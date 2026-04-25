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भारत में लॉन्च हुई नई Mercedes-Benz CLA इलेक्ट्रिक, जानें कितनी है कीमत और रेंज

नई Mercedes-Benz CLA इलेक्ट्रिक भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Mercedes-Benz India )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz ने भारतीय बाजार में अपनी फुली इलेक्ट्रिक Mercedes-Benz CLA को लॉन्च कर दिया है. इस कार को कंपनी ने 55 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा है, जो इसके CLA 200 वेरिएंट के लिए रखी गई है. वहीं इसके मिड-स्पेक CLA 250+ वेरिएंट के लिए इसकी कीमत 59 लाख रुपये और CLA 250+ Launch Edition वेरिएंट की कीमत 64 लाख रुपये रखी गई है. कुछ साल पहले एक कॉन्सेप्ट के तौर पर इस कार को पहली बार पेश किया गया था और फिर मार्च 2025 में दुनिया भर में इसका प्रोडक्शन मॉडल दिखाया गया. खास बात यह है कि ऐसा पहली बार है, जब CLA नेमप्लेट को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन दिया गया है. इस कार को तीन वेरिएंट्स - 200, 250+ और 250+ Launch Edition - में उतारा गया है. इनमें 200 वेरिएंट में स्टैंडर्ड रेंज और 250+ वेरिएंट में लॉन्ग रेंज मिलती है. इसके Launch Edition में ब्लैक कलर रंग के अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं, और यह 'Superscreen' सेटअप से भी लैस है. Mercedes-Benz CLA Electric का एक्सटीरियर

कार के एक्सटीरियर की बात करें तो नई Mercedes-Benz CLA काफी हद तक वैसी ही नजर आती है, जैसा इसका कॉन्सेप्ट मॉडल नजर आया था. इस कार का आकार साफ़-सुथरा और फ्लोइंग नजर आता है, जिसके किनारे नरम हैं. लेकिन इसका EV वर्जन अपने अनोखे फ्रंट पैनल की वजह से सबसे अलग दिखता है. नई Mercedes-Benz CLA इलेक्ट्रिक की चार्जिंग (फोटो - Mercedes-Benz India) कार में पारंपरिक ग्रिल की जगह पर, एक ऐसी सतह मिलती है जिस पर 142 चमकते हुए तीन-कोनों वाले सितारे बने हैं, और ठीक बीच में एक चमकता हुआ Mercedes-Benz लोगो नजर आता है. वहीं, साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां देखने पर CLA पहले से ज़्यादा स्लीक नजर आती है, और अब इसमें बड़े Mercedes सेडान जैसे ही फ़्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं. रियर प्रोफाइल की बात करें तो स्टार-थीम वाला डिज़ाइन जारी रहता है, जिसमें LED टेल लैंप्स को पूरी चौड़ाई वाली लाइट बार से जोड़ा गया है, और इसमें एनिमेटेड लाइटिंग इफ़ेक्ट्स भी मिलता है. ग्राहक इस कार के साथ 17 से 19-इंच तक के अलॉय व्हील्स का विकल्प चुन सकते हैं. नई CLA का आकार भी अपने पिछले मॉडल की तुलना में बढ़ गया है. अब इस कार की लंबाई 4,723 mm, चौड़ाई 1,855 mm और ऊंचाई 1,468 mm है, जबकि इसका व्हीलबेस बढ़कर 2,790 mm कर दिया गया है.