ETV Bharat / technology

Meta-Arm ने मिलकर बनाया AI के लिए खास CPU, जो बदल देगा एआई का फ्यूचर!

आर्म एजीआई सीपीयू मेटा के साथ मिलकर काम करेगा जिससे एजेंटिक वर्कलोड्स की परफॉर्मेंस काफी सुधरेगी और लागत भी कम होगी. ( Image Credit: Meta Newsroom )

हैदराबाद: 24 मार्च यानी बीते मंगलवार को दुनिया की दो बड़ी टेक कंपनियों - मेटा और आर्म ने पार्टनरशिप का ऐलान किया है. दोनों कंपनियों ने अब मिलकर ऐसे नए सीपीयू डेवलप करने का फैसला किया है, जो भारी-भरकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कामों को आसानी से संभाल सकेंगे. ये सीपीयू आम यूज़र्स के लिए नहीं बल्कि बड़े डेटा सेंटर्स और गीगावॉट स्केल के एआई प्रोजेक्ट्स के लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं. इस पार्टनरशिप का पहला प्रोडक्ट आर्म एजीआई सीपीयू (ARM AGI CPU) है. इसे खासतौर पर मेटा के डेटा सेंटर्स के लिए तैयार किया गया है. फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स इस नए चिपसेट में ड्यूल चिपलेट डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें मेमोरी और आईओ एक ही डाई पर है. इससे मेमोरी लेटेंसी 100 नैनोसेकंड से भी कम हो गई है. यह 136 आर्म नियोवर्स V3 कोर (136 Arm Neoverse V3 cores) तक सपोर्ट करता है और प्रति कोर 6GB/s मेमोरी बैंडविड्थ देता है, जिससे कुल एग्रीगेट बैंडविड्थ 800GB/s से ज्यादा हो जाती है. साथ ही यह 6TB तक की मेमोरी क्षमता भी ऑफर करता है. Arm AGI CPU - हर कोर को 6 जीबी प्रति सेकंड बैंडविड्थ. (Image Credit: Meta Newsroom) इसके साथ ही यह 3.7 गीगाहर्ट्ज़ तक की बूस्ट फ्रीक्वेंसी पर चल सकता है, जबकि ऑल-कोर फ्रीक्वेंसी करीब 3.2 गीगाहर्ट्ज़ रहती है. चिप TSMC के 3nm प्रोसेस पर बनाई गई है और इसका TDP मात्र 300 वॉट है. मेटा के इंफ्रास्ट्रक्चर हेड संतोष जनार्दन ने कहा कि आर्म के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो डेटा सेंटर की परफॉर्मेंस को काफी बेहतर बनाएगा और आने वाले समय में एआई सिस्टम्स के बदलते जरूरतों को पूरा कर सकेगा.