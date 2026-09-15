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Meta ने बच्चे की सुरक्षा पर लिया बड़ा फैसला, अब भारतीय एजेंसियों को सीधे करेगा रिपोर्ट

मेटा ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को अब सीधे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करने पर सहमति दे दी है.

A smartphone and a computer screen displaying the logos of the Instagram, Facebook, WhatsApp and their parent company Meta.
एक स्मार्टफोन और कंप्यूटर स्क्रीन, जिन पर Instagram, Facebook, WhatsApp और उनकी पैरेंट कंपनी Meta के लोगो दिख रहे हैं. (Image Credit: AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2026 at 11:18 AM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: मेटा ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया. अब बच्चे से जुड़े मामलों की जानकारी सीधे भारतीय पुलिस और एजेंसियों को दी जाएगी. भारत सरकार काफी लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नज़र बनाए हुए हैं और खासकर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सरकार काफी गंभीर है.

मंगलवार को सरकारी सूत्रों ने बताया कि मेटा कंपनी अब बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट उचित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देगी. इसमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामले भी शामिल होंगे.

भारत सरकार ने एक नहीं, बल्कि कई बार अपना स्टैंड क्लियर करते हुए बिल्कुल साफ कहा है कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम तभी कर सकता है, जब वह बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथिमकता दे और गंभीरता से ले. सरकार ने साफ कहा है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता.

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

जुलाई 2026 में बीबीसी की एक जांच में बड़ा खुलासा किया था. जांच में इंस्टाग्राम पर करीब 30 अलग-अलग विज्ञापन मिले थे. ये विज्ञापन बच्चे के यौन शोषण से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और यूज़र्स को टेलीग्राम चैनल्स की तरफ भेज रहे थे. उन चैनल्स पर गलत कंटेंट मिलने का दावा किया गया था.

इस जांच की रिपोर्ट आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा को नोटिस भेजा. मंत्रालय ने मेटा से कहा कि ऐसे विज्ञापन और कंटेंट तुरंत बंद करो और विस्तार में बताओ कि ये विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंचे.

मेटा ने जवाब में कहा कि कुछ विज्ञापन उसकी पॉलिसी का उल्लंघन करते थे, लेकिन कंपनी ने साफ इनकार किया कि उसने जानबूझकर किसी को टारगेट किया हो. उसके बाद मेटा ने उन विज्ञापनों को हटा दिया, संबंधित अकाउंट बंद किए और लिंक ब्लॉक कर दिए.

कंपनी का कहना है कि उसकी व्यवस्था पहले ही कई ऐसे विज्ञापन और अकाउंट पकड़ चुकी थी. मेटा ने यह भी दावा किया कि बच्चे के शोषण के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और वो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस समेत कई टेक्नोलॉजी में ऐसे कंटेंट ढूंढती है.

NCPCR और NHRC की भूमिका

इस मामले पर ष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) भी एक्टिव हो गया. आयोग ने मेटा इंडिया के अधिकारियों को समन भेजा. 9 सितंबर को मेटा के अधिकारी आयोग के सामने पेश हुए. इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भी मामले पर संज्ञान लिया. आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी कि उन्होंने इस मामले में अभी तक क्या एक्शन लिए हैं.

सरकारी सूत्रों के अनुसार मेटा का यह फैसला बच्चों की सुरक्षा की दिशा में पहला कदम है. अभी बहुत कुछ और करने की जरूरत है. सरकार बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भी बातचीत कर रही है ताकि वो खुद एक्टिव होकर ऐसे गलत कंटेंट्स की पहचान करें और उसे अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं. उनका बिल्कुल साफ कहना है कि जो प्लेटफॉर्म बच्चों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

आगे क्या हो सकता है?

अब तक मेटा मुख्य रूप से अमेरिका स्थित नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन (NCMEC) को रिपोर्ट भेजता था, उसके बाद वो जानकारी भारतीय एजेंसियों तक पहुंचती थी. अब सीधे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जानकारी मिलने से कार्रवाई तेज हो सकती है.

सरकार लगातार कह रही है बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि सबसे जरूरी शर्त है. सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी व्यवस्था और मजबूत करनी होगी. विज्ञापनों की जांच, गलत कंटेंट को समय पर हटाना और अपराधियों की जानकारी तुरंत देना अब और जरूरी हो गया है.

यह एक ऐसा कदम है, जो बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत कंटेंट फैलाना आसान हो गया है. बच्चों की सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है. सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी.

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