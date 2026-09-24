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Meta Connect 2026: एडवांस्ड VR और ऑडियो ग्लासेज़ समेत लॉन्च हुए कई धांसू गैजेट्स, देखें पूरी लिस्ट

मेटा ने कनेक्ट 2026 में अपना एआई एजेंट म्यूज़ चश्मों तक पहुंचाने का ऐलान किया, जिसे सिर्फ नाम बोलकर चलाया जा सकेगा.

Several special products were unveiled and details about upcoming new features were shared at Meta Connect 2026.
Meta Connect 2026 में एक साथ कई खास प्रोडक्ट्स पेश किए गए और आने वाले नए फीचर्स की जानकारियां दी गई. (Image Credit: Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 1:36 PM IST

10 Min Read
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हैदराबाद: मेटा ने अपने एनुअल इवेंट मेटा कनेक्ट 2026 (Meta Connect 2026) में इस बार एक साथ कई प्रोडक्ट्स पेश किए हैं. कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने 23 सितंबर की कीनोट में नया वीआर चश्मा (VR Glasses), बिना कैमरे वाले ऑडियो ग्लासेज़ और रे-बैन मेटा (Ray-Ban Meta) की थर्ड जनरेशन पेश की. इसके साथ ही कंपनी ने अपने एआई एजेंट म्यूज़ (Muse) को चश्मों में लाने का प्लान भी बताया.

मेटा के मुताबिक, साल के आखिर तक उसके एआई ग्लासेज़ के 100 से ज्यादा स्टाइल हो जाएंगे. इसे आसान शब्दों में कहें तो कंपनी चाहती है कि आपका एआई असिस्टेंट फोन से निकलकर सीधे आपके चश्मे तक पहुंच जाए और उसके अपने चश्मे से ही ऑपरेट कर पाएं. आइए हम आपको एक-एक कर इन सभी नई घोषणाओं के बारे में बताते हैं.

Muse: अब सिर्फ फोन तक सीमित नहीं

म्यूज़ मेटा का पर्सनल एआई एजेंट है. कंपनी के मुताबिक इसे कुछ हफ्ते पहले ही पेश किया गया था. अब इसमें कई नई चीजें जुड़ रही हैं. इसमें सबसे बड़ा बदलाव इसका वॉइस मोड है. मेटा का कहना है कि आप म्यूज़ से लंबी बातचीत कर सकते हैं और आप जब बोलते रहेंगे तब भी वो पीछे से आपका काम करता रहेगा. आप सिर्फ बताकर उसकी आवाज़ भी बदल सकते हैं, जैसे - आवाज़ तेज हो या धीमी हो या उसमें कोई खास लहजा हो.

मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स ने म्यूज़ रियलटाइम अवतार नाम की एक नई टेक्नोलॉजी भी पेश की है, जो म्यूज़ की आवाज़ को चेहरे के हाव-भाव वाले अवतार में बदल देती है. आने वाले महीनों में म्यूज़ मेटा के एआई चश्मों में भी आएगा. एजेंट का नाम बोलते ही वो चालू हो जाएगा. कंपनी का कहना है कि वो आपकी नज़र के सामने की चीज़ पर काम भी कर सकेगा. जैसे दुकान की शेल्फ पर रखा कोई सामान, दीवार पर लगा पर्चा या स्कूल के सामान की लंबी लिस्ट. आपको उसे बताना नहीं पड़ेगा कि सामने क्या है.

म्यूज़ को अपना खुद का ईमेल एड्रेस भी मिलेगा. वह इससे काम निपटा सकेगा और आप भी इसके जरिए उससे बात कर सकेंगे. मैक के लिए म्यूज़ में कंप्यूटर यूज़ की सुविधा भी दी गई है. आपकी इजाज़त के बाद म्यूज़ मैक के किसी भी ऐप को चला सकता है यानी आप कंप्यूटर से दूर चले जाएं, तब भी वह आपके द्वारा दिए काम को करता रहेगा.

