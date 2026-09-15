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Meta ने बच्चे की सुरक्षा पर लिया बड़ा फैसला, अब भारतीय एजेंसियों को सीधे करेगा रिपोर्ट

एक स्मार्टफोन और कंप्यूटर स्क्रीन, जिन पर Instagram, Facebook, WhatsApp और उनकी पैरेंट कंपनी Meta के लोगो दिख रहे हैं. ( Image Credit: AFP )

हैदराबाद: मेटा ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया. अब बच्चे से जुड़े मामलों की जानकारी सीधे भारतीय पुलिस और एजेंसियों को दी जाएगी. भारत सरकार काफी लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नज़र बनाए हुए हैं और खासकर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सरकार काफी गंभीर है. मंगलवार को सरकारी सूत्रों ने बताया कि मेटा कंपनी अब बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट उचित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देगी. इसमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामले भी शामिल होंगे. भारत सरकार ने एक नहीं, बल्कि कई बार अपना स्टैंड क्लियर करते हुए बिल्कुल साफ कहा है कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम तभी कर सकता है, जब वह बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथिमकता दे और गंभीरता से ले. सरकार ने साफ कहा है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता. विवाद की शुरुआत कैसे हुई? जुलाई 2026 में बीबीसी की एक जांच में बड़ा खुलासा किया था. जांच में इंस्टाग्राम पर करीब 30 अलग-अलग विज्ञापन मिले थे. ये विज्ञापन बच्चे के यौन शोषण से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और यूज़र्स को टेलीग्राम चैनल्स की तरफ भेज रहे थे. उन चैनल्स पर गलत कंटेंट मिलने का दावा किया गया था. इस जांच की रिपोर्ट आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा को नोटिस भेजा. मंत्रालय ने मेटा से कहा कि ऐसे विज्ञापन और कंटेंट तुरंत बंद करो और विस्तार में बताओ कि ये विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंचे. मेटा ने जवाब में कहा कि कुछ विज्ञापन उसकी पॉलिसी का उल्लंघन करते थे, लेकिन कंपनी ने साफ इनकार किया कि उसने जानबूझकर किसी को टारगेट किया हो. उसके बाद मेटा ने उन विज्ञापनों को हटा दिया, संबंधित अकाउंट बंद किए और लिंक ब्लॉक कर दिए.