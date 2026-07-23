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भारत में लॉन्च हुई नई Mercedes-AMG E 53 प्लग-इन-हाइब्रिड, कीमत 1.45 करोड़ रुपये, जानें फीचर्स

Mercedes-Benz India ने अपनी नई Mercedes-Benz AMG E 53 प्लग-इन हाइब्रिड को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 1.45 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Mercedes-AMG E 53 Plug-In Hybrid
नई Mercedes-AMG E 53 प्लग-इन-हाइब्रिड भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Mercedes-Benz India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 5:15 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz India ने अपनी नई Mercedes-Benz AMG E 53 प्लग-इन हाइब्रिड को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 1.45 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है.

बता दें कि इस परफॉर्मेंस सेडान को साल 2024 में दुनिया भर के लिए पेश किया गया था, और अब यह कंपनी की स्टैंडर्ड E-Class और फ्लैगशिप AMG मॉडल के बीच रखी जाएगी. इसके अलावा, ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत में Mercedes-Benz E-Class का कोई वर्जन प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप के साथ पेश किया गया है.

Mercedes-AMG E 53 का एक्सटीरियर
नई Mercedes-AMG E 53 का आकार-प्रकार तो स्टैंडर्ड E-Class जैसा ही रखा गया है, लेकिन इसे अलग दिखाने के लिए इसमें AMG-खास स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं. कार में सामने की तरफ, सिग्नेचर AMG ग्रिल के साथ नए डिज़ाइन वाला बंपर दिया गया है, जिसमें बड़े एयर इनटेक मिलते हैं, जबकि इसके फ्रंट फेंडर रेगुलर सेडान के मुकाबले थोड़े ज़्यादा चौड़े दिए गए हैं.

कार के रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहां पर किए गए बदलावों में एक हल्का बूट-लिड स्पॉइलर, एक काला रियर डिफ्यूज़र और चार गोल एग्ज़ॉस्ट टिप्स शामिल हैं. इस सेडान में स्टैंडर्ड तौर पर 19-इंच के अलॉय व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि 20-इंच और 21-इंच के डिज़ाइन ऑप्शनल अपग्रेड के तौर पर मिलता है.

Mercedes-AMG E 53 Plug-In Hybrid
नई Mercedes-AMG E 53 प्लग-इन-हाइब्रिड का इंटीरियर (फोटो - Mercedes-Benz India)

Mercedes-AMG E 53 का इंटीरियर और फीचर्स
कार के अंदर, केबिन का लेआउट स्टैंडर्ड E-Class जैसा ही रखा गया है, लेकिन इसमें स्पोर्टी ट्रीटमेंट मिलता है. इसमें पावर्ड फ्रंट सीटों के साथ AMG स्पोर्ट्स सीट्स, एक AMG स्टीयरिंग व्हील और ग्रे ओपन-पोर ऐश वुड ट्रिम मिलता है.

कार में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.4-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन, बरमेस्टर साउंड सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस फ़ोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 360-डिग्री कैमरा, कई ड्राइव मोड और सुरक्षा सुविधाओं का एक पूरा सेट मिलता है. इसके अलावा, ग्राहक MBUX सुपरस्क्रीन का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिसमें फ्रंट पैसेंजर के लिए एक अलग डिस्प्ले मिलता है.

Mercedes-AMG E 53 का पावरट्रेन
नई AMG E 53 में 3.0-लीटर का टर्बोचार्ज्ड इनलाइन-सिक्स पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर को भी जोड़ा गया है. ये दोनों मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा 593 bhp की पावर और 750 Nm का टॉर्क उत्पन्न करते हैं, जबकि कार का AMG डायनामिक प्लस पैकेज लेने पर इसकी पीक पावर कुछ समय के लिए बढ़कर 620 bhp हो जाती है.

Mercedes-AMG E 53 Plug-In Hybrid
नई Mercedes-AMG E 53 प्लग-इन-हाइब्रिड का रियर प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz India)

इस इंजन के साथ 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. Mercedes-Benz का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 3.8 सेकंड में पकड़ सकती है, और इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 280 kmph तक सीमित रखी गई है.

कार का प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम इसके बूट फ्लोर के नीचे लगी 28.6 kWh की बैटरी से एनर्जी लेता है, जिससे सिर्फ़ इलेक्ट्रिक मोड में यह कार 100 km से ज़्यादा की रेंज प्रदान करती है. इस कार में स्टैंडर्ड तौर पर 11 kW का AC चार्जर मिलता है, जबकि ऑप्शनल 60 kW DC फ़ास्ट चार्जर से बैटरी को 20 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.

Mercedes-AMG E 53 के प्रतिद्वंद्वी
भारतीय बाजार में Mercedes-AMG E 53 प्लग-इन हाइब्रिड का मुकाबला BMW M5 जैसी दूसरी हाई-परफॉर्मेंस लग्ज़री सेडान से होने वाला है, जिसकी कीमत 2.11 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है. हालांकि इसकी कीमत अपने प्रतिद्वंद्वी से काफी कम है.

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