म्यूज़ के कनेक्टर्स भी बढ़ाए गए हैं. कनेक्टर्स वे ऐप और कंपनियां हैं, जिनसे जुड़कर म्यूज़ आपके लिए काम करता है. शॉपिंग के लिए वॉलमार्ट (Walmart), बेस्ट बाय (Best Buy), अमेरिकन ईगल आउटफिटर्स (American Eagle Outfitters), डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स (DICK'S Sporting Goods), फैनैटिक्स (Fanatics), गैप (Gap), माइकल कोर्स (Michael Kors), सेफोरा (Sephora), उल्टा (Ulta) और वेफेयर (Wayfair) जुड़ रहे हैं. पेमेंट के लिए शॉप पे (Shop Pay) और पेपाल (PayPal) मिलेंगे. सफर की प्लानिंग के लिए एक्सपीडिया (Expedia) को जल्द ही जोड़ा जाएगा और किराने के सामान के लिए इंस्टाकार्ट (Instacart) पहले से उपलब्ध है. काम के लिए नोशन (Notion), ग्रैनोला (Granola), गिटहब (GitHub) और बॉक्स (Box) को जोड़ा गया है. अभी यूज़र्स म्यूज़ को म्यूज़ ऐप के साथ व्हाट्सएप वेब और हाल ही में आए मैक डेस्कटॉप वर्ज़न पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके अलावा कीनोट के आखिर में जुकरबर्ग ने म्यूज़ चार्म (Muse Charm) को भी पेश किया. यह जेब में या चाबी के गुच्छे में रखने वाला एक छोटा डिवाइस है, जिसमें म्यूज़ का पूरा एक्सपीरियंस और रियल-टाइम वॉइस फीचर दिया गया है. इनगैजेट के मुताबिक, म्यूज़ चार्म में छोटा डिस्प्ले, स्पीकर, माइक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है. मेटा ने इसकी कीमत नहीं बताई है और कहा है कि इस साल के आखिर में इसके बारे में और भी जानकारी बताई जाएगी.

नए एआई चश्मे: ऑडियो ग्लासेज़ से लेकर जेन 3 तक

Ray-Ban Meta Audio: मेटा ने अपने पहले ऑडियो ग्लासेज़ रे-बैन मेटा ऑडियो (Ray-Ban Meta Audio) पेश किए हैं. इनमें कैमरा नहीं है, लेकिन एआई असिस्टेंट और कानों को खुला रखने वाला ओपन-ईयर ऑडियो दिया गया है. इनसे गाने, पॉडकास्ट और कॉल की सुविधा मिलती है. ये मेटा के अब तक के सबसे पतले और हल्के फ्रेम है. इन वजन 43 ग्राम है. इनमें 12 घंटे की बैटरी मिलती है और केस से 48 घंटे तक यूज़ किया जा सकता है. इन्हें क्लबमास्टर और बरबैंक स्टाइल में लाया जाएगा. इसे कई तरह के चश्मे के नंबर वाले लेंस के साथ भी इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके प्री-ऑर्डर 23 सितंबर से ही शुरू हो चुके हैं. इसकी कीमत 349 डॉलर से शुरू होती है और डिलीवरी 13 अक्टूबर से शुरू होगी.

Ray-Ban Meta (Gen 3) पहले से पतला और आरामदायक है. इसमें मेटा एआई और दूसरे फीचर्स को जल्दी खोलने के लिए एक एक्शन बटन दिया गया है. इसकी बैटरी 9 घंटे चलती है, जबकि पिछले मॉडल में बैटरी 8 घंटे तक चलती थी. इसमें 12MP का कैमरा है, जो 3K वीडियो रिकॉर्ड करता है. इसमें दो नए फ्रेम भी आए हैं, एविएटर और ज़ेना, जो कैट-आई डिज़ाइन का है. Gen 3 की कीमत 449 डॉलर से शुरू होती है और यह 23 सितंबर से उपलब्ध है.

