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Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक 2026 के आखिर तक भारत में होगी लॉन्च, अक्टूबर में शुरू होगी बुकिंग

Mercedes-Benz अक्टूबर से भारत में नई Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक के लिए बुकिंग शुरू करने वाली है. इसे इस साल के अंत में लॉन्च किया जाएगा.

Mercedes-Benz GLC Electric
Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक की बुकिंग जल्द होगी शुरू (फोटो - Mercedes-Benz)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz अक्टूबर के पहले हफ़्ते से भारत में नई Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक के लिए बुकिंग शुरू करने वाली है. कंपनी ने जानकारी दी कि यह ऑल-इलेक्ट्रिक SUV देश में 2026 के आखिर में लॉन्च की जाएगी. यह मॉडल भारत में लोकली असेंबल किया जाएगा और देश में स्टैंडर्ड-व्हीलबेस GLC 400 4Matic स्पेसिफिकेशन में आएगा.

Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक का पावरट्रेन और रेंज
जानकारी के अनुसार, नई GLC इलेक्ट्रिक सितंबर 2025 में ग्लोबल तौर पर पेश की जाएगी, और भारत में इसे GLC 400 4Matic स्पेक में बेचा जाएगा. यह कार 483 bhp की पावर और 800 Nm का टॉर्क प्रदान करती है.

Mercedes-Benz GLC Electric
Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक का डैशबोर्ड (फोटो - Mercedes-Benz)

यह कार 0-100 kmph की स्पीड 4.3 सेकंड में पकड़ लेती है. वहीं, इसकी टॉप स्पीड 210 kmph है. Mercedes-Benz GLC EV में 94 kWh का बैटरी पैक दिया जाएगा, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह WLTP साइकिल पर 715 km की रेंज प्रदान करती है.

Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक का इंटीरियर
इस कार के केबिन की बात करें तो इसमें स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल पर फिजिकल बटन और रोटरी नॉब दिए गए हैं. दुनिया भर में, ऑप्शनल 39.1-इंच MBUX हाइपरस्क्रीन डैशबोर्ड पर है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन और फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले को एक बड़े पैनल में एक साथ लाता है.

Mercedes-Benz GLC Electric
Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक का रियर प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)

Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक का आकार
इलेक्ट्रिक GLC के आकार पर नजर डालें तो इसका व्हीलबेस 2,972mm का रखा गया है, जो ICE-पावर्ड GLC से 84mm ज़्यादा लंबा है. Mercedes-Benz ने इस साल अप्रैल में लॉन्ग-व्हीलबेस GLC इलेक्ट्रिक भी पेश किया था. यह वर्जन स्टैंडर्ड मॉडल से 150mm ज़्यादा लंबा और 66mm ज़्यादा ऊंचा है.

इसके अलावा, इसका व्हीलबेस भी 55mm ज़्यादा लंबा है. हालांकि, LWB मॉडल भारत में नहीं उतारा जाएगा. स्टैंडर्ड-व्हीलबेस GLC इलेक्ट्रिक ही यहां बेचा जाएगा. कार बूट में 570 लीटर का स्टोरेज स्पेस दिया गया है, जबकि फ्रंक में 128 लीटर का अतिरिक्त स्टोरेज मिलता है.

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Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक का साइड प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)

Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक का इंडिया लॉन्च
नई Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक की बुकिंग अक्टूबर के पहले हफ़्ते में शुरू की जाएगी, और इसे 2026 के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है. लोकल असेंबली से Mercedes-Benz को इस मॉडल की कीमत कॉम्पिटिटिव रखने में भी मदद मिलेगी.

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