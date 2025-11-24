ETV Bharat / technology

MediaTek Dimensity Cockpit P1 Ultra लॉन्च: कारों में आएगा सुपर AI फीचर्स और 6-स्क्रीन सपोर्ट

MediaTek ने अपनी नई Dimensity P1 Ultra चिप पेश की है, जो कारों में 6 डिस्प्ले, ऑन-डिवाइस AI और 4K वीडियो सपोर्ट जैसी खूबियां लाती है. ( फोटो क्रेडिट: X/@Techcallinghind )

हैदराबाद: आजकल की कारें सड़कों पर दौड़ने के साथ-साथ एक चलती-फिरती स्मार्ट मशीन भी बन चुकी है. इसी दौर में MediaTek ने अपना नया Dimensity Cockpit P1 Ultra पेश किया है, जिससे पता चलता है कि आने वाली कारों में टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ने वाली है. यह चिप 4nm की एडवांस्ड तकनीक पर बनी है. इस काम कार में लोगों को बेस्ट परफॉर्मेंस देना, एक समझदार एआई फीचर देना और कार में एक शानदार एंटरटेनमेंट का मौका देना है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

दुनिया में चिप बनाने वाली सबसे लोकप्रिय कंपनियों में से एक मीडियाटेक ने कारों के लिए एक नई चिप लॉन्च की है, जो भविष्य में लॉन्च होने वाली कारों को एआई फीचर्स से लैस बना देंगे. इसके अलावा भी फ्यूचर कारों में लोगों को कई खास फीचर्स मिलेंगे. इस चिप का नाम Dimensity Cockpit P1 Ultra है. इसके बारे में मीडियाटेक ने कहा है कि इस चिप पर चलने वाली कारें मार्केट में जल्द ही दिखाई देने लगेंगी. इस चिप के फीचर्स कुछ इस प्रकार हैं:

1. Ultra-Fast 8-Core CPU (175K DMIPS Power)

P1 Ultra में 8-कोर का दमदार CPU दिया गया है, जिसकी परफॉर्मेंस 175K DMIPS तक जाती है. इसे आसान शब्दों में कहें तो, कार का सिस्टम फटाफट चलता है. चाहे मेनू खोलना हो, मैप्स चलाना हो या कोई ऐप ऑटोमेटिकली लोड करना हो, सब कुछ एक झटके में होता है.

Ray-Tracing GPU – कार में कंसोल लेवल ग्राफिक्स: इस चिप में MediaTek ने hardware-level ray tracing GPU दिया है, जो 1800 GFLOPS की ताकत देता है. इससे होने वाले फायदे नीचे लिखें हैं:

3D animations बहुत स्मूद होगा

कार की UI बेहद क्रिस्प होगी

Games और AR-based फीचर्स भी चल सकते हैं

Dashboard पर नेक्स्ट लेवल विजुअल्स दिखेंगे

एक तरह से कार के अंदर आपको गेमिंग कंसोल जैसा अनुभव मिल सकता है.

AI brain: चिप की सबसे बड़ी खासियत

P1 Ultra की सबसे बड़ी खासियत इसका AI brain है, इससे कार में क्या-क्या होगा:

Dedicated NPU = 23 TOPS

7-बिलियन पैरामीटर्स वाले बड़े AI models कार के अंदर चल सकते हैं

Cloud की जरूरत नहीं, सभी फीचर्स ऑन-डिवाइस मिलेंगे

इससे क्या-क्या फायदा मिलेगा?

नेचुरल और स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट

Multimodal AI (आवाज़ + जेश्चर + स्क्रीन इंटरैक्शन)

कार के अंदर स्टेबल डिफ्यूज़न जैसा इमेज जनरेशन फीचर मिलेगा

ड्राइवर मॉनिटरिंग, ड्राइवर की थकान को पहचानना, सेफ्टी अलर्ट्स मिलेंगे

पार्किंग और कैमरा व्यू AI से और बेहतर होंगे

इन सभी फीचर्स को आसान शब्दों में कहें तो कार अपने आप सोचने, समझने और रिएक्ट करने में ज्यादा माहिर हो जाएगी.