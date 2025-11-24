ETV Bharat / technology

MediaTek Dimensity Cockpit P1 Ultra लॉन्च: कारों में आएगा सुपर AI फीचर्स और 6-स्क्रीन सपोर्ट

MediaTek की नई P1 Ultra चिप आने वाली कारों में तेज़ AI, मल्टी-स्क्रीन एंटरटेनमेंट, 5G कनेक्टिविटी और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स लाने वाली है.

MediaTek has introduced its new Dimensity P1 Ultra chip, which brings features like 6-megapixel displays, on-device AI, and 4K video support to cars.
MediaTek ने अपनी नई Dimensity P1 Ultra चिप पेश की है, जो कारों में 6 डिस्प्ले, ऑन-डिवाइस AI और 4K वीडियो सपोर्ट जैसी खूबियां लाती है. (फोटो क्रेडिट: X/@Techcallinghind)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 5:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आजकल की कारें सड़कों पर दौड़ने के साथ-साथ एक चलती-फिरती स्मार्ट मशीन भी बन चुकी है. इसी दौर में MediaTek ने अपना नया Dimensity Cockpit P1 Ultra पेश किया है, जिससे पता चलता है कि आने वाली कारों में टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ने वाली है. यह चिप 4nm की एडवांस्ड तकनीक पर बनी है. इस काम कार में लोगों को बेस्ट परफॉर्मेंस देना, एक समझदार एआई फीचर देना और कार में एक शानदार एंटरटेनमेंट का मौका देना है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

दुनिया में चिप बनाने वाली सबसे लोकप्रिय कंपनियों में से एक मीडियाटेक ने कारों के लिए एक नई चिप लॉन्च की है, जो भविष्य में लॉन्च होने वाली कारों को एआई फीचर्स से लैस बना देंगे. इसके अलावा भी फ्यूचर कारों में लोगों को कई खास फीचर्स मिलेंगे. इस चिप का नाम Dimensity Cockpit P1 Ultra है. इसके बारे में मीडियाटेक ने कहा है कि इस चिप पर चलने वाली कारें मार्केट में जल्द ही दिखाई देने लगेंगी. इस चिप के फीचर्स कुछ इस प्रकार हैं:

1. Ultra-Fast 8-Core CPU (175K DMIPS Power)

P1 Ultra में 8-कोर का दमदार CPU दिया गया है, जिसकी परफॉर्मेंस 175K DMIPS तक जाती है. इसे आसान शब्दों में कहें तो, कार का सिस्टम फटाफट चलता है. चाहे मेनू खोलना हो, मैप्स चलाना हो या कोई ऐप ऑटोमेटिकली लोड करना हो, सब कुछ एक झटके में होता है.

Ray-Tracing GPU – कार में कंसोल लेवल ग्राफिक्स: इस चिप में MediaTek ने hardware-level ray tracing GPU दिया है, जो 1800 GFLOPS की ताकत देता है. इससे होने वाले फायदे नीचे लिखें हैं:

  • 3D animations बहुत स्मूद होगा
  • कार की UI बेहद क्रिस्प होगी
  • Games और AR-based फीचर्स भी चल सकते हैं
  • Dashboard पर नेक्स्ट लेवल विजुअल्स दिखेंगे
  • एक तरह से कार के अंदर आपको गेमिंग कंसोल जैसा अनुभव मिल सकता है.

AI brain: चिप की सबसे बड़ी खासियत

  • P1 Ultra की सबसे बड़ी खासियत इसका AI brain है, इससे कार में क्या-क्या होगा:
  • Dedicated NPU = 23 TOPS
  • 7-बिलियन पैरामीटर्स वाले बड़े AI models कार के अंदर चल सकते हैं
  • Cloud की जरूरत नहीं, सभी फीचर्स ऑन-डिवाइस मिलेंगे

इससे क्या-क्या फायदा मिलेगा?

  • नेचुरल और स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट
  • Multimodal AI (आवाज़ + जेश्चर + स्क्रीन इंटरैक्शन)
  • कार के अंदर स्टेबल डिफ्यूज़न जैसा इमेज जनरेशन फीचर मिलेगा
  • ड्राइवर मॉनिटरिंग, ड्राइवर की थकान को पहचानना, सेफ्टी अलर्ट्स मिलेंगे
  • पार्किंग और कैमरा व्यू AI से और बेहतर होंगे

इन सभी फीचर्स को आसान शब्दों में कहें तो कार अपने आप सोचने, समझने और रिएक्ट करने में ज्यादा माहिर हो जाएगी.

Automakers के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म

MediaTek ने इस चिप में कई अलग-अलग यूनिट्स को एक साथ मिला दिया है:

  • स्मार्ट कॉकपिट
  • Connectivity module
  • T-BOX
  • Modem
  • AI units

Automakers को अलग-अलग हार्डवेयर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कार बनाने का कुल समय कम हो जाता है.

5. 5G से लेकर GNSS तक सबकुछ

P1 Ultra सपोर्ट करता है:

  • 5G
  • Dual-band Wi-Fi
  • Bluetooth
  • GNSS (GPS + Navigation)
  • Built-in modem

इसका मतलब है कि इस कार हमेशा maps, updates, calling, entertainment जैसी चीजें कनेक्टेड ही रहेंगी.

Camera और Safety Features के लिए HDR ISP

MediaTek ने कैमरा सिस्टम भी मजबूत दिया है:

  • AI noise reduction
  • AI 3A (Auto Focus, Auto Exposure, Auto White Balance)
  • HDR support

इससे कार में मिलते हैं:

  • 360° सराउंडेड व्यू
  • केबिन मॉनिटरिंग
  • बेहतर ड्राइविंग रिकॉर्डिंग फुटेज
  • पार्किंग के लिए बेहतर असिस्टेंट

एंटरटेनमेंट का नया लेवल – 6 डिस्प्ले सपोर्ट

  • एक ही chip से 6 तक स्क्रीन्स चल सकती हैं
  • ड्राइवर डिस्प्ले
  • पैसेंजर डिस्प्ले
  • पिछली सीट पर भी एंटरटेनमेंट ऑप्शन
  • एक्सट्रा डैशबोर्क स्क्रीन्स
  • MiraVision tech: इससे यूज़र्स को 4K 60fps वीडियो प्लेबैक और 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है.

इस नए चिप में मिलने वाले फीचर्स की मदद से कार के अंदर यूज़र्स लगभग असली और एक छोटे सिनेमा हॉल जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा.

3 वेरिएंट्स - हर कार के लिए विकल्प

MediaTek इस चिप को 3 मॉडल्स में ला रहा है:

वेरिएंटकनेक्टिविटीCPU/GPU
5G Model5G + Wi-Fi + Bluetooth8-core CPU, 6-core GPU
4G Model 4G + Wi-Fi + Bluetooth8-core CPU, 6-core GPU
Wi-Fi Modelसिर्फ Wi-Fi + Bluetooth8-core CPU, 6-core GPU

इन सभी मॉडल में परफॉर्मेंस एक जैसी है, अंतर सिर्फ कनेक्टिविटी में है.

TAGGED:

MEDIATEK DIMENSITY COCKPIT P1 ULTRA
AI CHIP IN CARS
5G CAR COCKPIT CHIP FEATURES
MEDIATEK P1 ULTRA FEATURES IN HINDI
MEDIATEK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.