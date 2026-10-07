ETV Bharat / technology

जनवरी 2027 से महंगी हो जाएंगी Mercedes-Benz की कारें, CEO संतोष अय्यर ने दी जानकारी

2026 Mercedes-Benz S-Class फेसलिफ्ट ( फोटो - Mercedes-Benz India )

हैदराबाद: भारतीय बाजार में लग्जरी कार ब्रांड Mercedes-Benz कारों की कीमतों में जनवरी 2027 में फिर से बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है. 2026 में अब तक, जर्मनी की इस लग्ज़री कार बनाने वाली कंपनी ने भारत में अपनी कारों की कीमतें तीन बार बढ़ाई हैं.

अब, कंपनी ने रुपये की गिरती कीमत, शिपिंग की बढ़ती लागत और महंगाई के बीच कीमतों में अगली बढ़ोतरी का ऐलान किया है. हालांकि, कंपनी कीमत में यह बढ़ोतरी अगले साल से लागू की जाएगी, और कंपनी ने यह जानकारी नहीं दी है कि कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी. कार निर्माता कंपनी ने कहा है कि कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला दिसंबर में किया जाएगा. इसके साथ ही, इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई है, कि कीमतों में यह बढ़ोतरी कंपनी की सभी कारों पर होगी या सिर्फ़ कुछ खास मॉडल्स पर की जाएगी. Mercedes-Benz India के CEO संतोष अय्यर ने कहा कि, "इस साल हमने तीन बार कीमतें बढ़ाई हैं. अगली बढ़ोतरी जनवरी में हो सकती है, क्योंकि रुपये की स्थिति में अभी भी कोई सुधार नहीं हो रहा है. यह अभी भी 109-110 रुपये प्रति यूरो के स्तर पर है. इसलिए, हमें जनवरी में कीमतों में अगली बढ़ोतरी पर विचार करना होगा."