स के हिसाब से चलाना.
- दूसरा - ट्रस्ट - यूज़र्स में भरोसा जगाना और उसे कायम रखना.
- तीसरा - अकाउंटबिलिटी - कंपनी को जवाबदेही तय करना.
अगर कोई एआई मॉडल किसी को नुकसान पहुंचाए तो कंपनी को कानूनी और पैसे का भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए कंपनियों को पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए.
म्यूज मॉडल को क्यों रोका गया
मेटा ने म्यूज़ मॉडल को लॉन्च करने से पहले अतिरिक्त सुरक्षा टेस्टिंग और सिक्योरिटी रिव्यू किए थे. जुकरबर्ग ने साफ कहा कि हर एआई लैब को अपने मॉडल को सुरक्षित तरीके से ट्रेन करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. कोई भी कंपनी अकेले इस काम को नहीं संभाल सकती. मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स पहले से ही अलग-अलग सेक्टर्स के स्वतंत्र विशेषज्ञों और आलोचकों के साथ काम कर रही है. वो मॉडल का रिव्यू करते हैं. जुकरबर्ग ने अपील की कि दूसरी कंपनियों को भी ऐसा ही करना चाहिए. एंथ्रोपिक (Anthropic) के पूर्व अधिकारी जो बेंटन ने भी सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए एआई कंपनियों को कुछ ऐसा ही करने की सलाह दी थी.
फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि जब बाहर के लोग और विशेषज्ञ भी मॉडल की जांच करेंगे तो लोगों और सरकार का भरोसा बढ़ेगा. इससे पूरे एआई इंडस्ट्री को फायदा होगा. जुकरबर्ग का मानना है कि जो कंपनियां एलाइंगमेंट और ट्रस्ट पर ध्यान देंगी, वही आगे बढ़ पाएंगी.
यूज़र्स उन एआई सिस्टम का इस्तेमाल करते रहेंगे, जो उनकी मंशा के अनुसार काम करें, जो नहीं करेंगे, उन्हें लोग छोड़ देंगे. इससे कंपनियों को खुद ही सुरक्षित मॉडल बनाने की प्ररेणा भी मिलेगी. मेटा अपनी ज्यादातर कंप्यूटिंग पावर यूज़र्स की सर्विस में ही लगा रहा है और अंदर की व्यवस्था को बढ़ाने में पर कम. जुकरबर्ग ने इस प्रोसेस को ज्यादा सुरक्षित बताया है.
A little walk. A lot to talk about.— NVIDIA (@nvidia) September 15, 2026
Always fun dreaming big with @Benioff and our friends at @Salesforce. https://t.co/SIVsTg3zw5
NVIDIA के सीईओ जेनसेन हुआंग का नज़रिया
इसी दौरान सेल्सफोर्स के ड्रीमफोर्स कॉन्फ्रेंस में NVIDIA के सीईओ जेनसेन हुआंग ने भी एआई सेफ्टी पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि एआई अब लोगों को सब कुछ जानने और करने की ताकत दे रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कभी इंटरनेट ने जानकारी खोजने का तरीका बदला था. हुआंग का मानना है कि एआई सेफ्टी कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का मुद्दा है.
हुआंग ने कहा, एआई सिस्टम इंसान बनाते हैं तो इंसान ही उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं. इस कारण नए नियमों की ज्यादा जरूरत नहीं है और एआई डेवलपमेंट को स्लो करने की भी जरूरत नहीं है. कंपनियों को वही प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, जिसकी सुरक्षा पर उन्हें पूरा भरोसा हो. उसके बाद मार्केट खुद कंपनियों को जवाबदेह बना देगा. जुकरबर्ग ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई.