Mercedes-Benz GLB इलेक्ट्रिक एसयूवी का खुलासा, मिलेगी 630 किमी की रेंज, भारत में होगी लॉन्च

Mercedes-Benz ने अपनी नई Mercedes-Benz GLB को ग्लोबल मार्केट के लिए पेश कर दिया है. इसे बारत में लॉन्च किया जाएगा.

Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB इलेक्ट्रिक एसयूवी (फोटो - Mercedes-Benz)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 9, 2025 at 2:07 PM IST

6 Min Read
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता Mercedes-Benz ने अपनी नई Mercedes-Benz GLB को ग्लोबल मार्केट के लिए पेश कर दिया है. इसे कार को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा, लेकिन यह जल्द नहीं होने वाला है. नई-जेन Mercedes Benz CLA में इस्तेमाल होने वाले नए-जेन ‘MMA’ प्लेटफॉर्म पर यह एसयूवी आधारित है.

इस कार को दुनिया भर में EV और ICE वर्जन में पेश किया जाएगा. हालांकि, Mercedes CLA के उलट, जो भारत में सिर्फ़ EV के तौर पर आएगी, Mercedes GLB भारत में सिर्फ़ पेट्रोल और डीज़ल वर्जन में आएगी.

नई Mercedes-Benz GLB पूरी तरह से CBU इंपोर्ट होगी
अपने पहले के मॉडल - पहली जेनरेशन की GLB और EQB – की तरह, दूसरी जेनरेशन का मॉडल भी CBU इंपोर्ट के तौर पर लाया जाएगा. हालांकि इसके प्लेटफॉर्म वाले मॉडल, CLA इलेक्ट्रिक को आगे चलकर शायद लोकल तौर पर असेंबल किया जाएगा, लेकिन GLB को लोकल तौर पर असेंबल नहीं किया जाएगा.

Mercedes-Benz GLB
नई Mercedes-Benz GLB का रियर प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)

ऐसा शायद इसलिए, क्योंकि कंपनी को CLA इलेक्ट्रिक जैसी बिक्री की उम्मीद नहीं है, जिसे कंपनी अपनी एंट्री-लेवल EV ड्राइविंग फोर्स बनाना चाहता है. इसके अलावा, Mercedes-Benz GLB मार्केट में एक यूनिक ऑफरिंग है, जो एक काफ़ी कॉम्पैक्ट 7-सीट लग्ज़री SUV है, और इसलिए इसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है. हालांकि इसका मुकाबला पुरानी Land Rover Discovery Sport के, जो ऊपर के सेगमेंट से है.

शायद इन्हीं वजहों से भारत में ICE वर्जन सिर्फ़ भारत में मिलेगा. दिलचस्प बात यह है कि जहां दुनिया भर में इंटरनल-कम्बशन GLB को हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ लॉन्च किया जा रहा है, वहीं भारत में कम से कम शुरुआत में कन्वेंशनल पेट्रोल और डीज़ल इंजन ही मिलेंगे.

नई Mercedes-Benz GLB का डिजाइन
पहली Mercedes-Benz GLB, कंपनी रेंज की बाकी गाड़ियों से कुछ अलग थी, जिससे इसे एक यूनिक और खास स्टाइल मिलता है, और नए वर्जन में भी कुछ ऐसा ही है. इसके फ्रंट में इसके सिबलिंग - नई Mercedes CLA - का एक लिंक है, जिसमें कनेक्टेड हेडलैंप मिलता है, जिनमें एक बड़ी ग्रिल के ऊपर LED तीन-नुकीले स्टार लगे हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि यहां नोज़ ज़्यादा ऊंची है और ग्रिल और भी बड़ी है.

Mercedes-Benz GLB
नई Mercedes-Benz GLB का डैशबोर्ड (फोटो - Mercedes-Benz)

दोनों वर्जन में ग्रिल के बीच में एक बोल्ड तीन-नुकीला स्टार दिया गया है, जिससे दो हॉरिजॉन्टल बार बाहर की ओर निकलते हैं. इसके ICE वर्जन में ग्रिल में छोटे क्रोम स्टार दिए गए हैं, जबकि EV, जिसकी ग्रिल प्लास्टिक की बनी है, उसमें इलुमिनेटेड स्टार दिए गए हैं.

पिछली कार की तरह, नई Mercedes-Benz GLB में बाकी मॉडल रेंज से अलग एक यूनिक साइड प्रोफ़ाइल दी गई है. हालांकि यहां भी एक मोटा D पिलर देखने को मिलता है. रैपअराउंड रियर विंडस्क्रीन कहीं ज़्यादा उभरी हुई है, और विंडो लाइन में जो खास मोड़ है, उसे ज़्यादा जेनेरिक ट्रीटमेंट से बदल दिया गया है.

