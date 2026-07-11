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Meta का AI डिटेक्शन टूल क्रॉप की गई तस्वीरों को पहचानने में हुआ फेल: रिपोर्ट

एक नई एनालिसिस में Meta का नया AI डिटेक्शन टूल 40 में से क्रॉप की गई 55% तस्वीरों को पहचानने में नाकाम रहा.

Experts say that watermark-based systems are effective, but their capabilities can be compromised by alterations such as cropping.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि वॉटरमार्क आधारित सिस्टम्स असरदार तो हैं, लेकिन क्रॉपिंग जैसे बदलावों से इनकी क्षमता कमजोर पड़ सकती है. (Image Credit: Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 11, 2026 at 1:04 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: मेटा ने इसी हफ्ते अपने नए इमेज-जनरेशन मॉडल Muse Image के साथ एक नया एआई डिटेक्शन टूल का प्रीव्यू भी पेश किया था. इस एआई डिटेक्शन टूल के बारे में एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यह टूल खुद मेटा की तस्वीरों को भी क्रॉप करने के बाद पहचान नहीं पाया.

रॉयटर्स की एक स्टडी में मेटा का नया एआई डिटेक्शन टूल अपनी ही यानी मेटा एआई से ही बनाई गई कुछ एआई इमेज़ेस को क्रॉप करने के बाद पहचानने में नाकाम रहा. दुनियाभर में जैसे-जैसे एआई टेक्नोलॉजी का दौर आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे लोगों के लिए डीपफेक तस्वीरों की पहचान करना भी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है.

नई रिपोर्ट क्या कहती है?

रॉयटर्स ने Muse Image से 40 इमेज जनरेट करवाईं और फिर उन्हीं पर इस टेस्ट को किया. शुरुआत में जब ओरिजनल यानी बिना क्रॉप की हुई तस्वीरों को डिटेक्शन टूल में रखा गया तो टूल ने सभी तस्वीरों को पहचान लिया और उन्हें एआई-जनरेटेड इमेज बताया. हालांकि, जब उन्हीं तस्वीरों को उनकी असली साइज़ से करीब एक-तिहाही से आधे हिस्से तक क्रॉप किया गया तो मेटा का टूल 55% तस्वीरों को पहचान नहीं पाया.

मेटा की वेबसाइट में दावा किया गया है कि यह प्रीव्यू टूल Content Seal नाम के एक इनविजिबल वॉटरमार्किंग सिस्टम के जरिए क्रॉप की गई तस्वीरों को भी पहचान सकता है, जो Muse Image से बनी हर तस्वीर में अपने आप जुड़ जाता है. लिहाजा, जिन 40 तस्वीरों को क्रॉप किया गया, उन्हें भी पहचाना जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

Meta ने क्या दी सफाई?

रॉयटर्स ने जब अपने इस एनालिसिस के बारे में मेटा से सवाल पूछा तो, कंपनी ने बताया कि यह टूल अभी सिर्फ एक प्रीव्यू वर्ज़न में है. कंपनी का कहना है कि वॉटरमार्क को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वह थोड़ी बहुत एडिटिंग के बाद भी कायम रहे, लेरिन अगर किसी तस्वीर को बहुत ज्यादा क्रॉप कर दिया जाए, तो उसका सिग्नल कमजोर पड़ सकता है या पूरी तरह गायब भी हो सकता है.

ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि गूगल और ओपनएआई जैसी कंपनियां भी पहले ही यह मान चुकी हैं कि उनके अपने डिटेक्शन टूल्स भी इमेज-अल्टरेशन टेक्नोलॉजी के आगे पूरी तरह फुलप्रूफ नहीं हैं.

गौरतलब है कि इस साल मार्च में मेटा के ओवरसाइट बोर्ड ने कंपनी से कहा था कि वह प्लेटफॉर्म पर फैल रहे भ्रामक एआई-जनरेटेड कंटेंट को रोकने के लिए और मजबूत कदम उठाए और बेहतर डिटेक्शन टूल्स में निवेश करें.

एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?

स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू यॉर्क एट बफ्ल्लो के कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर Siwei Lyu एआई इमेज फॉरेंसिक्स पर रिसर्च करते हैं. उन्होंने बताया कि भले ही मेटा के इस टूल को खुद टेस्ट नहीं किया, लेकिन उनका मानना है कि वॉटरमार्क आधारित सिस्टम्स की भी अपनी लिमिटेशन्स होती हैं. उनके मुताबिक जब तक वॉटरमार्क बरकरार रहता है तब तक ये सिस्टम काफी असरदार होते हैं, लेकिन क्रॉपिंग, रिसाइज़िंग, भारी कंप्रेशन या एडिटिंग जैसे बदलाव इस सिग्नल को कमजोर कर सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वॉटरमार्क को किस तरह डिजाइन किया गया है.

इसके अलावा यूसी बरकेली स्कूल ऑफ इंफोर्मेशन की पीएच.डी कैंडिडेट और एआई रिसर्चर सराह बैरिंग्टन का मानना है कि वॉटरमार्किंग टेक्नोलॉजी भविष्य के लिए काफी उम्मीद जगाती है, लेकिन इसकी भी अपनी लिमिटेशन्स हैं. उनके अनुसार यह किसी भी साइबर सिक्योरिटी या फिजिकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन्स की तरह पूरी तरह एआई-जनरेटेड इमेज को नहीं पहचान सकती, लेकिन अगर यह सिर्फ 90% मामलों को भी पकड़ पाए तो यह शून्य से कहीं बेहतर और एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी.

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