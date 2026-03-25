Meta-Arm ने मिलकर बनाया AI के लिए खास CPU, जो बदल देगा एआई का फ्यूचर!
यह साझेदारी एआई कंप्यूट की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए डेटा सेंटरों में नई दक्षता और स्केलेबिलिटी लाने वाली है.
Published : March 25, 2026 at 4:39 PM IST
हैदराबाद: 24 मार्च यानी बीते मंगलवार को दुनिया की दो बड़ी टेक कंपनियों - मेटा और आर्म ने पार्टनरशिप का ऐलान किया है. दोनों कंपनियों ने अब मिलकर ऐसे नए सीपीयू डेवलप करने का फैसला किया है, जो भारी-भरकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कामों को आसानी से संभाल सकेंगे. ये सीपीयू आम यूज़र्स के लिए नहीं बल्कि बड़े डेटा सेंटर्स और गीगावॉट स्केल के एआई प्रोजेक्ट्स के लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं. इस पार्टनरशिप का पहला प्रोडक्ट आर्म एजीआई सीपीयू (ARM AGI CPU) है. इसे खासतौर पर मेटा के डेटा सेंटर्स के लिए तैयार किया गया है.
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
इस नए चिपसेट में ड्यूल चिपलेट डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें मेमोरी और आईओ एक ही डाई पर है. इससे मेमोरी लेटेंसी 100 नैनोसेकंड से भी कम हो गई है. यह 136 आर्म नियोवर्स V3 कोर (136 Arm Neoverse V3 cores) तक सपोर्ट करता है और प्रति कोर 6GB/s मेमोरी बैंडविड्थ देता है, जिससे कुल एग्रीगेट बैंडविड्थ 800GB/s से ज्यादा हो जाती है. साथ ही यह 6TB तक की मेमोरी क्षमता भी ऑफर करता है.
इसके साथ ही यह 3.7 गीगाहर्ट्ज़ तक की बूस्ट फ्रीक्वेंसी पर चल सकता है, जबकि ऑल-कोर फ्रीक्वेंसी करीब 3.2 गीगाहर्ट्ज़ रहती है. चिप TSMC के 3nm प्रोसेस पर बनाई गई है और इसका TDP मात्र 300 वॉट है. मेटा के इंफ्रास्ट्रक्चर हेड संतोष जनार्दन ने कहा कि आर्म के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो डेटा सेंटर की परफॉर्मेंस को काफी बेहतर बनाएगा और आने वाले समय में एआई सिस्टम्स के बदलते जरूरतों को पूरा कर सकेगा.
मेटा के लिए क्यों खास है यह पार्टनरशिप
मेटा इस प्रोजेक्ट में सिर्फ पार्टनर ही नहीं बल्कि आर्म का लीड कस्टमर भी है. यह नया सीपीयू मेटा के अपने MTIA सिलिकॉन के साथ मिलकर काम करेगा. इससे कंपनी अपने ऐप्स और सर्विसेज़ में एआई फीतर्स को और तेजी से शामिल कर सकेगी. आर्म की तरफ से यह नया चिप अन्य एआई कंपनियों को भी उपलब्ध होगा, जिनमें OpenAI, Cloudflare, SAP, SK Telecom आदि शामिल हैं. मेटा अपने बोर्ड और रैक डिज़ाइन ओपन कंप्यूट प्रोजेक्ट के तहत इस साल ही, लेकिन बाद में रिलीज़ करेगा ताकि पूरी इंडस्ट्री इसका फायदा उठा सके.
आर्म का नियोवर्स प्लेटफॉर्म पहले से ही अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडियो जैसी कंपनियों के चिप्स में इस्तेमाल हो रहा है. अब इस नए एजीआई सीपीयू के साथ आर्म डेटा सेंटर मार्केट में और मजबूत पकड़ बना रही है. आर्म का दावा है कि यह चिप x86 CPUs की तुलना में रैक पर 2 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस देता है और प्रति गीगावॉट एआई डेटा सेंटर में $10 बिलियन तक CAPEX बचत करा सकता है.
|विशेषता
|आसान शब्दों में डिटेल्स
|कितने कोर हैं?
|एक चिप में 136 कोर तक (बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं)
|कितनी तेजी से चलता है?
|अधिकतम 3.7 गीगाहर्ट्ज (नॉर्मल काम में करीब 3.2 गीगाहर्ट्ज)
|मेमोरी स्पीड
|हर कोर को 6 जीबी प्रति सेकंड बैंडविड्थ (डेटा बहुत तेजी से आता-जाता है)
|मेमोरी की देरी
|100 नैनोसेकंड से भी कम (डेटा मिलने में बहुत कम समय लगता है)
|कितनी बिजली लगती है?
|300 वॉट (एक सामान्य बल्ब से थोड़ी ज्यादा, लेकिन इतने सारे कोर के लिए बहुत कम)
|बनाने की तकनीक
|3 नैनोमीटर प्रोसेस (आधुनिक और एनर्जी एफिशिएंट)
|डिजाइन
दो चिपलेट वाला डिजाइन, मेमोरी और कनेक्शन एक ही जगह पर
(इससे तेज और साफ काम होता है)
|मेमोरी सपोर्ट
|12 चैनल DDR5-8800, एक चिप पर 6 टीबी तक मेमोरी लगाई जा सकती है
|कनेक्शन
|96 लेन PCIe Gen6 + CXL 3.0 (अन्य AI चिप्स और डिवाइस से बहुत तेज कनेक्टिविटी)
|कैश मेमोरी
|हर कोर के लिए 2 एमबी अलग कैश + 128 एमबी शेयर्ड कैश (डेटा तेजी से उपलब्ध रहता है)
|खास फोकस
|एजेंटिक एआई वर्कलोड्स (AI एजेंट जो कई काम एक साथ और लगातार कर सकें)
|परफॉर्मेंस क्लेम
|x86 चिप्स की तुलना में रैक पर 2 गुना बेहतर परफॉर्मेंस और काफी कम बिजली खपत
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पार्टनरशिप एआई वर्कलोड्स के लिए कंप्यूट पावर की बढ़ती मांग को बेहतर तरीके से पूरा करेगी. कई पीढ़ियों तक दोनों कंपनियां साथ मिलकर काम करेंगी, जो एजेंटिक एआई जैसे एडवांस्ड वर्कलोड्स के लिए हाई परफॉर्मेंस देगा.
इस बड़ी डेवलपमेंट से पता चलता है कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां अब अपनी जरूरतों के हिसाब से कस्टम सिलिकॉन पर ज्यादा फोकस कर रही हैं. इससे न सिर्फ परफॉर्मेंस बेहतर होगी, बल्कि पावर एफिशिएंसी में भी बढ़ोतरी होगी, जो गीगावॉट स्केल के डेटा सेंटर्स के लिए बहुत जरूरी भी है. लिहाजा, मेटा और आर्म की यह पार्टनरशिप एआई के फ्यूचर को और फास्ट स्पीड देने वाली साबित हो सकती है.