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Mercedes-Benz India अगले 18 महीनों में लॉन्च करेगी नई EV कारें, जानें और क्या है प्लानिंग

हैदराबाद: जर्मन लग्ज़री कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz ने संभावना जताई है कि भारतीय बाजार में उसकी EV सेल्स बढ़ेगी, और अगले 18-20 महीनों में और भी प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे जाएंगे. यह जानकारी कंपनी के एक सीनियर अधिकारी ने मीडिया से साझा की.

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO संतोष अय्यर ने PTI को बताया कि, "Mercedes-Benz India अब देश में कंपनी के एंट्री सेगमेंट में एक इलेक्ट्रिक कार पेश करने वाली है, जो आगे आने वाले कई प्रोडक्ट्स में से पहली होगी." बता दें कि कंपनी ने हाल ही में अपनी नई Mercedes-Benz CLA BEV को लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 55 लाख रुपये से शुरू होती है.

उन्होंने कहा कि, "हमारे BEV (बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल) पोर्टफोलियो में अभी और भी कई प्रोडक्ट शामिल किए जाने हैं. दुनिया भर में हमारे 40 से ज़्यादा लॉन्च हैं, और उनमें से ज़्यादातर EV हैं. अगर आप दुनिया भर में देखें, तो Mercedes-Benz CLA के बाद, हमने नई GLC BEV पेश की, और हमने एक नई C क्लास EV पेश की है."

अय्यर ने आगे कहा कि, "इनमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अगले साल और भविष्य में भारत में उतारे जाएंगे, और उनमें से कुछ वॉल्यूम में भी काफ़ी योगदान देंगे. ये सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं."

यह बताते हुए कि EVs का पूरा पोर्टफोलियो बनाने में कुछ समय लगेगा, अय्यर ने कहा कि, "बड़े असर अगले 12 से 18 महीनों में दिखेंगे. एक बार हर सेगमेंट में पूरा पोर्टफोलियो बन जाने के बाद, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक कार होगी और सभी प्रोडक्ट्स अगली जनरेशन के प्लेटफॉर्म से आएंगे."

अय्यर से भारत में कंपनी की कुल बिक्री में EVs के योगदान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि, "आज, हमारी कुल बिक्री में EV का योगदान लगभग 6-8 प्रतिशत पर है. इस साल यह इसी क्षेत्र में रहेगा. अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो पूरा हो गया है, जिससे हम काफी बढ़ सकें." उन्होंने यह भी बताया कि ICE का दूसरा सेगमेंट भी लगातार बढ़ रहा है.