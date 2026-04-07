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IT रूल्स में स्पष्टता लाने के लिए MeitY का चार हिस्सों वाला प्रस्ताव, जानें क्या है नया

यूजर्स द्वारा बनाई गई खबरों को एक जगह देखरेख में लाने का विचार है लेकिन प्लेटफॉर्म्स को पब्लिशर्स नहीं माना जाएगा. (सुरभी गुप्ता की रिपोर्ट)

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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 7, 2026 at 8:03 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए आईटी नियमों को और साफ-सुथरा बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इन नियमों के कुछ लक्षित बदलावों का प्रस्ताव रखा है. MeitY के सचिव एस. कृष्णन ने इसे नियंत्रण बढ़ाने की बजाय स्पष्टता लाने का प्रयास बताया है. उन्होंने कहा कि ये बदलाव चार हिस्सों में हैं और इन्हें सिर्फ स्पष्टीकरण के रूप में देखा जाना चाहिए.

मीडिया ब्रीफिंग में एस. कृष्णन ने स्पष्ट किया कि इंडस्ट्री की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के लिए ये संशोधन लाए जा रहे हैं. उन्होंने जोर देते हुए कहा, "हम कानून की सीमा से बाहर नहीं जा रहे हैं और न ही संविधा से आगे बढ़ रहे हैं."

पहला बदलाव डेटा रिटेंशन से जुड़ा है, जो मुख्य रूप से रोजगार और अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए है. दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव एक नया कंप्लायंस सब-रूल ला रहा है, जिसमें सरकार की "गाइडलाइन" को औपचारिक रूप से परिभाषित किया जाएगा. कृष्णन ने कहा, अक्सर "हमारे पास यह सवाल आता है कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए." अब सिर्फ स्पष्ट और लिखित रूप से जारी किए गए निर्देशों का ही पालन करना अनिवार्य होगा.

न्यूज-करंट अफेयर्स कंटेंट की निगरानी

बाकी दो बदलाव आईटी नियमों के भाग-3 पर केंद्रित हैं, जो डिजिटल मीडिया और न्यूज-करंट अफेयर्स कंटेंट की निगरानी से संबंधित हैं. कृष्णन ने कहा, "आज यूजर्स द्वारा बहुत ज्यादा न्यूज तैयार की जा रही है, जो रजिस्टर्ड न्यूज पब्लिशर्स के अलावा है. इसलिए यह महसूस किया गया कि सभी न्यूज और करंट अफेयर्स कंटेंट को एक ही इकाई संभाले." हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि इंटरमीडियरीज को पब्लिशर्स की तरह नहीं माना जाएगा.

उन्होंने यूजर-जनरेटेड कंटेंट की जटिलता को स्वीकार करते हुए कहा, "कंटेंट यूज़र द्वारा अपलोड किया जाता है. हमारा इरादा कभी उन्हें उसी तरह ट्रीट करने का नहीं था." कृष्णन ने कहा, "वो चाहते हैं कि अगर हमारी तरफ से कोई समस्या हो तो हम उसे ठीक कर दें." सरकार अब गाइडलाइंस को एक जगह करने की दिशा में काम कर रही है.

इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ समस्याएं हैं, खासकर यूज़र-जनरेटेड न्यूज़ और सिटीजन जर्नलिज़्म में. इसके बारे में बात करते हुए कृष्णन ने कहा, "बदलते समाज में लोगों का यह लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो न्यूज़ में भाग लें और उसे पब्लिश करें, लेकिन उन्हों ने एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स और क्यूरेटेड कंटेंट की कीमत पर भी चिंता जताई. उन्होंने डीपफेक और भ्रम फैलाने वाले कंटेंट के बढ़ते जोखिम का भी जिक्र किया, जो पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकता है.

कब लागू होंगे नए बदलाव

कंटेंट टेकडाउन के मुद्दे पर सरकार ने जोर दिया कि मौजूदा प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा. कृष्णन ने कहा, "टेकडाउन स्थापित प्रावधानों के तहत होता है. पूरी प्रक्रिया है और कारण बताना भी जरूरी होता है." उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कमर्शियल अंडरटेकिंग्स के रूप में देखने की बात भी कही.

उन्होंने बार-बार जोर दिया की सरकार संविधान और कानूनी प्रावधानों से बंधी हुई है. उन्होंने कहा, "जब कानून कहता है कि गाइडलाइंस निर्धारित की जा सकती हैं तो उन्हें नियमों में जगह मिलनी चाहिए और हम यही काम कर रहे हैं." उन्होंने बताया कि इन बदलावों यानी संशोधनों को अंतिम रूप देने की समयसीमा अभी खुली रखी गई है. इसके लिए सभी पक्षों की राय ली जाएगी. यह कब लागू होगा, इसके लिए मैं कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता है.

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