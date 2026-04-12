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भारत में Mercedes A-Class सेडान, EQA, EQB और EQE SUV की बिक्री हुई बंद, जानें क्या है वजह

Mercedes-Benz ने भारतीय बाजार में अपनी इंडिया वेबसाइट से A-Class Limousine, EQA और EQB को हटा दिया है और इनकी बिक्री बंद कर दी है.

Mercedes-Benz EQA
Mercedes-Benz EQA (फोटो - Mercedes-Benz)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 12, 2026 at 5:15 PM IST

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हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz भारतीय बाजार में अपनी नई Mercedes-Benz CLA EV को लॉन्च करने वाली है. लेकिन इससे पहले ही कंपनी ने अपनी इंडिया वेबसाइट से A-Class Limousine, EQA और EQB को हटा दिया है.

कुछ समय पहले ही कुछ रिपोर्ट सामने आई थीं कि Mercedes-Benz India का ध्यान अब अपने पोर्टफोलियो में मौजूद ज़्यादा महंगे मॉडल्स पर देना शुरू किया है. इसके अलावा, लग्ज़री कारों की इस दिग्गज कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक EQE SUV को भी वेबसाइट से हटा दिया है.

कार निर्माता कंपनी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि, "हमने भारत में इन मॉडलों का मौजूदा स्टॉक पूरी तरह से बेच दिया है. जो ग्राहक लेटेस्ट जेनरेशन की BEV की तलाश में हैं, वे नई CLA को देख सकते हैं. यह अब तक की सबसे 'इंटेलिजेंट Mercedes-Benz' है और कंपनी ने लग्ज़री BEV के क्षेत्र में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है. इसे 24 अप्रैल को पेश किया जाएगा."

Mercedes-Benz EQB
Mercedes-Benz EQB (फोटो - Mercedes-Benz)

लग्ज़री सेगमेंट के ऊपरी छोर पर ध्यान दे रही कंपनी
2025 में, Mercedes ने बताया कि उसे एंट्री-लेवल सेगमेंट में 23 प्रतिशत की गिरावट का सामना करना पड़ा. मुकाबला करने के बजाय, कंपनी ने इस सेगमेंट में कीमतों की होड़ से दूर रहने का फ़ैसला किया है, जहां पहले से ही मार्जिन पर दबाव बना हुआ है.

यह बात Mercedes-Benz India के MD और CEO संतोष अय्यर ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कही थी. उन्होंने कहा कि, "क्या हम कम कीमत पर बेचने वाले अपने प्रतिद्वंद्वियों की बराबरी कर सकते हैं? शायद नहीं. लेकिन हम अपनी ताक़त पर खेलना चाहेंगे, और हम निश्चित रूप से वॉल्यूम के बजाय वैल्यू को प्राथमिकता देंगे."

Mercedes-Benz EQE
Mercedes-Benz EQE (फोटो - Mercedes-Benz)

Mercedes-Benz रेंज में एंट्री अब और होगी महंगी
44.46 लाख रुपये से 45.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच की कीमत के साथ, A-Class मर्सिडीज़-बेंज़ लाइनअप में एंट्री का सबसे किफ़ायती ज़रिया थी. इसके बंद होने के बाद, ग्राहकों को Mercedes GLA SUV के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे. यह अब बिक्री के लिए उपलब्ध कंपनी की सबसे किफ़ायती कार है, जिसकी कीमत 51.80 लाख रुपये से 55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है.

इसके अलावा, भारतीय बाजार में आने वाली, Mercedes CLA EV कंपनी के एंट्री-लेवल EV पोर्टफ़ोलियो को सिर्फ़ एक मॉडल तक सीमित कर देगी. कार निर्माता कंपनी का कहना है कि Mercedes CLA EV की 'अनुमानित' एक्स-शोरूम कीमत 55 लाख रुपये से 59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है.

Mercedes-Benz C-Class
Mercedes-Benz C-Class (फोटो - Mercedes-Benz)

Mercedes A-Class sedan, EQA, EQB, EQE SUV
Mercedes-Benz A-Class Limousine भारत में मार्च 2021 में लॉन्च की गई थी और, जैसा कि पहले बताया गया था, यह सबसे किफ़ायती Mercedes-Benz मॉडल थी. इसे साल 2023 में एक फ़ेसलिफ़्ट अपडेट दिया गया था, और यह 5 साल तक बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध रही.

वहीं Mercedes EQB कार निर्माता कंपनी की पहली 3-रो वाली EV थी, जिसे पहली बार साल 2022 में पेश किया गया था, और इसे 2024 में फ़ेसलिफ़्ट अपडेट दिया गया. यह 3 साल से ज़्यादा समय तक बाज़ार में रही. इसकी आख़िरी रिकॉर्ड की गई क़ीमत 70.9 लाख रुपये से 77.5 लाख रुपये के बीच थी.

Mercedes-Benz EQE
Mercedes-Benz EQE (फोटो - Mercedes-Benz)

Mercedes EQE की बात करें तो इस SUV को सितंबर 2023 में GLE के EV विकल्प के तौर पर उतारा गया था, जो 1.39 करोड़ रुपये में लॉन्च की गई थी, और यह 2.5 साल तक बाज़ार में रही. 66 लाख रुपये की शुरुआती क़ीमत के साथ, EQA GLA का EV विकल्प और Mercedes का सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिक कार थी. यह बाज़ार में 2 साल से भी कम समय तक रही.

सेकेंड-जनरेशन Mercedes GLB बाद में होगी लॉन्च
वैसे तो, ICE-पावर्ड GLB को अप्रैल 2025 में बंद कर दिया गया था, लेकिन यह सेकेंड-जनरेशन के रूप में भारतीय बाजार में वापसी करेगी. सेकेंड-जनरेशन की GLB को पिछले साल वैश्विक बाजारों के लिए ICE और EV दोनों संस्करणों में पेश किया गया था, लेकिन भारत में केवल ICE-पावर्ड वर्जन ही पूरी तरह से CBU आयात के रूप में उपलब्ध होगा. हालांकि, इसके लॉन्च की समय-सीमा अभी तक पक्की नहीं हुई है.

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