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डुअल-मोटर AWD सेटअप के साथ Mercedes-AMG GT 53 का खुलासा, मिलेगी 800 किमी तक की रेंज

Mercedes-AMG ने अपनी इलेक्ट्रिक Mercedes AMG GT 4-डोर कूप का नया GT 53 वेरिएंट पेश किया है, जोकि AWD सेटअप के साथ आता है.

Mercedes-AMG GT 53
Mercedes-AMG GT 53 (फोटो - Mercedes-Benz)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 2:30 PM IST

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हैदराबाद: लग्जरी-परफॉर्मेंस कार निर्माता कंपनी Mercedes-AMG ने अपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक Mercedes AMG GT 4-डोर कूप रेंज में एक नया एंट्री-लेवल वेरिएंट, AMG GT 53 पेश किया है. इस नए GT 53 को ट्राई-मोटर वाले GT 55 और GT 63 से नीचे रखा गया है.

इस नए वेरिएंट को डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव लेआउट के साथ पेश किया गया है. इसमें अपने ज़्यादा पावरफुल मॉडल्स जैसा ही 106kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी रेंज में 100 km से ज़्यादा का सुधार हुआ है.

Mercedes AMG GT 53 का एक्सटीरियर
कार के स्टाइलिंग की बात करें तो, नए GT 53 का लुक अपने ज़्यादा पावरफ़ुल मॉडल के मुकाबले थोड़ा सा कम एग्रेसिव रखा गया है. लाइटबार की जगह इसमें बॉडी कलर वाली एक स्ट्रिप दी गई है, जिसके नीचे बोनट के बेस पर एक पतला वेंट दिया गया है.

Mercedes-AMG GT 53
Mercedes-AMG GT 53 का रियर प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)

इसकी फ्रंट ग्रिल में बड़े मॉडल जैसी लाइट वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं, और बंपर के डिज़ाइन में भी बदलाव करके कम आक्रामक एयरो एलिमेंट्स दिए गए हैं. वहीं, रियर प्रोफाइल पर बंपर का डिज़ाइन भी थोड़ा कम आक्रामक दिया है, हालांकि पीछे की तरफ टेललाइट्स और रियर लाइटबार वाला पूरी चौड़ाई का काला पैनल वैसा ही है.

Mercedes AMG GT 53 का इंटीरियर
इसके इंटीरियर की बात करें तो यह काफी हद तक GT 55 और GT 63 जैसा ही है. इसके डैशबोर्ड पर तीन-स्क्रीन वाला लेआउट मिलता है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन और फ्रंट पैसेंजर के लिए एक डिस्प्ले दिया गया है. इसकी टचस्क्रीन को ड्राइवर की तरफ झुकाया गया है, जिससे कार का एहसास ड्राइवर-केंद्रित लगे.

Mercedes-AMG GT 53
Mercedes-AMG GT 53 का इंटीरियर (फोटो - Mercedes-Benz)

इस कार में पैनोरमिक ग्लास रूफ, मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, एडेप्टिव एयर सस्पेंशन और कई अन्य फीचर्स भी मिलते हैं. अपनी ज़्यादा महंगी सिबलिंग कारों की तरह, नए GT 53 में भी इंजन की आवाज़ को केबिन के अंदर पहुंचाया गया है, हालांकि इसमें V8 इंजन की आवाज़ की जगह AMG इन-लाइन सिक्स-सिलेंडर इंजन की आवाज़ सुनाई देती है.

Mercedes-AMG GT 53
Mercedes-AMG GT 53 का सीटिंग लेआउट (फोटो - Mercedes-Benz)

Mercedes AMG GT 53 का पावरट्रेन
नए GT 53 मॉडल में सबसे बड़े बदलाव इसके पावरट्रेन में किए गए हैं. इसका नया डुअल-मोटर सेटअप अधिकतम 536 bhp की पावर और 800 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जबकि यही सेटअप GT 55 के 800 bhp की पावर और 1800 Nm टॉर्क के मुकाबले कम है.

Mercedes का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 3.9 सेकंड में पकड़ सकती है, और इसकी टॉप स्पीड 250 kmph तक सीमित है. इस पावरट्रेन के साथ 106 kWh की बैटरी को जोड़ा गया है, जिससे कार की WLTP-क्लेम्ड रेंज 700 km से बढ़कर 809 km तक हो गई है.

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Mercedes-AMG GT 53 का साइड प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)

अपने ज़्यादा पावरफुल मॉडल्स की तरह ही, Mercedes GT 53 में भी 800V आर्किटेक्चर दिया गया है. यह 600 kW DC चार्जिंग तक की पीक चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है, जिससे इस कार की बैटरी को 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में सिर्फ़ 11 मिनट लगते हैं.

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