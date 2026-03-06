ETV Bharat / technology

Meta AI स्मार्ट ग्लासेस का प्राइवेसी विवाद, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने देखें यूज़र्स के निजी वीडियो: रिपोर्ट

रिपोर्ट में दावा है कि Meta के AI स्मार्ट ग्लासेस से रिकॉर्ड निजी वीडियो नैरोबी के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स तक पहुंच सकते हैं. ( Image Credit: Meta )

हैदराबाद: मेटा के एआई-पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. स्वीडन के अख़बार Svenska Dagbladet और Göteborgs-Posten की एक इन्वेसिटिगेशन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन स्मार्ट ग्लासेस से रिकॉर्ड हुई कुछ संवेदनशील वीडियो क्लिप्स केन्या की राजधानी नैरोबी में बैठे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स तक पहुंच रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इन वीडियो में लोगों के बेहद निजी पल भी शामिल हैं, जैसे बाथरूम जाना, सेक्शुल सीन्स और अन्य निजी गतिविधियां. रिपोर्ट में बताया गया है कि नैरोबी में काम करने वाले ये लोग एआई इनोवेटर्स हैं. उनका काम फोटो, वीडियो या ऑडियो को लेबल करना होता है ताकि एआई सिस्टम उस डेटा को बेहतर तरीके से समझ सके. इसी प्रक्रिया के दौरान उन्हें स्मार्ट ग्लासेस से रिकॉर्ड हुए कई तरह के वीडियो देखने पड़ते हैं. एक कर्मचारी ने बताया कि उन्हें हर तरह का कंटेंट दिखाई देता है. उनके शब्दों में, "हम सब कुछ देखते हैं. लिविंग रूम से लेकर बिना कपड़ों वाले लोगों तक." मेटा के एक पूर्व कर्मचारी ने दावा किया कि ऐसे डेटा में लोगों के चेहरे अपने आप ब्लर कर दिए जाते हैं ताकि पहचान छिपी रहे, लेकिन नैरोबी के कुछ कर्मचारियों का कहना है कि यह सिस्टम हमेशा सही तरीके से काम नहीं करता. कई बार चेहरों को साफ देखा जा सकता है. इतना ही नहीं, कुछ वीडियो में लोगों के बैंक कार्ड भी दिखाई देते हैं. एआई ग्लासेस से प्राइवेसी का खतरा