मेटा ग्लासेज़ की रेंज में भी नए मॉडल आए हैं. काइली जेनर वाले मेटा ग्लासेज़ का नया आइवरी कलर आया है और इंटरनेशनल स्टार लिसा के साथ पहला कोलैबोरेशन भी हुआ है. नए फ्रेम शेप मेटा कैप्री (Meta Capri) और मेटा नोवा (Meta Nova) हैं. इनके अलावा कम कीमत वाला मेटा एडवेंचरर और लिमिटेड एडिशन मेटा फ्यूरी भी है. अमेरिका में मिक्स एंड मैच प्रोग्राम भी शुरू हुआ है, जिसमें फ्रेम, लेंस और केस का रंग अपने हिसाब से चुना जा सकता है. मेटा ग्लासेज़ 23 सितंबर से सिंगापुर, साउथ कोरिया और मेक्सिको में मिलने लगे हैं. ब्राज़ील और यूएई में ये जल्द आएंगे.

Ray-Ban Meta (Gen 2): इसमें तीन नए कलर अपडेट आए हैं. इनमें ब्लेज़र ऑप्टिक्स के लिए शाइनी ब्रिक ब्राउन और शाइनी ट्रांसपेरेंट ओशन ब्लू हैं, जो कुछ समय के लिए ही मिलेंगे. स्क्राइबर ऑप्टिक्स में ट्रांसपेरेंट डार्क ऑलिव कलर कुछ समय के लिए जोड़ा गया है.

चश्मों के लिए कई सॉफ्टवेयर फीचर्स

मेटा ने अपने इस एनुअल इवेंट में बताया है कि आने वाले महीनों में चश्मों के लिए कई सॉफ्टवेयर फीचर्स भी आने वाले हैं.

ऑनबोर्ड हियरिंग असिस्टेंस: यह FDA से मंजूर सॉफ्टवेयर फीचर है. मेटा का कहना है कि यह 18 साल से ऊपर के उन लोगों की मदद करता है, जिन्हें हल्की से मध्यम आवाज़ सुनने में परेशानी महसूस होती है. इसे घर पर ही कुछ मिनटों में सेट किया जा सकता है, क्लिनिक या पर्ची की जरूरत नहीं. यह इस साल के आखिर में अमेरिका में आएगा. इसकी कीमत 149.99 डॉलर है या मेटा वन (Meta One) सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा.

ऑडियो कंट्रोल: नए ऑडियो बैलेंस से आवाज़ बाएं या दाएं कान की तरफ झुकाई जा सकती है. मोनो ऑडियो से पूरी आवाज़ एक ही तरफ भेजी जा सकती है.

New Features for Meta AI Glasses
Meta AI Glasses में आएंंगे कई नए फीचर्स (Image Credit: Meta)

रोज़मर्रा के काम: दौड़ने और साइकिल चलाने के लिए हैंड्स-फ्री गाइडेड वर्कआउट, पर्सनल सुझावों के साथ न्यूट्रिशन ट्रैकिंग और शॉपिंग एआई जो प्रोडक्ट, कीमत और रिव्यू बताएगा. आप अलर्ट सेट कर सकेंगे या आवाज़ से खरीद सकेंगे.

Dolby Atmos वीडियो: मेटा के मुताबिक यह पहला कंज्यूमर डिवाइस है, जिसमें 360 डिग्री स्पेशियल साउंड वाले वीडियो रिकॉर्ड हो सकेंगे.

नई नेविगेशन: सड़क का नाम बताने के बजाय लैंडमार्क बताए जाएंगे.

अपने हिसाब से बदलाव: पर्सनलाइज्ड ऑडियो, कस्टम जेस्चर और बेहतर विज़ुअल एआई. टचपैड को दबाकर रखने का शॉर्टकट किसी पसंदीदा टूल के लिए सेट किया जा सकता है.

Meta VR Glasses और गेमिंग की नई दुनिया

कनेक्ट का सबसे बड़ा ऐलान मेटा वीआर ग्लासेज़ रहा. ये अगले साल वसंत ऋतु में 1,299.99 डॉलर में आएंगे. इनका वज़न करीब 100 ग्राम है यानी Meta Quest 3 से करीब पांच गुना हल्का है. इनमें Micro-OLED पैनल वाला 5K डिस्प्ले है. बैटरी और प्रोसेसर एक छोटे एक में हैं, जिसे बेल्ट, जेब या बैग में रखा जा सकता है. इससे चेहरे पर वजन कम रहता है. इसमें प्रोसेसर के लिए Qualcomm Snapdragon Reality Elite चिप है और एक चार्ज पर करीब तीन घंटे लगातार वीडियो चल सकता है. कंपनी इसे सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस देने वाला बताती है.