पिछले हिस्से की बात करें तो यह सबसे अलग है, और हालांकि इसमें पहले की तरह एक सीधा टेलगेट दिया गया है, लेकिन अब आपको Kia जैसा उल्टा U-शेप का कनेक्टेड टेल-लैंप यूनिट मिलता है. हालांकि, टेल-लैंप में लगे LED तीन-नुकीले स्टार्स से आप बता सकते हैं कि यह एक Mercedes की कार है.

Mercedes-Benz GLB
नई Mercedes-Benz GLB का खुलासा (फोटो - Mercedes-Benz)

नई Mercedes-Benz GLB में 5 और 7-सीटर इंटीरियर
पहले की तरह, Mercedes GLB की खासियत इसका तीन-रो वाला लेआउट है जो काफी कॉम्पैक्ट है. इसके बाद भी, यह कार 98mm लंबी, 27mm चौड़ी, 14mm नीची है और इसका व्हीलबेस 60mm ज्यादा लंबा है, इसलिए कुल मिलाकर, अंदर की जगह ज़्यादा होनी चाहिए.

फ्रंट इंटीरियर में, यह लगभग नई Mercedes CLA जैसी ही है, बस इसमें बैठने की जगह ज़्यादा ऊंची है. इसमें आपको तीन स्क्रीन वाला डैशबोर्ड मिलता है, (पैसेंजर स्क्रीन ऑप्शनल है) जो कंपनी के नए MB.OS ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. इसके अलावा, इसमें एक लंबा सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसके नीचे स्टोरेज है.

यहां Mercedes-Benz ने स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड पर कुछ हार्ड बटन की वापसी की है, हालांकि गाड़ी के ज़्यादातर फंक्शन अभी भी टचस्क्रीन के अंदर हैं. दूसरी लाइन स्लाइड और रिक्लाइन होती है, जिससे तीसरी लाइन तक पहुंचा जा सके, और इलेक्ट्रिक GLB में नया है, एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए एक बड़ा 127-लीटर फ्रंक मिलता है.

Mercedes-Benz GLB
नई Mercedes-Benz GLB का सीटिंग लेआउट (फोटो - Mercedes-Benz)

नई Mercedes-Benz GLB की बैटरी और रेंज
दुनिया भर में, Mercedes GLB EV के साथ आगे चल रही है, और शुरुआत में, इसे 85kWh NMC बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया जाएगा. जिसकी WLTP साइकिल पर 2WD GLB 250+ में 631km तक और AWD GLB 350 4Matic में 614km तक की रेंज दे सकती है. MMA प्लेटफॉर्म का 800V आर्किटेक्चर 320kW तक DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा देता है.

इसके 250+ वर्जन में पिछले एक्सल पर एक सिंगल मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, और यह 272 hp की पावर और 335Nm का टॉर्क आउटपुट देता है, जबकि इसके 350 4Matic वेरिएंट में एक एक्स्ट्रा फ्रंट मोटर लगाई गई है, जिससे कुल सिस्टम आउटपुट 353 hp की पावर और 515Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जिससे 350 4Matic वर्जन सिर्फ़ 5.5sec में 0 से 100kph की स्पीड पकड़ सकता है.

नई Mercedes-Benz GLB ICE वर्जन में 48V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम
हालांकि भारत के लिए इंजन अभी कन्फर्म नहीं हुए हैं, लेकिन Mercedes-Benz GLB का माइल्ड हाइब्रिड पावरट्रेन शायद ज़्यादा दिलचस्प है, जो 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है और EV के कुछ महीने बाद लॉन्च होने की उम्मीद है.

Mercedes-Benz GLB
नई Mercedes-Benz GLB का साइड प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)

पावरट्रेन की पूरी जानकारी फिलहाल अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जिसके साथ 8-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है.

हालांकि टेक्निकली यह एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, लेकिन यह हल्के लोड पर सिर्फ़ इलेक्ट्रिक पावर पर भी चल सकता है. 100kph से कम स्पीड पर, इंजन गियरबॉक्स और मोटर से अलग हो जाता है, और 48V लिथियम-आयन बैटरी 1.3kWh तक एनर्जी दे सकती है, जिससे 20kW (27hp) तक की पावर मिलती है.

नई Mercedes-Benz GLB की भारत में लॉन्च
हालांकि हम जानते हैं कि नई Mercedes-Benz GLB भारत में लॉन्च होगी, लेकिन इसकी कोई पक्की टाइमलाइन सामने नहीं आई है, हालांकि हमें नहीं लगता कि यह जल्द ही लॉन्च होने वाली है. तब तक, आप नई CLA इलेक्ट्रिक में बहुत कुछ देखने की उम्मीद कर सकते हैं – खासकर इंटीरियर डिज़ाइन और MB.OS इंफोटेनमेंट सिस्टम – जो अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होगी.

