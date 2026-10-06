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भारत में लॉन्च हुई नई Mercedes-Maybach S 580 e PHEV, कीमत 3.35 करोड़ रुपये

नई Mercedes-Maybach S 580 e भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Mercedes-Benz )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz India ने भारतीय बाजार में अपनी नई Mercedes S-Class फेसलिफ्ट का सबसे शानदार वर्जन – Maybach S 580 e को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 3.35 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है.

प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम का फ़ायदा यह है कि इस बेहद शानदार सेडान को सिर्फ़ इलेक्ट्रिक पावर पर भी चलाया जा सकता है. इस कार में 28.6 kWh के बैटरी पैक को इस्तेमाल किया गया है, और सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में 98 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है. प्योर EV के तौर पर इस्तेमाल करने पर, नई Maybach S 580 e की टॉप स्पीड 140 kmph होगी.

भारत की पहली Maybach Plug-In Hybrid इसके पावरट्रेन की बात करें तो इस लग्ज़री सैलून में 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम और 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम जोड़ा गया है. इसकी कुल पावर 585 bhp और टॉर्क 750 Nm है, जो 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ज़रिए चारों व्हील्स तक पहुंचता है.

इस कीमत पर, Maybach की कीमत रेगुलर S-Class प्लग-इन हाइब्रिड से लगभग 1.20 करोड़ रुपये ज़्यादा है, जिसे इस साल की शुरुआत में 2.20 करोड़ रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया था.

Mercedes-Maybach S 580 e के इंटीरियर और फीचर्स

भारत में Maybach S 580 e सिर्फ़ चार-सीट वाले 'फ़र्स्ट-क्लास' कॉन्फ़िगरेशन के साथ लॉन्च की गई है. इसके पिछले हिस्से में दो अलग-अलग 'एक्ज़ीक्यूटिव' सीट्स लगाई गई हैं, जिनके बीच में पूरी लंबाई वाला 'बिज़नेस सेंटर कंसोल' लगाया गया है. हर यात्री को काम करने और खाना खाने के लिए अपनी अलग जगह मिलती है.

इस कार में वायरलेस चार्जिंग और टेम्परेचर-कंट्रोल्ड कप होल्डर भी दिए गए हैं. इसके 'कम्फर्ट पैकेज प्लस' में वेंटिलेटेड 'एक्ज़ीक्यूटिव' सीट्स, पीछे वायरलेस चार्जिंग, अडैप्टिव रियर लाइटिंग, पीछे MBUX कंट्रोल और पिछली सीटों के लिए अतिरिक्त सेफ्टी फ़ीचर्स दिए गए हैं.

Maybach S 580 e के फ्रंट में MBUX सुपरस्क्रीन लगाई गई है, जिसमें सेंट्रल डिस्प्ले और प्राइवेसी फ़ंक्शन वाला फ्रंट-पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है. इसमें 3D डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है, और इसके साथ ही ऑगमेंटेड-रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले और ऑगमेंटेड-रियलिटी नेविगेशन भी इसके फ़ीचर्स में शामिल हैं.

Mercedes-Maybach S 580 e के सेफ्टी फीचर्स

सेफ़्टी इक्विपमेंट्स की बात करें तो इस कार में 15 एयरबैग शामिल हैं, जिनमें सेंटर एयरबैग, रियर साइड एयरबैग, रियर एयरबैग और बेल्टबैग मिलते हैं. 'गार्ड 360-डिग्री व्हीकल प्रोटेक्शन प्लस' पैकेज लेने पर एंटी-थेफ्ट अलार्म सिस्टम, टक्कर का पता लगाने वाला प्री-इंस्टॉलेशन और बूट-लिड लॉकिंग डिवाइस जैसे अतिरिक्त फीचर्स मिलती हैं.

Mercedes-Maybach S 580 e का रियर प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)

Mercedes-Maybach S 580 e का एक्सटीरियर डिजाइन

इस कार के एक्सटीरियर डिजाइन में खास खूबियां दी गई हैं, जैसे कि इलुमिनेटेड रेडिएटर ग्रिल, Maybach-पैटर्न वाला लोगो प्रोजेक्शन और आगे व पीछे के दरवाज़ों की सिल्स पर इलुमिनेटेड Maybach की लिखावट मिलती है.

इस कार में 20-इंच के Maybach मल्टी-स्पोक फोर्जेड व्हील्स लगाए गए हैं, जिनमें फोम एब्जॉर्बर वाले नॉइज़-ऑप्टिमाइज़्ड टायर इस्तेमाल किए गए हैं. इसके केबिन में क्रिस्टल व्हाइट और सिल्वर ग्रे पर्ल कलर के Maybach एक्सक्लूसिव नैपा लेदर का इस्तेमाल किया गया है, जिसे पियानो-लैकर ट्रिम और क्रिस्टल व्हाइट नैपा लेदर वाले रूफ लाइनर से और भी शानदार बनाया गया है.