Meta VR Glasses, private cinema, a workstation with multiple monitors, and a game console in a pair of high res glasses.
Meta VR Glasses, हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले ग्लास में एक प्राइवेट सिनेमा, कई मॉनिटर वाला वर्कस्टेशन और एक गेम कंसोल। (Image Credit: X/ Mark Zuckerberg)

इनमें एक साथ कई वर्चुअल स्क्रीन खुल सकती है. सरफेस इनपुट की मदद से किसी भी मेज़ को कीबोर्ड और टचपैड बनाया जा सकता है. आप अपने दूसरे डिवाइस जोड़कर उनकी स्क्रीन भी बड़ी कर सकते हैं. कंट्रोलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंखों और हाथ के इशारों से काम चलता है. मेटा एआई से भी कहा जा सकता है कि वर्कस्पेस सजा दें या Disney+, YouTube, HBO Max या प्राइम वीडियो (Prime Video) पर फिल्म चला दें.

Meta Hologram: मेटा ने होलोग्राम (Hologram) भी पेश किया. यह आपकी असली जैसी लाइव डिज़िटल पिक्चर है, जिससे कॉल पर सामने वाले को आपका चेहरा और हाव-भाव दिखते हैं. इसके लिए फोन से बस एक बार खुद को कैप्चर करना होता है. यह अगले वसंत सीज़न में वीआर ग्लासेज़ के साथ आएगा. आने वाले महीनों में अमेरिका में मेटा रे-बैन डिस्प्ले वाले यूज़र्स के लिए व्हाट्सऐप पर अर्ली एक्सेस भी शुरू होगा.

Meta VR Glasses, which put a cinema, a workspace, and a console into a comfortable form factor, will be available in Spring 2027 for 1,299.99 USD.
मेटा के वीआर ग्लासेज़ का वजन करीब 100 ग्राम है. (Image Credit: Meta)

Meta Beat Saber

गेमिंग में बीट सेबर को अब तक का सबसे बड़ा अपडेट मिलेगा. इसे भी अगले वसंत ऋतु में मेटा वीआर ग्लासेज़ और मेटा क्वेस्ट दोनों पर आएगा. पिछले करीब दस साल में पहली बार इसका लुक और लोगो बदला जा रहा है. इसमें सबसे खास बात नया मोड फ्लक्स (Flux) है, जो हैंड ट्रैकिंग पर बना है. इसमें आपके दोनों हाथ ही हथियार बनते हैं. दोनों हथेलियों के बीच एनर्जी भेजकर नोट्स काटने होते हैं और बोनस पॉइंट्स के लिए जोल्ट एनर्जी जमा करनी होती है.

Beat Saber is getting its biggest update ever, arriving on Meta VR Glasses and Meta Quest
बीट सेबर (Beat Saber) को अब तक का सबसे बड़ा अपडेट मिल रहा है, जो मेटा VR ग्लास और मेटा क्वेस्ट पर आएगा. (Image Credit: Meta)

नए गेम्स की लाइन में कार्डमाडा, डाइस थ्रोन डिजिटल, ड्रैगन ग्रोव (Dragon Grove), फीनिक्स राइट: ऐस अटॉर्नी - ड्यूअल डेस्टिनीज़, सुपरनैचुरल, टेट्रिस इफेक्ट: मिक्स्ड रियलिटीज़ और टू पॉइंट हॉस्पिटल शामिल हैं. इन्हें शुरू से हैंड ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है, इसलिए इसे वीआर ग्लासेज़ पर बिना कंट्रोलर खेला जा सकेगा. मेटा क्वेस्ट पर इन्हें कंट्रोलर से खेलना होगा.

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