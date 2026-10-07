जनवरी 2027 से महंगी हो जाएंगी Mercedes-Benz की कारें, CEO संतोष अय्यर ने दी जानकारी
लग्जरी कार ब्रांड Mercedes-Benz India जनवरी 2027 से अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की योजना बना रही है.
Published : October 7, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: भारतीय बाजार में लग्जरी कार ब्रांड Mercedes-Benz कारों की कीमतों में जनवरी 2027 में फिर से बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है. 2026 में अब तक, जर्मनी की इस लग्ज़री कार बनाने वाली कंपनी ने भारत में अपनी कारों की कीमतें तीन बार बढ़ाई हैं.
अब, कंपनी ने रुपये की गिरती कीमत, शिपिंग की बढ़ती लागत और महंगाई के बीच कीमतों में अगली बढ़ोतरी का ऐलान किया है. हालांकि, कंपनी कीमत में यह बढ़ोतरी अगले साल से लागू की जाएगी, और कंपनी ने यह जानकारी नहीं दी है कि कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी.
कार निर्माता कंपनी ने कहा है कि कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला दिसंबर में किया जाएगा. इसके साथ ही, इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई है, कि कीमतों में यह बढ़ोतरी कंपनी की सभी कारों पर होगी या सिर्फ़ कुछ खास मॉडल्स पर की जाएगी.
Mercedes-Benz India के CEO संतोष अय्यर ने कहा कि, "इस साल हमने तीन बार कीमतें बढ़ाई हैं. अगली बढ़ोतरी जनवरी में हो सकती है, क्योंकि रुपये की स्थिति में अभी भी कोई सुधार नहीं हो रहा है. यह अभी भी 109-110 रुपये प्रति यूरो के स्तर पर है. इसलिए, हमें जनवरी में कीमतों में अगली बढ़ोतरी पर विचार करना होगा."
बता दें कि इससे पहले, जनवरी 2026 में Mercedes-Benz कारों की कीमतों में लगभग 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, और फिर अप्रैल 2026 में इनमें 2 प्रतिशत की और बढ़ोतरी की गई. इसके बाद, इस साल जून में कंपनी ने मॉडल के आधार पर 1.2 लाख रुपये से 7.4 लाख रुपये तक की चुनिंदा बढ़ोतरी की.
जनवरी 2027 से लागू होने वाली कीमत बढ़ोतरी की मात्रा के बारे में बात करते हुए, अय्यर ने कहा कि, "कंपनी ने अभी तक इस पर कोई फ़ैसला नहीं किया है. हमने अभी तक इस पर कोई फ़ैसला नहीं किया है, क्योंकि... जैसा कि मैंने कहा, हमने अभी-अभी कीमतें बढ़ाई हैं. इसलिए, यह देखना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि कीमतें कितनी और किस हद तक बढ़ेंगी. हमें न सिर्फ़ करेंसी, बल्कि महंगाई को भी ध्यान में रखना होगा."
Mercedes-Benz India ने जनवरी-सितंबर 2026 के दौरान 15,190 कारें बेचीं, जो 2025 की इसी अवधि की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत की सालाना (YoY) बढ़ोतरी है. कंपनी ने बताया कि इस साल जुलाई-सितंबर के दौरान उसकी बिक्री अब तक की सबसे ज़्यादा रही.
कंपनी की बिक्री सालाना आधार पर 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 5,422 यूनिट्स की बिक्री हुई. अय्यर ने आगे कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि उसकी ग्रोथ की रफ़्तार बनी रहेगी और कुल बिक्री के मामले में 2026 उसका सबसे अच्छा साल होगा.