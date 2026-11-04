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भारत में लॉन्च हुई नई Mercedes-Benz GLC EV, मिलेगी 700 किमी से ज्यादा रेंज, जानें कीमत

नई Mercedes-Benz GLC EV भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Mercedes-Benz )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz India ने भारतीय बाजार में अपनी नई Mercedes-Benz GLC EV को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत 78.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कार भारत में बिकने वाली Mercedes की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार हो गई है.

जानकारी के अनुसार, नई Mercedes-Benz GLC EV को इसे पुणे के पास स्थित जर्मन ऑटोमेकर के प्लांट में ही असेंबल किया जा रहा है. गौरतलब है कि इसकी बुकिंग अक्तूबर 2026 में शुरू की गई थी.

नई Mercedes-Benz GLC EV का इंटीरियर (फोटो - Mercedes-Benz) नई Mercedes-Benz GLC EV के स्पेसिफिकेशन

भारतीय बाज़ार में यह SUV, Mercedes-Benz GLC400 के तौर पर पेश की गई है. इस कार में 94kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जो एक बार चार्ज करने पर 711 km (WLTP रेंज) तक की रेंज प्रदान करता है. कंपनी का कहना है कि DC फास्ट चार्जर पर 10 मिनट चार्ज करने पर इस कार से 300 km तक की रेंज हासिल की जा सकती है. कार में डुअल-मोटर सेटअप मिलता है, जो कुल मिलाकर 482.4bhp की पावर और 800Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जो इसे अपनी क्लास की सबसे शक्तिशाली गाड़ियों में से एक बनाता है. कार की लंबाई 4.85 मीटर रखी गई है, और इसका व्हीलबेस 2.97 मीटर है, जिससे यह अपनी क्लास और कैटेगरी की सबसे बड़ी गाड़ियों में से एक बन जाती है. नई Mercedes-Benz GLC EV का रियर प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)