ETV Bharat / technology

IT रूल्स में स्पष्टता लाने के लिए MeitY का चार हिस्सों वाला प्रस्ताव, जानें क्या है नया

रिप्रजेंटेशनल इमेज ( Image Credit: AP )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए आईटी नियमों को और साफ-सुथरा बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इन नियमों के कुछ लक्षित बदलावों का प्रस्ताव रखा है. MeitY के सचिव एस. कृष्णन ने इसे नियंत्रण बढ़ाने की बजाय स्पष्टता लाने का प्रयास बताया है. उन्होंने कहा कि ये बदलाव चार हिस्सों में हैं और इन्हें सिर्फ स्पष्टीकरण के रूप में देखा जाना चाहिए. मीडिया ब्रीफिंग में एस. कृष्णन ने स्पष्ट किया कि इंडस्ट्री की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के लिए ये संशोधन लाए जा रहे हैं. उन्होंने जोर देते हुए कहा, "हम कानून की सीमा से बाहर नहीं जा रहे हैं और न ही संविधा से आगे बढ़ रहे हैं." पहला बदलाव डेटा रिटेंशन से जुड़ा है, जो मुख्य रूप से रोजगार और अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए है. दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव एक नया कंप्लायंस सब-रूल ला रहा है, जिसमें सरकार की "गाइडलाइन" को औपचारिक रूप से परिभाषित किया जाएगा. कृष्णन ने कहा, अक्सर "हमारे पास यह सवाल आता है कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए." अब सिर्फ स्पष्ट और लिखित रूप से जारी किए गए निर्देशों का ही पालन करना अनिवार्य होगा. न्यूज-करंट अफेयर्स कंटेंट की निगरानी बाकी दो बदलाव आईटी नियमों के भाग-3 पर केंद्रित हैं, जो डिजिटल मीडिया और न्यूज-करंट अफेयर्स कंटेंट की निगरानी से संबंधित हैं. कृष्णन ने कहा, "आज यूजर्स द्वारा बहुत ज्यादा न्यूज तैयार की जा रही है, जो रजिस्टर्ड न्यूज पब्लिशर्स के अलावा है. इसलिए यह महसूस किया गया कि सभी न्यूज और करंट अफेयर्स कंटेंट को एक ही इकाई संभाले." हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि इंटरमीडियरीज को पब्लिशर्स की तरह नहीं माना जाएगा.